Ainê nega crise no casamento com Philippe Coutinho - Reprodução do Instragram

Publicado 25/02/2026 13:24

Rio - Musa da Vila Isabel, Ainê Coutinho desmentiu os rumores de que seu casamento com jogador de futebol Philippe Coutinho estaria em crise devido ao carnaval. Ela negou que o marido esteja chateado por ela ter desfilado e deixou claro que sempre que o atleta pôde a acompanhou em seus compromissos.

"Que loucura que é essa internet. Iventam o que quer, é muito louco isso. Estou em choque... Colocaram no Twitter (X) que eu e Philippe estamos em crise por conta do carnaval", comentou a influenciadora, que chegou a pensar em gravar um vídeo para negar a informação. Ela, entretanto, foi aconselhada pelo jogador a não dar "ibope" para isso.

O problema é que as falsas notícias sobre seu casamento ganharam força e, por isso, ela resolveu se justificar. "Vocês criando isso porque Philippe não posta, não vai a ensaio, ele posta foto por acaso? Philippe não gosta de aparecer. Aqui no Brasil, jogador é julgado por ir em boliche com a família. Imagina se Philippe fosse ficar curtindo o Carnaval? Ele não faria isso nunca, porque é um cara super comprometido que nunca faltou com as obrigações dele. Mas imagina se ele fosse, se postasse, o que não falariam", destacou.

Ainê destacou que sempre que Philippe sempre compareceu aos dela no carnaval quando podia. "Só que a gente não postou", explicou.

Por fim, a influenciadora pontuou que a relação de 19 anos dos dois é madura: "Não estaria no Carnaval se isso tivesse incomodado o Philippe. Desde que me conhece, desde que a gente começou a namorar, ele sabe desse meu sonho. E ele sempre me apoia. Se fosse uma coisa que incomodasse ele, não estaria lá. Vocês estão tentando procurar vilão para tudo".