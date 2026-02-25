Viih Tube sofre golpe e faz alerta - Reprodução de vídeo

Publicado 25/02/2026 12:54

Rio - Viih Tube usou o Instagram Stories, nesta quarta-feira (25), para revelar que foi vítima de um golpe e perdeu R$ 6,800. A influenciadora digital explicou que tudo aconteceu quando ela tentou vender seu sofá em um site e foi enganada por uma pessoa.

"Estou me sentindo extremamente burra. Chorei de raiva, mas graças a Deus já foi. Acabei de sofrer um golpe. Não vou dizer que foi do site, não foi com eles o problema, se passaram por eles. Queria muito contactar [a empresa] para falar como foi o golpe e evitar que aconteça com mais pessoas. Mas, gente, que golpe bem feito. Bato palma para o fraudador", relatou Viih.

"Eu, pela primeira vez, quis vender no site. Um sofá novinho. Todo resto eu doei, mas esse sofá queria vender, porque ele foi muito caro e ele é muito bom", iniciou ela. Em seguida, a influenciadora explicou que uma pessoa com o número (de celular) normal, foto, nome, a chamou para avisar que havia comprado o sofá. Foi solicitado, então, o pagamento de uma taxa de R$ 600. "Paguei a taxa... Não sei nem explicar como eu cheguei até aqui, porque no final do golpe foi R$ 6.800 que eu levei. Agora falando eu pareço uma burra, uma idiota, mas na hora parecia muito perfeito", disse.

"Paguei uma taxa, depois eles pedem para pagar outra taxa. Eles explicam o porquê da outra taxa. Tudo é muito bem explicado, o e-mail vem todo bonitinho, o WhatsApp é todo bonitinho e com as fotinhos (da empresa), atendimento. Tudo perfeito. Paguei a outra taxa e eles falam que vão liberar o valor do que você estava vendendo na sua conta. Obviamente que não liberou", acrescentou.

O gerente do banco de Viih, então, entrou em contato com ela e, neste momento, a influenciadora percebeu que havia sido enganada. "Veio uma mensagem de empréstimo... E como chegou a R$ 6.800? Eu cheguei a fazer o pix do próprio valor do sofá para o vagabundo do fraudador. Por quê? Porque ele falou que eu precisava fazer um procedimento para receber o valor. Só que nisso o pix só é tirado da conta. Não percebi quando cliquei no link que recebi que era pix. Era um link de copia a cola. Só cliquei em confirmar. Na minha cabeça, estava confirmando para receber a 'taxa' e o valor do sofá (de volta)", contou.

Por fim, a influenciadora alertou os seguidores. "Tomem cuidado. No final, eles ainda falam para fazer um atendimento por telefone. Imagina? Já entrei em contato com o meu banco, já entrei em contato com o Mercado Livre, mas eles não têm culpa. Eu que caí no golpe. Se for para ser, eu vou conseguir [o dinheiro] de volta".