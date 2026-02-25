Ricky Martin reage a foto de Amaury Lorenzo - Reprodução do Instagram

Ricky Martin reage a foto de Amaury LorenzoReprodução do Instagram

Publicado 25/02/2026 12:11 | Atualizado 25/02/2026 12:12

Rio - Ricky Martin não passou despercebido pelos internautas ao reagir à uma foto de Amaury Lorenzo no Instagram. Na imagem, o ator, que interpreta Gilmar em "Três Graças", aparece de sunga e exibindo o corpo sarado. Na legenda, o artista escreveu: "Mas eu continuo comendo de tudo. Magrin". O cantor porto-riquenho curtiu a postagem.

O registo da curtida do cantor foi compartilhado nas redes sociais. Os internautas, claro, reagiram: "O divo tem bom gosto", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Ricky Martin tá querendo muito hein Amaury", opinou outro. "Shippo muito", declarou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "Ricky Martin está só de olho, aproveita Amaury", "Mas quem em sã consciência não ia curtir?" e "A internet não perdoa (e nem deixa passar)" também foram publicados na rede social.

Amaury e Ricky, inclusive, se seguem no Instagram. Vale lembrar que o cantor curtiu o carnaval no Rio de Janeiro. Ele aproveitou a praia e esteve na Marquês de Sapucaí para conferir os desfiles das escolas de samba. O ator, por sua vez, desfilou na Viradouro, campeã do carnaval carioca.