Luísa Sonza e Luis Ribeirinho - Reprodução do Instagram

Luísa Sonza e Luis Ribeirinho Reprodução do Instagram

Publicado 25/02/2026 14:58

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Luísa Sonza celebrou os dois anos de namoro com Luis Ribeirinho em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (25). A cantora compartilhou várias fotos deles juntinhos e se declarou para o amado.

fotogaleria

"2 anos (um pouco mais que isso na verdade) de nós. Minha pessoa favorita no mundo. Te amo, te amo, te amo, sempre, sempre, sempre", escreveu ela na legenda.

Os internautas elogiaram o casal. "Casal lindo, que Deus abençoe muito o relacionamento de vocês!", afirmou um usuário da rede social. "Meu Deus, que casal de gostosos. Felicidades", disse outro. "Toda felicidade do mundo para vocês", desejou uma terceira pessoa.