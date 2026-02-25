Virginia Fonseca gravou o último programa no SBTReprodução/Instagram
Virginia mostra bastidores da gravação do último 'Sabadou'
Influenciadora comunicou saída do SBT em janeiro
Virginia mostra bastidores da gravação do último 'Sabadou'
Influenciadora comunicou saída do SBT em janeiro
Sabrina Sato fala sobre rotina com a filha: 'Amo demais'
Zoe é fruto da antiga relação da apresentadora com Duda Nagle
Ivete Sangalo sofre indisposição e é internada
Cantora feriu o rosto após desmaiar em casa
Luísa Sonza se declara para o namorado: 'Minha pessoa favorita no mundo'
Cantora celebrou os dois anos de namoro com Luis Ribeirinho nas redes sociais
Ainê, musa da Vila Isabel, nega crise no casamento com Philippe Coutinho
Influenciadora destaca que os dois tem uma relação madura
Viih Tube é vítima de golpe e perde R$ 6,800: 'Chorei de raiva'
Influenciadora explicou que foi enganada quando tentava vender um sofá
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.