Rio - Virginia Fonseca dividiu com os seguidores nesta quarta-feira (25) alguns momentos da gravação do último "Sabadou", exibido no SBT. A influenciadora mostrou o camarim da emissora com fotos de outras edições do programa, buquê de flores, docinhos e um bolo. 
Virginia exibiu detalhes de surpresa no camarim da emissora - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca gravou o último programa no SBT - Reprodução/Instagram
"Olha que lindo o que fizeram aqui", disse ela. 
A namorada de Vinicius Junior falou sobre a participação de Raul Gil na despedida do programa. "Recebi elogios dele. Não vou postar tudo porque esse programa vocês precisam assistir. Sou muito grata a Deus, ao SBT e a todos os envolvidos por estar vivendo isso", declarou. 
Em janeiro, Virginia anunciou que não renovou o contrato com o canal da família Abravanel para se dedicar a outros projetos. "Depois de dois anos e uma importante história construída, SBT e Virginia Fonseca comunicam o fim do programa 'Sabadou com Virginia'", informou em nota. 