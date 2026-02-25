Virginia Fonseca gravou o último programa no SBT - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca gravou o último programa no SBTReprodução/Instagram

Publicado 25/02/2026 19:17

Rio - Virginia Fonseca dividiu com os seguidores nesta quarta-feira (25) alguns momentos da gravação do último "Sabadou", exibido no SBT. A influenciadora mostrou o camarim da emissora com fotos de outras edições do programa, buquê de flores, docinhos e um bolo.

"Olha que lindo o que fizeram aqui", disse ela.

A namorada de Vinicius Junior falou sobre a participação de Raul Gil na despedida do programa. "Recebi elogios dele. Não vou postar tudo porque esse programa vocês precisam assistir. Sou muito grata a Deus, ao SBT e a todos os envolvidos por estar vivendo isso", declarou.