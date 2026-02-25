Sabrina Sato comentou rotina com a filha, Zoe - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato comentou rotina com a filha, ZoeReprodução/Instagram

Publicado 25/02/2026 17:51

Rio - Sabrina Sato compartilhou nesta quarta-feira (25) detalhes de um momento especial ao lado da filha, Zoe, de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle. A apresentadora comentou sobre a rotina com a menina.

fotogaleria

"Essa foto é de hoje cedo, no caminho da escola. E esse caminho é precioso... Porque a gente vai conversando, trocando ideias, falando de sonhos. Ela me conta os dela. Eu conto os meus, A vida vai acontecendo. Eu amo demais a nossa rotina, minha filha", escreveu ela.