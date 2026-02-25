Sabrina Sato comentou rotina com a filha, ZoeReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Sabrina Sato compartilhou nesta quarta-feira (25) detalhes de um momento especial ao lado da filha, Zoe, de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle. A apresentadora comentou sobre a rotina com a menina.
fotogaleria
Zoe é a única filha de Sabrina Sato - Reprodução/Instagram
Zoe, filha de Sabrina Sato, fez estreia na Marquês de Sapucaí - Eduardo Martins / Brazil News
Sabrina Sato comentou rotina com a filha, Zoe - Reprodução/Instagram
"Essa foto é de hoje cedo, no caminho da escola. E esse caminho é precioso... Porque a gente vai conversando, trocando ideias, falando de sonhos. Ela me conta os dela. Eu conto os meus, A vida vai acontecendo. Eu amo demais a nossa rotina, minha filha", escreveu ela. 
Na última semana, Sabrina Sato mostrou a estreia de Zoe na Herdeiros da Vila, escola mirim ligada à Vila Isabel, onde a apresentadora é rainha de bateria. A menina desfilou com a agremiação na Marquês de Sapucaí. 