Herson Capri atualizou seguidores sobre problema de saúde Reprodução/Instagram

Publicado 25/02/2026 21:37

Rio - Herson Capri se manifestou pela primeira vez sobre a internação após sofrer um infarto . Nesta quarta-feira (25), o ator publicou um vídeo agradecendo as mensagens de apoio e deu novas informações sobre o próprio estado de saúde.

"Olá, pessoal! Como estão? Passando para tranquilizá-los sobre o meu estado de saúde. Eu realmente tive um infarto, mas estou bem. Já voltei a algumas atividades, mas, por orientação médica, preciso de mais alguns dias para me recuperar completamente", contou.

O artista reforçou o adiamento do espetáculo que iria protagonizar no Teatro Bradesco, em São Paulo, devido ao problema de saúde. "A temporada da peça 'A Sabedoria dos Pais' foi adiada. Eu quero agradecer muito todas as manifestações de carinho, afeto e solidariedade, que eu recebi depois disso que aconteceu comigo. Muito obrigado mesmo", disse ele.