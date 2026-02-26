Thais Carla tira o mega hair e mostra cabelo naturalReprodução de vídeo / Instagram

Rio - A influenciadora digital Thais Carla, de 34 anos, tirou o mega hair e mostrou o cabelo natural nas redes sociais, nesta quarta-feira (25). A bailarina foi a um salão de beleza fazer a manutenção da extensão capilar e celebrou o crescimento dos fios.
fotogaleria
Thais Carla mostra cabelo natural após tirar o mega hair - Reprodução de vídeo / Instagram
Thais Carla mostra resultado após manutenção do mega hair - Reprodução / Instagram
Thais Carla tira o mega hair e mostra cabelo natural - Reprodução de vídeo / Instagram
"Gente, olha como está o meu cabelo, sem escovar nem nada. Só tirei o mega, lavei e mais nada. Cresceu, gente. Porque estava muito menor. Dá até para fazer uma franja", disse Thais, ao mexer nas madeixas, analisando o comprimento.
Em seguida, ela explicou o motivo do momento de auto cuidado. "Fazendo o meu cabelo porque está na hora, gente. Olha, fio branco". Por fim, a influenciadora publicou um clique do resultado, ao surgir com as madeixas iluminadas e na altura dos ombros.