Britney Spears - Reprodução de vídeo

Britney SpearsReprodução de vídeo

Publicado 26/02/2026 08:27

Rio - A cantora Britney Spears, de 44 anos, publicou no Instagram, nesta quarta-feira (25), um vídeo em que aparece dançando. Nas imagens, ela surge usando um body renda decotado e é taída pelo figurino. Os seios da artista escaparam e, para se preservar, ela cobriu os mamilos usando um emoji de coração.

Na legenda da postagem, a norte-americana colocou um emoji de faca e outro de flor. Ela limitou os comentários do vídeo, que tem mais de 260 mil curtidas.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Britney Spears (@britneyspears)

Na última terça-feira (24), Britney também 'causou' ao publicar um vídeo dançando a música "Bad Guy", de Billie Eilish.



O comportamento da cantora nas redes sociais tem preocupado os fãs. "A cada novo vídeo que vejo da Britney Spears, ela parece estar se desmoronando dramaticamente. Claramente, ela precisa de ajuda", apontou um usuário do X, antigo Twitter. "Confesso que esse vídeo da Britney me deu um pouquinho de preocupação", disse outro. "A Britney me assusta as vezes com esses vídeos que ela posta", admitiu uma terceira pessoa.



Outros comentários como "é difícil admitir… mas acho que Britney não tem condição alguma de fazer qualquer coisa profissionalmente. Esses vídeos são perturbadores", "eu gosto muito da Britney, mas esse último post do Instagram dela, não tá bem mesmo, queria que ela parasse de postar vídeos assim, de verdade, queria ela bem, não apenas dançando daquele jeito" e "A cada vídeo novo da Britney Spears eu fico com pena ou triste, sei lá. Hoje em dia ela não me parece bem, não sei dizer porque não da para realmente saber só com esses vídeos curtos. Eu sei que ela sofreu muito, mas me parece que ainda sofre. Espero estar errada" também foram publicados na rede social.