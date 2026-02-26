Virginia Fonseca grava último Sabadou - Reprodução do Instagram

Publicado 26/02/2026 08:52

Rio - Virginia Fonseca gravou seu último programa do "Sabadou com Virginia", do SBT, nesta quarta-feira (25), e se despediu da emissora em uma publicação feita no Instagram. A apresentadora publicou alguns registros dos bastidores da atração, incluindo um selinho que deu em Raul Gil, fez uma série de agradecimentos e falou sobre sua evolução nas telinhas.

"Hoje gravamos nosso último programa do 'Sabadou com Virginia'! Encerramos esse ciclo com muita gratidão no coração. Eu aprendi, evolui, sorri, conheci pessoas maravilhosas e sou eternamente grata ao SBT por ter realizado meu sonho de me tornar apresentadora!", iniciou a influenciadora digital.

"Obrigada Daniela Abravanel Beyruti e toda diretoria por terem acreditado em mim. Obrigada Lucas Guedez e Margareth Serrão por estarem ao meu lado em todos momentos. Obrigada João Mesquita por ser o melhor diretor sempre. Obrigada equipe do 'Sabasou', obrigada a toda audiência, obrigada a todos", continuou.

"Já estou com saudade. Isso não é um adeus, quem sabe um até logo. Hoje foi mágico!!! Vivi muitas emoções no 'Sabadou' e vou levar pra sempre no meu coração", concluiu Virginia, que estava à frente do programa desde 2024.

Em janeiro, Virginia anunciou que não renovou o contrato com o SBT para se dedicar a outros projetos. "Depois de dois anos e uma importante história construída, SBT e Virginia Fonseca comunicam o fim do programa 'Sabadou com Virginia'", dizia a nota.

