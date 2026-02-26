Virginia Fonseca grava último SabadouReprodução do Instagram
Filha de Solange Couto se manifesta sobre fala da mãe no 'BBB 26'
Atriz foi alvo de críticas na web após comentário envolvendo Samira
Filha de Carla Perez fala sobre descoberta da sexualidade
'Não me senti acolhida', revelou a jovem
João Lucas esclarece boato de separação de Sasha Meneghel
Cantor falou sobre o relacionamento em interação nas redes sociais
Zé Felipe da resposta afiada sobre boatos de sexualidade
Cantor ironizou nas redes sobre ser homossexual
Humorista Marquito, do SBT, sofre acidente após mal súbito e é internado em coma induzido
Integrante do 'Programa do Ratinho' passou mal enquanto pilotava uma motocicleta
Tati Machado relata acidente doméstico do marido
Bruno Monteiro feriu o rosto no armário da cozinha