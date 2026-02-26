Jonas Brothers - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2026 12:30 | Atualizado 26/02/2026 12:31

Rio - Os Jonas Brothers já têm data marcada para reencontrar os fãs brasileiros. O trio formado pelos irmãos Kevin, Joe e Nick retorna ao país para um show único no dia 13 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo.

A apresentação integra a turnê “Greetings From Your Hometown”, que celebra os 20 anos de carreira do grupo e propõe uma viagem pela trajetória dos irmãos, desde os primeiros passos ainda na adolescência até os sucessos que consolidaram o nome Jonas Brothers no pop internacional. No repertório, o público pode esperar músicas como "Sucker", "Waffle House", "S.O.S", "Lovebug", "Burnin’ Up" e "When You Look Me in the Eyes", além de faixas associadas ao período em que a banda ganhou projeção global com produções ligadas à Disney.

A pré-venda de ingressos começa no dia 3 de março, enquanto a venda geral abre no dia 5 de março, a partir das 10h, pelo site da Ticketmaster. Os valores variam conforme o setor, com opções de meia-entrada.

Preços dos ingressos

Cadeira superior: R$ 420 (inteira) / R$ 210 (meia)

Pista: R$ 490 (inteira) / R$ 245 (meia)

Cadeira inferior: R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia)

Pista Premium: R$ 850 (inteira) / R$ 425 (meia)

Além dos ingressos tradicionais, o grupo anunciou três modalidades de pacotes VIP, com valores a partir de R$ 1.479, que incluem benefícios como acesso antecipado ao local, itens exclusivos, credenciais especiais e áreas temáticas antes do show. Os pacotes mais completos oferecem ainda lounge exclusivo, brindes diferenciados e experiências de foto em áreas dedicadas, sem a presença dos artistas.

A última passagem dos Jonas Brothers pelo Brasil ocorreu em abril de 2024, com a turnê “One Night. Five Albums”.