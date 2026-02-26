Ivete Sangalo - Reprodução de vídeo

Publicado 26/02/2026 11:44

Rio - Ivete Sangalo recebeu alta do Hospital Aliança Star, em Salvador, nesta quinta-feira (26), e atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. Bem-humorada, a cantora brincou sobre os machucados causados por um desmaio, através de um vídeo publicado no Instagram, e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu.

"Bom dia! Estou lançando agora uma maquiagem diferente. Quero lançar uma linha de maquiagem. O nome é Papou, Papudo (risos). Viu, papuda? Estou ótima. Já tive alta no hospital. Estou maravilhosa. O sangue… gostei demais dessa nova textura. É um preto que puxa um pouco para o vermelho, um degradê. Eu vou dizer: 'Markito, tem que fazer no olho esquerdo, que eu comecei nesse [direito]'", afirmou a cantora.



"Gente, eu estou ótima, estou maravilhosa. Passando aqui para deixar um beijo a todos os meus amigos que me mandaram muitas mensagens. Meus fãs sabem que, quando a mamãe vem falar, é porque a mamãe está bem, né?", completou.

É incrível como a Ivete Sangalo serve carisma até na desgraça PQP pic.twitter.com/OMK1RGuV1F — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) February 26, 2026

A artista também falou sobre seu desmaio. "Eu pergunto sobre cada procedimento aos médicos, e eles chegaram à conclusão de que a gente tem um nervo vagal, que fica aqui atrás da cabeça, e que existe o reflexo vagal, que causa esses desmaios. No meu caso, foi por conta da desidratação que eu tive, em função de uma superdiarreia. Supõe-se que foi uma virose, porque agora já estou bem. Posso ter comido alguma coisa estragada, mas não sei também, é difícil determinar. Mas existe essa questão do vagal, e eu tenho essa predisposição. Então, você que tem síndrome vasovagal, deixe de ser vagal e vá procurar um médico".

