Bruno Monteiro, marido de Tati Machado, sofreu acidente doméstico - Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2026 16:15

Rio - Tati Machado revelou um susto após o marido, Bruno Monteiro, se machucar em casa e levar cinco pontos no rosto. A apresentadora explicou nesta quinta-feira (27) que o cineasta bateu a região em um móvel da cozinha.

"Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana, aproveitando que eu estou na cozinha. Tá vendo esse armário aqui? Bruno bateu a bochecha, abriu o rosto e levou cinco pontos. No que ele foi abrir o armário, o pote abriu, ele foi tentar pegar e 'pá'...bateu no meio da bochecha", descreveu.

"Era sete da manhã foi eu e ele correndo para o hospital, cinco pontos naquele rostinho lindo, meu Deus do céu", acrescentou.

Tati Machado e Bruno Monteiro estão juntos há cerca de treze anos. O casal enfrentou uma perda profunda em maio de 2025, quando o primeiro filho, Rael, nasceu com 33 semanas após um parto induzido e não resistiu.