Bruno Monteiro, marido de Tati Machado, sofreu acidente doméstico Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Tati Machado revelou um susto após o marido, Bruno Monteiro, se machucar em casa e levar cinco pontos no rosto. A apresentadora explicou nesta quinta-feira (27) que o cineasta bateu a região em um móvel da cozinha.
fotogaleria
Tati Machado e Bruno Monteiro estão juntos há mais de uma década - Reprodução/Instagram
Tati Machado contou que o marido feriu o rosto no armário da cozinha - Reprodução/Instagram
Bruno Monteiro, marido de Tati Machado, sofreu acidente doméstico - Reprodução/Instagram
"Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana, aproveitando que eu estou na cozinha. Tá vendo esse armário aqui? Bruno bateu a bochecha, abriu o rosto e levou cinco pontos. No que ele foi abrir o armário, o pote abriu, ele foi tentar pegar e 'pá'...bateu no meio da bochecha", descreveu. 
"Era sete da manhã foi eu e ele correndo para o hospital, cinco pontos naquele rostinho lindo, meu Deus do céu", acrescentou.  
Tati Machado e Bruno Monteiro estão juntos há cerca de treze anos. O casal enfrentou uma perda profunda em maio de 2025, quando o primeiro filho, Rael, nasceu com 33 semanas após um parto induzido e não resistiu.