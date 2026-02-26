Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2026 17:35

Rio - Zé Felipe, de 27 anos, comentou publicamente os rumores sobre sua sexualidade após ser questionado por um seguidor nas redes sociais. Filho do sertanejo Leonardo, o artista optou por não alimentar especulações e respondeu de forma direta ao comentário recebido.

“Para aquelas pessoas que falam que você é gay. O que dizer?”, perguntou o fã. Zé Felipe rebateu com franqueza: “Não tem que dizer nada. Se eu tivesse dando o rabo, o rabo que ia estar sendo dado era o meu, não era o de ninguém, então quem tem alguma coisa a ver com isso? Ciúme do c* dos outros, é?”.

A manifestação ganhou repercussão nas plataformas digitais e dividiu opiniões entre seguidores. Parte do público defendeu a postura do cantor, enquanto outros criticaram o tom adotado na resposta.

Zé Felipe manteve um relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca, com quem se casou e teve filhos. Mais recentemente, o cantor assumiu namoro com a também cantora Ana Castela, oficializado em outubro do ano passado. O casal anunciou o término pouco tempo depois, após passar o Natal com a família.