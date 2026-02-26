Humorista Marquito - Divulgação

Publicado 26/02/2026 16:23

Rio - O humorista Marquito, de 65 anos, integrante do elenco do "Programa do Ratinho", sofreu um acidente na manhã desta quarta-feira (25), após passar mal enquanto pilotava uma motocicleta em São Paulo.

Segundo informações confirmadas pela equipe do SBT, Marquito perdeu o controle da moto após o mal súbito e caiu. Com o impacto, teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela. Ele permanece internado em um hospital particular da capital paulista e está em coma induzido.

Em nota enviada ao DIA, a emissora informou: “O Marquito está bem. Ele sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua moto, o que ocasionou uma queda. Com o impacto, teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela. Ele foi sedado para a realização de exames complementares, procedimento padrão para garantir uma avaliação clínica completa. E está recebendo toda a assistência médica necessária”.

