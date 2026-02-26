João Lucas e Sasha Meneghel são casados desde 2021 - Reprodução/Instagram

João Lucas e Sasha Meneghel são casados desde 2021Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2026 19:53

Rio - João Lucas abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta quinta-feira (27) e e foi questionado sobre um possível distanciamento da mulher, Sasha Meneghel, com quem é casado desde 2021. O cantor se dirigiu ao mesmo cômodo em que estava a estilista para desmentir a especulação.

"É, a gente está um pouquinho distante, deixa eu ficar mais perto dela. Espera aí", afirmou.

O artista revelou que faz uso uso de canabidiol para ajudar na concentração. É uma coisa muito pessoal, mas que faz sentido para mim e funciona muito bem. Tenho usado para ajudar no foco, concentração e, principalmente no controle da ansiedade. Sou o maior defensor disso aqui e da gente como sociedade quebrar tabu", disse ele.

João Lucas explicou como a substância ajuda a amenizar o sintomas de outras doenças. "Isso daqui tem ajudo diversas pessoas com o parkinson, ansiedade, pânico e substituído vários remédios considerados agressivos. Tem me ajudado na ansiedade, insônia e na minha falta de concentração. Obviamente que faço uso com acompanhamento médico", completou.