Filha de Carla Perez comentou descoberta da homossexualidade Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2026 22:07

Rio - Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy Harmonia, interagiu com os seguidores e revelou como se descobriu homossexual. A jovem de 24 anos desabafou sobre as pressões externas que sofreu antes de entender o interesse amoroso por mulheres.

"Quando você ainda é uma criança ou adolescente, ainda está se entendendo, descobrindo o mundo e a si mesma ao mesmo tempo. Eu cresci sob um holofote, com muita gente, duas ou três vezes mais velha do que eu, que eu nem conhecia, tentando me dizer quem eu era e quem eu deveria ser. Não foi com carinho, e eu não me senti acolhida", escreveu nos Stories.

Ela comentou o processo de autoaceitação e a importância do apoio de Xanddy e Carla. "Demorei um tempo para ser honesta sobre quem eu era, primeiro comigo mesma e depois com os outros, e esse é um sentimento que eu não desejo para ninguém. Ninguém deveria sentir que precisa esconder partes de si para ser aceita. Mas, no fim das contas, meus pais estavam lá, de braços abertos - não só me respeitando, mas me amando e deixando muito claro que nada além do meu bem-estar importava", afirmou.

Camilly relatou que, apesar das questões internas, o acolhimento foi importante para a jornada pessoal. "Foi uma experiência estranha, mas cada pessoa vive a sua própria jornada. E hoje eu sou extremamente grata por ter a família que eu tenho e por poder ser eu mesma todos os dias com amor, carinho, respeito e honestidade", concluiu.