Juiz de Fora registrou o maior número de óbitosAFP

Publicado 27/02/2026 08:03

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira nos últimos dias provocaram um cenário de destruição, mobilização de equipes de resgate e preocupação entre moradores. Alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura têm afetado diferentes bairros, enquanto autoridades intensificam ações de busca, assistência e apoio às famílias impactadas. O número de mortos subiu para 64 nesta quinta-feira (26).

O número de desalojados e desabrigados na região está em 5.510 em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa.

Em Juiz de Fora, o número de vítimas fatais chegou a 58. A cidade contabiliza ainda três pessoas desaparecidas. De acordo com o levantamento atualizado da Prefeitura de Juiz de Fora mais de 4,2 mil moradores estão desabrigados e desalojados.



Já em Ubá, o balanço aponta seis mortes confirmadas e duas pessoas desaparecidas. No município, 26 pessoas estão desabrigadas e 178 desalojadas em decorrência dos alagamentos e deslizamentos registrados nos últimos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho de "grande perigo" para chuvas intensas na região nesta sexta-feira, incluindo as duas cidades. O alerta indica chance de chuva superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm em 24h, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.