Moradores de Ubá, uma das cidades atingidas pelas tempestades que deixaram ao menos 64 mortos em Minas Gerais, protestaram contra a gravação de um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL), nesta quinta-feira (26), em um dos locais afetados.
Moradores de Ubá protestam contra gravação de Nikolas em rua alagada.
Um vídeo que circula nas redes mostra um morador reclamando da interrupção da limpeza da rua para a gravação do deputado federal. Segundo ele, o trânsito também foi fechado, e integrantes do Exército e da Guarda Municipal precisaram interromper suas atividades para garantir a segurança de Nikolas.
"Sabe por que está tudo parado desse jeito, máquina querendo trabalhar, uma outra máquina impossibilitada de trabalhar, o trânsito todo fechado ali por conta do Nikolas, que está aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, no meio do canteiro, no meio da obra, fazendo videozinho e atrapalhando o serviço, porque ele tem que vir aqui fazer o TikTok dele", afirma o morador.
Em determinado momento do vídeo, outra moradora aparece aos gritos: "O povo quer trabalhar. Sai do meio da rua, cambada de canalha!", diz a mulher.
Tragédia
O número de mortos em Minas Gerais subiu para 64 nesta quinta-feira (26). O total de desalojados e desabrigados na região chega a 5.510, abrangendo Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Em Juiz de Fora, o número de vítimas fatais chegou a 58. Já em Ubá, o balanço aponta seis mortes confirmadas e duas pessoas desaparecidas.
