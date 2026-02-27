Vídeo que circula nas redes mostra um morador reclamando da interrupção da limpeza da rua - Reprodução / Redes sociais

Vídeo que circula nas redes mostra um morador reclamando da interrupção da limpeza da ruaReprodução / Redes sociais

Publicado 27/02/2026 08:59

Moradores de Ubá, uma das cidades atingidas pelas tempestades que deixaram ao menos 64 mortos em Minas Gerais , protestaram contra a gravação de um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL), nesta quinta-feira (26), em um dos locais afetados.

Moradores de Ubá protestam contra gravação de Nikolas em rua alagada.



Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/xStSc8mlwf — Jornal O Dia (@jornalodia) February 27, 2026

Um vídeo que circula nas redes mostra um morador reclamando da interrupção da limpeza da rua para a gravação do deputado federal. Segundo ele, o trânsito também foi fechado, e integrantes do Exército e da Guarda Municipal precisaram interromper suas atividades para garantir a segurança de Nikolas.

"Sabe por que está tudo parado desse jeito, máquina querendo trabalhar, uma outra máquina impossibilitada de trabalhar, o trânsito todo fechado ali por conta do Nikolas, que está aqui fazendo mídia, fazendo vídeo, atrapalhando no meio da obra, no meio do canteiro, no meio da obra, fazendo videozinho e atrapalhando o serviço, porque ele tem que vir aqui fazer o TikTok dele", afirma o morador.

Em determinado momento do vídeo, outra moradora aparece aos gritos: "O povo quer trabalhar. Sai do meio da rua, cambada de canalha!", diz a mulher.

Tragédia

O número de mortos em Minas Gerais subiu para 64 nesta quinta-feira (26). O total de desalojados e desabrigados na região chega a 5.510, abrangendo Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Em Juiz de Fora, o número de vítimas fatais chegou a 58. Já em Ubá, o balanço aponta seis mortes confirmadas e duas pessoas desaparecidas.