Mark Zuckerberg, fundador, presidente e CEO da MetaDivulgação
Meta anuncia processos contra deepfakes no Brasil
Imagens hiper-realistas falsas geralmente criadas com inteligência artificial, são usados nas redes sociais para desinformar, aplicar golpes ou criar imagens sexualizadas de pessoas
Associação diz que falta de vacina causou morte de bebês Yanomami; governo nega
vacina pentavalente, que previne contra coqueluche, difteria, tétano, hepatite B e infecções por Haemophilus influenzae b faz parte do calendário vacinal estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações
Gilmar proíbe MP e tribunais de acelerar pagamentos de penduricalhos
Só podem ser pagos valores retroativos que já estão programados
Lula deve sobrevoar áreas afetadas pelas chuvas em MG neste sábado
Presidente verifica a situação em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa
Minas Gerais tem o período de chuvas mais letal dos últimos 20 anos
Isso se deve à chuva histórica registrada esta semana na Zona da Mata, que atingiu principalmente as cidades de Juiz de Fora e Ubá
Banco Master é uma pancada nos bancos brasileiro, diz Haddad
Segundo ministro, crise não representa risco sistêmico para a economia
Exército indica primeira mulher ao quadro de generais
Como na Marinha e na FAB, a promoção chegará para uma médica
