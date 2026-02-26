Eduardo Bolsonaro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Eduardo BolsonaroMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 26/02/2026 21:57 | Atualizado 26/02/2026 21:57

A Corregedoria Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro determinou o afastamento preventivo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) do cargo de escrivão lotado na Delegacia da PF em Angra dos Reis, na Costa Verde. A medida permanece em vigor até a decisão final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto para apurar ausências consideradas injustificadas.

O procedimento foi instaurado em 27 de janeiro deste ano, após o servidor passar a residir nos Estados Unidos, onde está desde fevereiro de 2025. Eduardo Bolsonaro deixou o país afirmando ser alvo de perseguição judicial. Ele é réu por coação no curso do processo, em razão de sua atuação em território norte-americano contra autoridades brasileiras.

De acordo com a Portaria nº 142, de 10 de fevereiro de 2026, assinada pelo corregedor regional da PF no estado, o afastamento inclui a entrega da carteira funcional e da arma de fogo. O ato foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (26), data a partir da qual começou a contar o prazo de cinco dias úteis para o cumprimento das determinações.

O PAD pode resultar na demissão do servidor ao final das apurações.