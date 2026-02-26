Eduardo BolsonaroMarcelo Camargo/Agência Brasil
PF afasta preventivamente Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão
Medida vale até a conclusão de processo disciplinar que apura faltas injustificadas; ex-deputado vive nos Estados Unidos desde 2025
Fachin pede indicação de nomes para comissão sobre penduricalhos
Acordo prevê criação de regras de transição para as verbas extrateto
Minas Gerais: prioridade é resgate e auxílio a vítimas, diz ministro
Waldez Góes também destacou o restabelecimento de serviços
Número de mortes causadas pelas chuvas em Minas sobe para 59
Em Juiz de Fora, há 13 desaparecidos e, em Ubá, dois
Bolsonaro tem até a próxima semana para apresentar defesa em ação sobre perda de patente no STM
Além do ex-presidente, outros quatro militares condenados por golpe de estado se defendem contra a expulsão do cargo
Alunos de escola no DF são "punidos" com flexão e PMs são afastados
Unidade de ensino no Itapoã tem caráter cívico-militar
