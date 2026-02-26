Corpo de bombeiros conseguiu resgatar 239 pessoas após as chuvas em Minas GeraisTânia Rêgo/Agência Brasil
Número de mortes causadas pelas chuvas em Minas sobe para 59
Em Juiz de Fora, há 13 desaparecidos e, em Ubá, dois
Número de mortes causadas pelas chuvas em Minas sobe para 59
Em Juiz de Fora, há 13 desaparecidos e, em Ubá, dois
Bolsonaro tem até a próxima semana para apresentar defesa em ação sobre perda de patente no STM
Além do ex-presidente, outros quatro militares condenados por golpe de estado se defendem contra a expulsão do cargo
Alunos de escola no DF são "punidos" com flexão e PMs são afastados
Unidade de ensino no Itapoã tem caráter cívico-militar
PF tem papel importante no combate ao feminicídio, diz diretor-geral
Para ele, esses crimes devem ser combatidos 'em todos os seus vieses'
Cão Orelha: o que aponta perícia sobre causa da morte do animal
Polícia Civil de Santa Catarina informou que os procedimentos que apuram a morte do cão Orelha foram encaminhados ao Ministério Público
Aumenta número de acusações contra desembargador que absolveu condenado por estupro
Magid Nauef Láuar alegou 'vínculo afetivo consensual' entre vítima de 12 anos e homem de 35
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.