Fachin decidiu em reunião com presidentes da Câmara e do Senado a criação de comissão de transição para penduricalhos
Fachin pede indicação de nomes para comissão sobre penduricalhos
Acordo prevê criação de regras de transição para as verbas extrateto
Acordo prevê criação de regras de transição para as verbas extrateto
Acordo prevê criação de regras de transição para as verbas extrateto
Minas Gerais: prioridade é resgate e auxílio a vítimas, diz ministro
Waldez Góes também destacou o restabelecimento de serviços
Número de mortes causadas pelas chuvas em Minas sobe para 59
Em Juiz de Fora, há 13 desaparecidos e, em Ubá, dois
Bolsonaro tem até a próxima semana para apresentar defesa em ação sobre perda de patente no STM
Além do ex-presidente, outros quatro militares condenados por golpe de estado se defendem contra a expulsão do cargo
Alunos de escola no DF são "punidos" com flexão e PMs são afastados
Unidade de ensino no Itapoã tem caráter cívico-militar
PF tem papel importante no combate ao feminicídio, diz diretor-geral
Para ele, esses crimes devem ser combatidos 'em todos os seus vieses'
