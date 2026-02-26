Minas Gerais: prioridade é resgate e auxílio a vítimas, diz ministroMárcio Pinheiro/MIDR
Waldez Góes também destacou o restabelecimento de serviços
Número de mortes causadas pelas chuvas em Minas sobe para 59
Em Juiz de Fora, há 13 desaparecidos e, em Ubá, dois
Bolsonaro tem até a próxima semana para apresentar defesa em ação sobre perda de patente no STM
Além do ex-presidente, outros quatro militares condenados por golpe de estado se defendem contra a expulsão do cargo
Alunos de escola no DF são "punidos" com flexão e PMs são afastados
Unidade de ensino no Itapoã tem caráter cívico-militar
PF tem papel importante no combate ao feminicídio, diz diretor-geral
Para ele, esses crimes devem ser combatidos 'em todos os seus vieses'
Cão Orelha: o que aponta perícia sobre causa da morte do animal
Polícia Civil de Santa Catarina informou que os procedimentos que apuram a morte do cão Orelha foram encaminhados ao Ministério Público
