Renato Aragão se emociona na estreia do musical \'Adorável Trapalhão\' no Rio

O humorista recebeu o carinho da plateia e do elenco, inclusive do ator que dá vida a ele na produção, Rafael Aragão. Em meio as lágrimas, o artista retribuiu com sorrisos e acenos. A estreia também foi prestigiada pela mulher do de Renato, a empresária Lílian Taranto, e pela filha do casal, a apresentadora Lívian Aragão.

O espetáculo aborda desde a infância do humorista em Sobral, no Ceará, ao nascimento do personagem, fenômeno de "Os Trapalhões" - formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. A produção também retrata a consagração do artista como um dos grandes nomes da TV e do cinema.

