Renato Aragão se emociona na estreia do musical 'Adorável Trapalhão' no Rio
Humorista subiu ao palco na última cena do espetáculo, na noite desta quinta-feira (26)
Rio - Renato Aragão, de 91 anos, se emocionou na estreia do espetáculo "Adorável Trapalhão - O Musical", no Teatro Sesc Ginástico, no Centro do Rio, na noite desta quinta-feira (26). O intérprete do eterno Didi Mocó subiu ao palco na ultima cena e não conteve o choro.
O humorista recebeu o carinho da plateia e do elenco, inclusive do ator que dá vida a ele na produção, Rafael Aragão. Em meio as lágrimas, o artista retribuiu com sorrisos e acenos. A estreia também foi prestigiada pela mulher do de Renato, a empresária Lílian Taranto, e pela filha do casal, a apresentadora Lívian Aragão.
O espetáculo aborda desde a infância do humorista em Sobral, no Ceará, ao nascimento do personagem, fenômeno de "Os Trapalhões" - formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. A produção também retrata a consagração do artista como um dos grandes nomes da TV e do cinema.
