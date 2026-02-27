Matéria Salva!

Renato Aragão se emociona na estreia do musical 'Adorável Trapalhão' no Rio
Celebridades

Renato Aragão se emociona na estreia do musical 'Adorável Trapalhão' no Rio

Humorista subiu ao palco na última cena do espetáculo, na noite desta quinta-feira (26)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Renato Aragão se emociona na estreia do musical \'Adorável Trapalhão\' no Rio
Renato Aragão vai às lágrimas em estreia de espetáculo
Renato Aragão chora em estreia de espetáculo sobre sua trajetória
Rafael Aragão e Gabriel Gentil interpretam Renato Aragão em diferentes fases da vida no teatro
Renato Aragão entra na última cena do musical \'Adorável Trapalhão\'
Renato Aragão e o elenco do espetáculo \'Adorável Trapalhão - O Musical\'
Renato Aragão cumprimenta plateia na estreia do espetáculo \'Adorável Trapalhão\'
Renato Aragão
Renato Aragão recebe carinho de Rafael Aragão em estreia de musical
Renato Aragão, Lílian Taranto e Lívian Aragão
Renato Aragão, Lílian Taranto e Lívian Aragão prestigiam estreia do espetáculo \'Adorável Trapalhão - O Musical\'
Rio - Renato Aragão, de 91 anos, se emocionou na estreia do espetáculo "Adorável Trapalhão - O Musical", no Teatro Sesc Ginástico, no Centro do Rio, na noite desta quinta-feira (26). O intérprete do eterno Didi Mocó subiu ao palco na ultima cena e não conteve o choro.
O humorista recebeu o carinho da plateia e do elenco, inclusive do ator que dá vida a ele na produção, Rafael Aragão. Em meio as lágrimas, o artista retribuiu com sorrisos e acenos. A estreia também foi prestigiada pela mulher do de Renato, a empresária Lílian Taranto, e pela filha do casal, a apresentadora Lívian Aragão.
O espetáculo aborda desde a infância do humorista em Sobral, no Ceará, ao nascimento do personagem, fenômeno de "Os Trapalhões" - formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. A produção também retrata a consagração do artista como um dos grandes nomes da TV e do cinema.
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

