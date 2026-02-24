Adorável Trapalhão ? O Musical é estrelado por Vicenthe Delgado (Zacarias), Rafael Aragão (Didi), Thadeu Torres (Dedé) e Rupa Figueira (Mussum) - Melina Knolow / Divulgação

Publicado 24/02/2026 05:00

Rio - Aos 91 anos, Renato Aragão é homenageado no espetáculo "Adorável Trapalhão – O Musical", que estreia nesta quinta-feira (26), no Teatro Sesc Ginástico, no Centro. A produção aborda desde a infância do humorista em Sobral, no Ceará, ao nascimento de Didi, o fenômeno de "Os Trapalhões" - formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias - e a consagração do artista como um dos grandes nomes da TV e do cinema.

"Falar de Renato Aragão é falar de uma história de sucesso, de superação e quebra de paradigmas, onde desde o começo foi necessário derrubar barreiras do preconceito (regional e artístico) e conquistar o Brasil através do humor e da emoção... Contar a história do Renato Aragão, nosso eterno Novalgino Mufumbo, e mostrar a trajetória de Os Trapalhões é contar a história da televisão brasileira. É celebrar e manter viva a história e a cultura do nosso país", diz Rafael Aragão, intérprete de Didi e idealizador da montagem.

"Sou cearense, como o Renato; herdei o mesmo sobrenome (Aragão); temos as mesmas iniciais (RA) e escolhi viver de arte, assim como ele. Levar esse espetáculo para os palcos brasileiros tem um gosto mais do que especial pra mim. Didi Mocó sempre foi uma grande referência para a minha geração", completa.

Thadeu Torres, que dá vida a Dedé, explica que o musical se propõe a ser mais do que uma biografia de Renato Aragão. "Em um dos números falamos sobre a trajetória de Os Trapalhões com seus filmes. Muitos não sabem, mas eles foram peças importantíssimas na história do cinema nacional e quebraram diversos recordes de bilheteria com os filmes ao longo dos anos, construindo um legado incomparável", destaca.

O ator também diz que se conectou particularmente com a história do Dedé. "Acredito que nossa maior conexão está no circo, ele vem de uma família circense e fez parte disso a vida toda, um dos meus primeiros contatos com a arte foi no circo e eu fiz parte por muito tempo de uma companhia de teatro circo onde aprendi diversas habilidades que levo comigo até hoje em minha carreira de ator".

Apesar de viver Zacarias na produção, Vicenthe Delgado comenta que é impossível não se identificar com todos os personagens. "É um grande combo. Estudando, fui associando algumas características de cada um com as minhas próprias, para ganhar intimidade. Por exemplo: Didi é o escritor, quem cria as piadas (também escrevo piadas), Dedé é de circo (morei dez meses em circo), Mussum era sambista e se chamava Carlinhos do reco-reco (meu pai também era sambista e se chamava Carlinhos do cavaco), e por fim, Zacarias, que é o personagem que minha mãe amava, que eu sabia fazer a risada e é o que mais muda em cena, o que me facina muito", lista.

Grande homenageado, Renato Aragão assistiu ao ensaio da produção, com direção de José Possi Neto, e fará uma participação especial no espetáculo. "Na montagem de 2024, logo na primeira leitura, lembro que chegou uma parte do texto em que tinha o nome do Renato falando com o Didi, então eu deduzi que algo estava errado, que podia ser algum equívoco. Até que um dia de ensaio como qualquer outro, ele simplesmente chegou. E foi um choque. É como contar a história da chapeuzinho vermelho para ela mesma", recorda Vicenthe.

Rafael, por fim, celebra a oportunidade de apresentar os personagens icônicos a uma geração que talvez não tenha vivido o auge de Os Trapalhões. "Contar a história do quarteto mais amado do Brasil, com tantas gargalhadas e emoções, se torna um oásis para a nossa alma e saúde mental para todas as gerações que vão ao teatro assistir o 'Adorável Trapalhão'".

Serviço:

"Adorável Trapalhão – O Musical"

Temporada até 19 de abril

Quinta e sexta-feira, às 19h; Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro

Ingressos: R$ 60 (inteira