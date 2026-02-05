Stevie B anima público do Engenhão - Lucas Brigagão / Divulgação

Rio - Em comemoração aos 20 anos de resistência e encontros, o evento "Eu Amo Baile Funk" reunirá grandes nomes do gênero musical no Museu de Arte Moderna (MAM), no Flamengo, neste sábado (7). Entre as atrações confirmadas estão Stevie B, MC Poze do Rodo, Tati Quebra Barraco, Mc Cidinho, Mc Duda do Borel, Mc Neném e Mc Amaro. A entrada é franca até às 20h.

Vários DJs também vão se apresentar no local, como DJ Sany Pitbull, DJ Napo, DJ Grandmaster Raphael, DJ’s Bare & Mouchoque e Equipe Cash Box Di Humildi.

O "Eu Amo Baile Funk" é conhecido por resgatar as raízes do funk carioca e já recebeu nomes como MC Marcinho, Mr Catra e MC Sapão. Para Rene Silva, um dos organizadores da festa, o Eu Amo Baile Funk dá voz e corpo à cultura periférica do Rio de Janeiro.



Serviço:



Eu Amo Baile Funk

Sábado, a partir das 18h

Endereço: Museu de Arte Moderna (MAM)

Ingresso: grátis até às 20h; após este horário. a partir de R$ 40 + taxas