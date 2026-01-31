Thalita Rebouças estreia como atriz e cantora em musical: ’Maior desafio da minha carreira’ - Divulgação

Publicado 31/01/2026 05:00

Rio - Ao longo dos 25 anos de carreira, Thalita Rebouças coleciona livros que fazem sucesso com o público infantojuvenil. Atualmente, a autora vive uma nova fase profissional ao estrear como atriz e cantora no musical "Fala Sério, Mãe! - Elas Só Mudam de Endereço", em cartaz no Roxy, em Copacabana, na Zona Sul. No espetáculo - inspirado em seu próprio best-seller - a artista interpreta Ângela Cristina, mãe de Malu (Cella Bartholo).

"Estou amando brincar de atriz de musical. É o maior desafio da minha carreira, porque é outra carreira. E ao mesmo tempo é muito legal dar vida à essa pessoa que saiu da minha cabeça", vibra a escritora. "Estou amando brincar de atriz de musical. É o maior desafio da minha carreira, porque é outra carreira. E ao mesmo tempo é muito legal dar vida à essa pessoa que saiu da minha cabeça", vibra a escritora.

E por falar em "desafios", eles não foram poucos. A autora de 51 anos diz que já estava familiarizada com a atuação, mas que precisou se superar para conseguir soltar a voz. "Como fiz teatro dos 14 anos aos 19... acho que aprender a atuar é meio que nem aprender a andar de bicicleta, você não esquece. Mas não canto. Então, o maior desafio para mim é cantar. Descobri que estou com dois calos nas cordas vocais", revela.



"Foi bem difícil o começo, cheguei a cair de choro, falar que eu não ia aguentar, não ia conseguir fazer. Então, teve um momento bem crítico ali, de muita rouquidão, que me deu muito medo. Mas tenho uma equipe aqui muito maravilhosa que me dá a mão", acrescenta.

Thalita também detalha o motivo pelo qual decidiu assumir os palcos. "Foi o convite deles e a vontade de sair da zona de conforto, de pensar: 'Por que não? Por que que eu não posso estrear uma coisa nova com 51 anos?'. Sempre falo tanto que nunca é tarde para nada e acho que é bom poder falar isso para a mulherada também. Acho que isso dá gás para outras pessoas dessa idade se empolgarem para fazerem mudanças com menos medo ou 'vai com medo' mesmo, como eu estou indo".

Intérprete de Ângela, a escritora conta que a personagem - intensa, amorosa e exagerada - foi inspirada em suas própria vivências. "Acho que mãe é tudo igual, é só mudar de endereço mesmo. A minha experiência é de filha, é de observar amigas, é tudo. É realmente muito legal, é muito bonito isso de mãe ser tudo igual e só mudar de endereço... Não importa a era que a gente viva, as angústias, a alma, a essência e intensidade do adolescente serão sempre os mesmos. Então, também me lembro de como era ser adolescente. A minha inspiração é realmente nas minhas memórias e na minha observação".

Além de atuar, Thalita assina a dramaturgia da produção em parceria com Gustavo Reiz. No palco, cerca de 30 artistas estrelam à montagem, incluindo Cella Bartholo. "Ela é uma gênia, é uma atriz muito séria, comprometida, madura, com uma inteligência cênica rara. Eu aprendo muito com ela", elogia a autora, que celebra a boa receptividade do público em sua estreia nos palcos. "Tenho recebido muitos elogios, carinho. Depois das sessões que eu fico para autografar livro, ingressos. Está muito lindo".

Ela, entretanto, ressalta que não pretende seguir na carreira de atriz. "Amo escrever, escrever a minha grande paixão. Abri uma brecha na minha agenda para fazer essa personagem que eu acho que realmente é muito especial. Mas não é meu plano virar atriz".

Nas telonas



Protagonizada por Ingrid Guimarães e Larissa Manoela, a mesma obra foi adaptada para as telonas, em 2017. Thalita explica que se inspirou no livro e ressalta que a trama continua atual. "A minha referência para adaptar qualquer coisa (é sempre o livro). Ele é de 2004, então essa história realmente é muito atemporal".

Os filmes "É Fada" (2016), "Tudo Por Um Pop Star" (2018), "Pai em Dobro" (2020) e "Confissões de uma Garota Excluída" (2021) também foram adaptações de títulos da autora. Ela detalha o sentimento de ver as histórias saírem das páginas e ganharem os cinemas. "É muito bacana... É uma experiência muito linda".



E tem novidade por aí. Recentemente, Thalita finalizou o roteiro de "Por que só as princesas se dão bem?", que será gravado neste ano. Além disso, tem o filme "Era uma vez minha primeira vez", ainda sem data de estreia prevista. "Já está rodado, está lindo". Em março, a autora lança 'Juntas e separadas'. "Minha série que estreia no Globoplay, para o público 40+. E está vindo aí um filme 50+, que eu quero muito falar com a minha galera agora também", finaliza.



Serviço:

"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"

Temporada até 29 de março

⁠Sábado e domingo, a partir das 15h30

Local: Roxy

Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana – Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 60

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa