The Lumineers anunciam shows no Brasil Noa Griffel / Divulgação

Publicado 28/01/2026 10:58

Rio - Formada por Wesley Schultz e Jeremiah Fraites, a banda The Lumineers fará shows da turnê "Automatic" no Brasil. A apresentação no Rio de Janeiro acontece no dia 22 de abril, no Vivo Rio, na Zona Sul. Os artistas ainda passarão por Curitiba (24/4) e São Paulo (25/4). A venda de ingressos inicia nesta quarta-feira (28), às 10h online e 11h nas bilheterias oficiais.

A etapa sul-americana inclui também a Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Equador. A turnê celebra o lançamento do mais recente álbum do The Lumineers lançado pelo selo Dualtone e que marca o trabalho mais pessoal e criativamente expansivo da banda até hoje.