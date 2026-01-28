The Lumineers anunciam shows no Brasil Noa Griffel / Divulgação
The Lumineers anunciam shows no Brasil; veja datas e locais
Venda de ingressos inicia nesta quarta-feira (28)
Zé Neto & Cristiano anunciam gravação de novo audiovisual no Rio
Venda de ingressos inicia nesta quarta-feira (28), às 12h
Fim de semana tem megablocos, ensaio técnico da Série Ouro, Festival Bossa Nova e mais
Roteiro também conta com shows, espetáculos e mais eventos grátis
CasaBloco 2026 chega ao Rio com shows de Alcione e Lenine
Evento acontece em três espaços: Jockey Club, MAM e CCBB
André Gonçalves e Bruna Griphao vivem desconhecidos que acordam juntos em comédia romântica
Montagem inspirada no conto de Luiz Fernando Veríssimo está em cartaz no Teatro dos Quatro, na Zona Sul
Ju Knust protagoniza releitura de comédia romântica: 'Momento de maturidade'
Com direção de Eri Johnson, 'Aluga-se um Namorado' chega ao Rio no dia 23 de janeiro