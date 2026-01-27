Zé Neto e Cristiano - Allyson Moreno / Divulgação

Publicado 27/01/2026 09:19

Rio - Donos de sucessos como "Largado Às Traças, "Notificação Preferida" e "Oi, Balde", Zé Neto & Cristiano vão gravar o novo DVD, intitulado 'Vocês & Deus', no Rio de Janeiro. A apresentação acontecerá no Espaço Hall, na Zona Sudoeste, no dia 21 de março. A venda de ingressos inicia nesta quarta-feira (28), às 12h.

"Nosso próximo DVD nasce como um marco na nossa caminhada. O projeto celebra quem está presente em todos os momentos: vocês - nossos fãs - & Deus. A conexão que sustenta, fortalece e nos guia até nos dias mais difíceis. Gravar esse projeto no Rio de Janeiro é mais do que um cartão postal, para nós se torna um símbolo de superação, gratidão e muito amor pela música. Não chegamos até aqui sozinhos!", diz a publicação feita no Instagram da dupla.

