Bloco da Lexa agita foliõesReprodução / Instagram
E não para por aí! Na manhã deste sábado, além dos megablocos, tem programação para toda a família com o bloco infantil "Sorvetada Gigantes da Lira", na Praça Jardim Laranjeiras, na Zona Sul. O tema de 2026 será "O Mágico de Nós", inspirado no clássico da literatura e cinema infantis "O Mágico de Oz" e um dos momentos mais esperado pela criançada é a tradicional distribuição de picolés que garante o refresco e a animação.
No mesmo dia, terá o bloco "Chame Gente", que levará muita energia para São Conrado, na mesma região, ao desfilar de frente para o mar, misturando ritmos baianos e cariocas em um clima de celebração e verão. Com trio elétrico e um repertório marcado pelo axé, o bloco promete a apresentação de uma atração surpresa que vai surpreender os foliões. Ainda há o "Nem Muda, Nem Sai de Cima", na Tijuca, às 16h, e o Bloco da Praia, às 17h em Pedra de Guaratiba.
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: Rua Primeiro de Março
"Sorvetada Gigantes da Lira"
Sábado, às 10h
Local: Laranjeiras
Concentração: Praça Jardim Laranjeiras
"Chame Gente"
Sábado, às 9h
Local: São Conrado
Concentração: Av. Pref. Mendes de Morais, 808 - São Conrado - Rio de Janeiro
"20 de Ouro do Mestre Odilon"
Sábado, às 13h
Local: Ilha do Governador
Concentração: Estr. do Rio Jequiá, 518 – Zumbi
"Nem Muda, Nem Sai de Cima"
Sábado, às 16h
Local: Maracanã
Concentração: Avenida Maracanã, na altura do número 838 (do outro lado do rio)
"Independente do Morro do Pinto"
Sábado, às 17h
Local: Santo Cristo
Concentração: R. Farnese, 93 - Santo Cristo
"Bloco da Praia"
Sábado, às 17h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba
Domingo, às 6h30
Local: Central do Brasil até Duque de Caxias (de trem)
Concentração: Estação Central do Brasil
"Bloco da Lexa"
Domingo, às 7h
Local: Centro
Concentração: Rua Primeiro de Março
"Caminhadinha"
Domingo, às 8h
Local: Humaitá
Concentração: Largo dos Leões - Humaitá
"Só Caminha"
Domingo, às 12h
Local: Humaitá
Concentração: Largo dos Leões - Humaitá
"Folia do Tinoco"
Domingo, às 13h
Local: Tijuca
Concentração: R. Gen. Espírito Santo Cardoso, 41 – Tijuca
"Cordão da Tia Juca"
Domingo, às 15h
Local: Tijuca
Concentração: Av. Maracanã, 6396 - Tijuca
"Cala a Boca & Dança"
Domingo, às 9h
Local: Freguesia
Concentração: Rua Xingú, 307 - Freguesia (Jacarepaguá)
"Banda da Zulmira"
Domingo, às 14h
Local: Maracanã
Concentração: R. Alm. João Cândido Brasil, 251 - Maracanã
Domingo, a partir das 18h: Inocentes de Belford Roxo; Arranco do Engenho de Dentro; Império Serrano; Porto da Pedra e Estácio de Sá
Local: Marquês de Sapucaí
Endereço: Avenida Marquês de Sapucaí, Centro/Cidade Nova, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Sábado, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Domingo, às 17h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 42
Sábado e domingo, às 16h30
Local: Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
Sábado, às 19h, e domingo, às 18h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
Sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 38, Centro, 20021-290 - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
Sábado, às 20h, e domingo, às 19h
Local: Teatro Multiplan - VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 90
Sábado, às 16h30 e 20h30; Domingo, às 18h
Local: Teatro Claro MAIS RJ (Shopping Rio Sul)
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143, 2º Piso - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 140
Sábado, às 20h, e Domingo, às 20h
Local: Teatro Vanucci
Endereço: Rua Marques São Vicente , 52 - 3º andar Loja 371, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 60
Sábado, às 20h
Local: Estrada de Jacarepaguá,6069, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Endereço: Multiplan Hall - ParkJacarepaguá
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado, às 21h; Domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado e domingo, a partir das 7h
Local: Praia de Ipanema
Ingressos: Grátis
Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h
Via Parque Shopping (2º piso)
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20 (quem já visitou a mostra pode voltar pagando R$ 10 ao apresentar ingresso ou CPF na bilheteria)
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h
Local: Estacionamento do Via Parque Shopping
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
Domingo, às 8h30 e às 9h30
Local: Estacionamento do Bossa Nova Mall, ao lado do Uber Lounge
Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (inscrições pelo site)
DJ com set dedicado à Bossa Nova no Bossa Nova Mall
Domingo, das 10h30 às 12h
Local: Praça de Eventos do Bossa Nova Mall
Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, das 14h às 20h
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, a partir das 15h
Local: Via Parque Shopping (2º piso)
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (inscrições pelo site)
Domingo, às 18h
Local: Hotel Joe&Joe
Endereço: Largo do Boticário, nº 26 - Cosme Velho
Ingressos: A partir de R$ 25