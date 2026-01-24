Bloco da Lexa agita foliões - Reprodução / Instagram

Rio - A folia já tomou conta da Cidade Maravilhosa! A programação conta com shows, espetáculos, festivais e eventos carnavalescos, incluindo opções gratuitas. Neste fim de semana, os ensaios técnicos da Série Ouro 2026, o Festival Rio Bossa Nova, os megablocos e bloquinhos vão garantir a diversão dos cariocas.

O "Chá da Alice" se concentra a partir das 7h, na rua Primeiro de Março, no Centro, e anima o público com músicas que vão do pop ao axé, neste sábado (24). Uma das novidades anunciadas este ano é a participação especial do cantor mexicano Christían Chávez, conhecido por integrar o grupo RBD.

"Para mim, participar de um megabloco no Rio pela primeira vez é algo que me enche de emoção e expectativa. O Carnaval do Rio sempre foi um sonho para mim, não só como artista, mas como alguém que ama música, alegria, liberdade e celebração da vida. O Brasil é um lugar extremamente importante no meu coração, é um país que sempre me recebeu com muito amor, carinho e energia", diz o artista.

Domingo (25), no mesmo horário, é a vez de Lexa subir no trio e colocar os foliões para dançar. Hits como "Chama Ela", "Só Depois do Carnaval" e "Sapequinha", além de mais sucessos carnavalescos, estão garantidos no repertório. "Estou muito feliz por estar aqui novamente, em 2025 não pude sair com o trio pelas questões que todos já sabem, mas esse ano estou com tudo! Muito feliz e grata! Será muito especial esse retorno", celebra a cantora.

Este ano, os megablocos acontecem no circuito Preta Gil, que recebeu esse nome em 2025 em homenagem à cantora, que morreu aos 50 anos em julho de 2025 por complicações de um câncer colorretal. Durante anos, ela arrastou uma multidão em seu tradicional bloco, conhecido por sua diversidade e animação.

Mais blocos espalhados pela cidade



E não para por aí! Na manhã deste sábado, além dos megablocos, tem programação para toda a família com o bloco infantil "Sorvetada Gigantes da Lira", na Praça Jardim Laranjeiras, na Zona Sul. O tema de 2026 será "O Mágico de Nós", inspirado no clássico da literatura e cinema infantis "O Mágico de Oz" e um dos momentos mais esperado pela criançada é a tradicional distribuição de picolés que garante o refresco e a animação.



No mesmo dia, terá o bloco "Chame Gente", que levará muita energia para São Conrado, na mesma região, ao desfilar de frente para o mar, misturando ritmos baianos e cariocas em um clima de celebração e verão. Com trio elétrico e um repertório marcado pelo axé, o bloco promete a apresentação de uma atração surpresa que vai surpreender os foliões. Ainda há o "Nem Muda, Nem Sai de Cima", na Tijuca, às 16h, e o Bloco da Praia, às 17h em Pedra de Guaratiba.

No domingo, a programação conta com o bloco infantil "Caminhadinha", seguido pelo "Só Caminha", no Largo dos Leões, no Humaitá. Já na Zona Norte, a animação ficará por conta do "Cordão da Tia Juca" e "Folia do Tinoco", na Tijuca, e da "Banda da Zulmira", no Maracanã.

Ao todo, 457 blocos desfilam no Carnaval de Rua do Rio 2026. A programação completa vai até o dia 22 de fevereiro e pode ser conferida no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial.

Ensaio técnico Série Ouro 2026

Rumo ao Carnaval 2026! Neste sábado, é a vez das agremiações Botafogo Samba Clube, União do Parque Acari, Unidos de Bangu, União de Maricá e União da Ilha do Governador darem uma 'palinha' do que vão mostrar no Carnaval deste ano na Marquês de Sapucaí. Domingo, Inocentes de Belford Roxo, Arranco do Engenho de Dentro, Império Serrano, Porto da Pedra e Estácio de Sá encerraram o último dia dos ensaios técnicos. A entrada é gratuita.

Festival Rio Bossa Nova

Que coisa mais linda, mais cheia de graça! Em comemoração ao dia nacional do estilo musical eternizado pela canção "Garota de Ipanema", de Tom Jobim - celebrado neste domingo (25) -, o Festival Rio Bossa Nova recebe shows e mais atrações imperdíveis durante todo o fim de semana. O evento gratuito acontece na Praia de Ipanema, na Zona Sul.



Leila Pinheiro, Marcos Valle e Orquestra Prio comandam a festa neste sábado. Já no domingo, "Em Tom Maior", Roberto Menescal, Theo Bial e Cris Delanno, assim como Seu Jorge e Daniel Jobim - que irão interpretar Tom Jobim - sobem ao palco. O evento também conta aulas de yoga, ginástica por bodytech, Beach Tennis e Futevôlei a partir das 7h.

Se empolgou? Confira, então, a programação completa:

Bloco

Bloco "Chá da Alice"

Sábado, às 7h

Local: Centro

Concentração: Rua Primeiro de Março



"Sorvetada Gigantes da Lira"

Sábado, às 10h

Local: Laranjeiras

Concentração: Praça Jardim Laranjeiras



"Chame Gente"

Sábado, às 9h

Local: São Conrado

Concentração: Av. Pref. Mendes de Morais, 808 - São Conrado - Rio de Janeiro



"20 de Ouro do Mestre Odilon"

Sábado, às 13h

Local: Ilha do Governador

Concentração: Estr. do Rio Jequiá, 518 – Zumbi



"Nem Muda, Nem Sai de Cima"

Sábado, às 16h

Local: Maracanã

Concentração: Avenida Maracanã, na altura do número 838 (do outro lado do rio)



"Independente do Morro do Pinto"

Sábado, às 17h

Local: Santo Cristo

Concentração: R. Farnese, 93 - Santo Cristo



"Bloco da Praia"

Sábado, às 17h

Local: Pedra de Guaratiba

Concentração: Rua Barros de Alarcão, 464 - Pedra de Guaratiba

"Caxias Water Planet"

Domingo, às 6h30

Local: Central do Brasil até Duque de Caxias (de trem)

Concentração: Estação Central do Brasil



"Bloco da Lexa"

Domingo, às 7h

Local: Centro

Concentração: Rua Primeiro de Março



"Caminhadinha"

Domingo, às 8h

Local: Humaitá

Concentração: Largo dos Leões - Humaitá



"Só Caminha"

Domingo, às 12h

Local: Humaitá

Concentração: Largo dos Leões - Humaitá



"Folia do Tinoco"

Domingo, às 13h

Local: Tijuca

Concentração: R. Gen. Espírito Santo Cardoso, 41 – Tijuca



"Cordão da Tia Juca"

Domingo, às 15h

Local: Tijuca

Concentração: Av. Maracanã, 6396 - Tijuca



"Cala a Boca & Dança"

Domingo, às 9h

Local: Freguesia

Concentração: Rua Xingú, 307 - Freguesia (Jacarepaguá)



"Banda da Zulmira"

Domingo, às 14h

Local: Maracanã

Concentração: R. Alm. João Cândido Brasil, 251 - Maracanã

Ensaio técnico Série Ouro 2026

Sábado, a partir das 18h: Unidos do Jacarezinho; Em Cima da Hora; Unidos da Ponte; Acadêmicos de Vigário Geral e Unidos de Padre Miguel

Domingo, a partir das 18h: Inocentes de Belford Roxo; Arranco do Engenho de Dentro; Império Serrano; Porto da Pedra e Estácio de Sá

Local: Marquês de Sapucaí

Endereço: Avenida Marquês de Sapucaí, Centro/Cidade Nova, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Shows

Claudio Nucci e Zé Renato – 40 anos (1985-2025)

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80

Chico César - "Cuscuz Clã - 30 anos"

Sábado, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80

Tia Maria do Jongo

Domingo, às 17h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 42

Espetáculos

"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"

Sábado e domingo, às 16h30

Local: Roxy

Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana – Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60

"Las Choronas"

Sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro – Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15

"Fafá de Belém, o Musical"

Sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 38, Centro, 20021-290 - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20

"Minha Vida em Marte", com Mônica Martelli

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Multiplan - VillageMall

Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 90

"Djavan – O Musical"

Sábado, às 16h30 e 20h30; Domingo, às 18h

Local: Teatro Claro MAIS RJ (Shopping Rio Sul)

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143, 2º Piso - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 140

"A Sabedoria dos Pais" com Natália do Vale e Herson Capri

Sábado, às 20h, e Domingo, às 20h

Local: Teatro Vanucci

Endereço: Rua Marques São Vicente , 52 - 3º andar Loja 371, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80

"Jovens Guerreiras"

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Av. das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 60

Kwesny e Daniel Lopes

Sábado, às 20h

Local: Estrada de Jacarepaguá,6069, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Endereço: Multiplan Hall - ParkJacarepaguá

Ingressos: A partir de R$ 50

"Só e Bem Acompanhado" com Paulinho Gogo

Sábado, às 21h; Domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping - Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

Mais opções

Festival Rio Bossa Nossa (shows, aulas Bodytech, Futevôlei, Beach Tennis e mais)

Sábado e domingo, a partir das 7h

Local: Praia de Ipanema

Ingressos: Grátis

Replay em "Chaves - A Exposição"

Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h

Via Parque Shopping (2º piso)

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20 (quem já visitou a mostra pode voltar pagando R$ 10 ao apresentar ingresso ou CPF na bilheteria)

Circo dos Dinossauros

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h

Local: Estacionamento do Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20

Circuito Bossa no Bossa Nova Mall

Domingo, às 8h30 e às 9h30

Local: Estacionamento do Bossa Nova Mall, ao lado do Uber Lounge

Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (inscrições pelo site)



DJ com set dedicado à Bossa Nova no Bossa Nova Mall

Domingo, das 10h30 às 12h

Local: Praça de Eventos do Bossa Nova Mall

Endereço: Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Geek Fest"

Domingo, das 14h às 20h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Via Parque Kids (apresentação teatral e oficina de dedoches)

Domingo, a partir das 15h

Local: Via Parque Shopping (2º piso)

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (inscrições pelo site)

Ensaio da Balanço

Domingo, às 18h

Local: Hotel Joe&Joe

Endereço: Largo do Boticário, nº 26 - Cosme Velho

Ingressos: A partir de R$ 25

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa