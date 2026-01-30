Ivete Sangalo - Reprodução / Instagram

Ivete SangaloReprodução / Instagram

Publicado 30/01/2026 05:00 | Atualizado 30/01/2026 21:01

Rio - O clima de Carnaval já domina o Rio de Janeiro. O fim de semana promete ruas cheias, arquibancadas lotadas e uma agenda variada, que inclui ensaios técnicos do Grupo Especial 2026, megablocos no Centro, comandados por Léo Santana e Ivete Sangalo, além de shows e eventos gratuitos.

No sábado (31), o "Bloco da Gold" volta a ocupar a Rua Primeiro de Março, no Centro, com concentração a partir das 7h. Pelo terceiro ano consecutivo, Léo Santana comanda o trio elétrico e aposta em um repertório que mistura sucessos da carreira e músicas cotadas para embalar o Carnaval.



"Cantar no Rio de Janeiro é sempre especial e poder levar a energia do Carnaval de Salvador para os cariocas é bom demais. Estou muito feliz que terei ainda Melody e Yan juntos comigo, para fazermos uma manhã única nas ruas do Rio. Tenho certeza que será muito bom!", adianta o artista.



No domingo (1°), no mesmo local, a partir das 8h, Ivete Sangalo assume o comando do megabloco "SeráQAbre?" e faz sua estreia no circuito de rua do Rio. "Vai ser muito especial e quero todo mundo lá comigo", convida a cantora. A expectativa é de cerca de 50 mil foliões. No setlist, estão confirmadas músicas como "Vampirinha", "Arerê", "Cria de Ivete" e "Tempo de Alegria".



Os foliões também poderão curtir os blocos espalhados pelos diversos pontos da cidade maravilhosa. Mais de 30 desfilam neste fim de semana. A programação carnavalesca nas ruas segue até 22 de fevereiro e está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial.



Ensaios ténicos do Grupo Especial



Os ensaios técnicos continuam movimentando a Marquês de Sapucaí, com entrada gratuita. Desta vez, é o Grupo Especial que ocupa a Avenida e mostra uma palinha do que vai levar para os desfiles. Na sexta-feira (30), passam pela avenida Acadêmicos de Niterói, Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira de Mangueira e Unidos da Tijuca. No sábado, é a vez de Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela. Domingo ensaiam: Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis.



Shows e mais



Uma opção para a criançada é curtir o show do Bloco dos Rosa, com os youtubers Emilly Vick, Leozinho, Katlen, Void e Robson, na Farmasi Arena, neste sábado (31). O espetáculo, para toda família, tem no repertório hits como "Chiclete", "Funk dos Rosa", "Duas Princesas" e mais. Outra dica conferir o Circo dos Dinossauros, localizado no estacionamento do Via Parque.

Se empolgou? Confira, então, a programação completa:

Blocos



"Bloco da Gold" (Megabloco)

Sábado, às 8h

Local: Centro

Concentração: R. Primeiro de Março, 33



"Desliga da Justiça"

Sábado, às 10h

Local: Centro

Concentração: Praça Tiradentes



"Nosso Bloquinho Oficial"

Sábado, às 10h

Local: Tijuca

Concentração: Praça Cmte. Xavier de Brito, 14



"Metcom Wod"

Sábado, às 10h

Local: Grajaú

Concentração: Av. Júlio Furtado, 10



"SPD – Samba Pra Deus"

Sábado, às 11h

Local: Barra da Tijuca

Concentração: Av. Lúcio Costa, 3360



"Spanta Neném"

Sábado, às 12h

Local: Lagoa

Concentração: Av. Epitácio Pessoa, 1005



"Foliões do Rio"

Sábado, às 13h

Local: Jardim Guanabara

Concentração: Praça Jerusalém, 39



"Bloco do Moreno"

Sábado, às 13h

Local: Tijuca

Concentração: R. Urbano Duarte, 30



"Põe na Quentinha"

Sábado, às 13h

Local: Maracanã

Concentração: Praça Niterói, 18



"Pega Rex"

Sábado, às 15h

Local: Centro

Concentração: R. do Mercado, 37



"Vou Treinar e Volto Já"

Sábado, às 15h

Local: Tijuca

Concentração: Praça Castilhos França, 33



"Bloco Calma, Amor"

Sábado, às 16h

Local: Irajá

Concentração: Av. Monsenhor Félix, 710



"Piranhas do BDS"

Sábado, às 16h

Local: Santo Cristo

Concentração: Tv. Silva Baião, 8



"Acadêmicos do Engenho de Dentro"

Sábado, às 16h

Local: Engenho de Dentro

Concentração: R. Venâncio Ribeiro, 290



"Atabloco"

Sábado, às 16h

Local: Gamboa

Concentração: R. Barão de São Félix, 8



"Bloco Gordelícia"

Sábado, às 16h

Local: Piedade

Concentração: Rua Bernardino de Campos, 93



"Associação Bloco Carnavalesco e Cultural Canetas de Ouro"

Sábado, às 16h

Local: Vila Isabel

Concentração: R. Visconde de Abaeté, 139



"Tecnomacumba"

Sábado, às 17h

Local: Saúde

Concentração: Av. Barão de Tefé, 74



"Fala Meu Loro"

Sábado, às 17h

Local: Santo Cristo

Concentração: R. Waldemar Dutra, 19



"Nem Muda Nem Sai de Cima"

Sábado, às 18h

Local: Tijuca

Concentração: Av. Maracanã, 838



"Mistura de Santa"

Sábado, às 18h

Local: Santa Teresa

Concentração: R. Aprazível, 85



"Bloco Tá Chegando a Hora"

Sábado, às 19h

Local: Pedra de Guaratiba

Concentração: Rua Barros de Alarcão, 464



"SeráQAbre?" (Megabloco)

Domingo, a partir das 8h

Local: Centro

Concentração: R. Primeiro de Março, 33



"Ensaio Técnico do Multibloco"

Domingo, às 9h

Local: Centro

Concentração: R. do Senado, 88 – Loja A



"Bloco Maravilhosas"

Domingo, às 9h

Local: Ipanema

Concentração: Av. Vieira Souto, 594



"Mini Seres do Mar"

Domingo, às 9h

Local: Laranjeiras

Concentração: R. Gen. Glicério, 326 – sala 101



"Piratas"

Domingo, às 10h

Local: Saúde

Concentração: Largo São Francisco da Prainha, s/n



"Bloco Kids2gether"

Domingo, às 9h

Local: Jardim Botânico

Concentração: Praça Pio XI, 174



"Bloco Vira Lata"

Domingo, às 10h

Local: São Conrado

Concentração: Av. Pref. Mendes de Morais, 808



"Bloco Me Esquece"

Domingo, às 10h

Local: Jardim Botânico

Concentração: Rua Pacheco Leão, 20



"Se Cair Eu Como"

Domingo, às 11h

Local: Freguesia (Ilha do Governador)

Concentração: Av. Paranapuã, 35



"Fanfarra Festiva Tricolor"

Domingo, às 11h

Local: Laranjeiras

Concentração: Praça Duque Costa, 20



"Morena do Dom"

Domingo, às 14h

Local: Centro

Concentração: Rua André Cavalcanti, 44

"Amigos da Barra"

Domingo, às 15h

Local: Barra da Tijuca

Concentração: Av. Lúcio Costa, 3800

"Banda Cultural do Jiló"

Domingo, às 15h

Local: Tijuca

Concentração: R. Pinto de Figueiredo, 26A



"Associação Bloco Carnavalesco Coração das Meninas"

Domingo, às 15h

Local: Gamboa

Concentração: Gamboa



"Bloco das Gambas"

Domingo, às 16h

Local: Rio Comprido

Concentração: R. Aristídes Lôbo, 217



"Festival Porto Folia"

Domingo, às 17h

Local: Gamboa

Concentração: Rua do Livramento, 36



"Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade"

Domingo, às 17h

Local: Piedade

Concentração: R. Leopoldina, 213



"G.R.B.C. Turma do Gato Futebol e Samba"

Domingo, às 17h

Local: Pilares

Concentração: R. Djalma Dutra, 262



"Máfia do Pandolfi"

Domingo, às 17h

Local: Sepetiba

Concentração: Praia de Sepetiba, 1408



Ensaio técnico do Grupo Especial

Sexta, a partir das 21h: Acadêmicos de Niterói, Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira de Mangueira e Unidos da Tijuca

Sábado, a partir das 20h:Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela

Domingo, a partir das 18h: Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis

Local: Marquês de Sapucaí

Endereço: Avenida Marquês de Sapucaí, Centro/Cidade Nova, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Shows

CasaBloco - Festival no Jockey

Sexta-feira, a partir das 16h: Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares, Lenine e SpokFrevo Orquestra + Guerreiros do Passo e mais

Sábado, a partir das 15h: Samuel Rosa, Fernanda Abreu + Bateria da Portela e mais

Local: Jockey

Endereço: Praça Santos Dumont, n° 31 - Gávea

Ingresso: a partir de R$ 120



Conexão Favela – Cantor Yan

Sexta, às 19h

Local: Vila Joaniza

Endereço: Estrada da Lagoa, 586 – Vila Joaniza – Ilha do Governador

Ingressos: Grátis



Jesuton – “Hoje – O Baile”

Sexta, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Subsolo – Centro

Ingressos: a partir de R$ 50



Roberto Menescal e Cris Delanno

Sexta, às 20h e 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Avenida Atlântica, 1910 – Copacabana

Ingressos: a partir de R$ 70



Geriatricus

Sexta, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 60



Resenha do Imperador – Cantos Yan

Sexta, às 21h

Local: Magé Tênis Clube

Endereço: Rua Ocaí, 2-70 – Flexeiras – Magé

Ingressos: a partir de R$ 30



Fábio Jr. – Turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”

Sexta e sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo

Ingressos: a partir de R$ 120



Rock 80 Festival – edição CarnaRock

Sábado e domingo, das 14h às 23h

Local: Praça do Lido

Endereço: Copacabana – Rio de Janeiro

Ingressos: grátis



Bloco do Rosa

Sábado, às 18h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 – Barra Olímpica

Ingressos: a partir de R$ 100



MPB4 e Rival – A Arte de Cantar

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Subsolo – Centro

Ingressos: a partir de R$ 50



Sesc Verão 2026 – Lexa e Ludmilla

Sábado e domingo, às 20h

Local: Vila Olímpica – São João de Meriti

Endereço: Rua Milton, s/n – Grande Rio – São João de Meriti

Ingressos: Grátis

Flerte Flamingo

Sábado, às 20h

Local: Audio Rebel

Endereço: Rua Visconde de Silva, 55 - Botafogo

Ingresso: a partir de R$ 40



Demônios da Garoa – 80 anos de carreira

Sábado, às 21h

Local: Teatro Opus Città

Endereço: Avenida das Américas, 700 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 110



Noites de Verão – Lagum e convidados

Sábado, às 22h

Local: Morro da Urca

Endereço: Praça General Tibúrcio – Praia Vermelha – Urca

Ingressos: a partir de R$ 120



Só VVamo – Marvvila convida Jorginho Faria, Yan, Fabinho, BG e Caio no Pagode

Domingo, às 15h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Itanhangá – Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$ 55



Espetáculos



Festival Humor Contra-Ataca – Rodrigo Marques e Júnior Chicó

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 47,50



"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"

Sábado e domingo, às 16h30

Local: Roxy

Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana

Ingressos: a partir de R$ 60



"Minha Vida em Marte", com Mônica Martelli

Sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro Multiplan – VillageMall

Endereço: Avenida das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 90



"Só e Bem Acompanhado", com Paulinho Gogó

Sábado, às 21h; domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Norte Shopping – Avenida Dom Hélder Câmara, 5.474

Ingressos: a partir de R$ 50



"A Sabedoria dos Pais", com Natália do Vale e Herson Capri

Sábado e domingo, às 20h

Local: Teatro Vanucci

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – 3º andar – Gávea

Ingressos: a partir de R$ 80



"Djavan – O Musical"

Sábado, às 16h30 e 20h30; domingo, às 18h

Local: Teatro Claro MAIS RJ

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 – 2º piso – Copacabana

Ingressos: a partir de R$ 140



Mais opções



Magic World Experience

Sexta-feira, das 16h às 22h30

Local: Magic World Experience

Endereço: Estrada do Cabuçu, 1.654 – Campo Grande

Ingressos: a partir de R$ 50



"Chaves – A Exposição" (Replay)

Sexta e domingo, a partir das 12h; sábado, a partir das 10h

Local: Via Parque Shopping – 2º piso

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 20



Shopping Nova Iguaçu – Teatrinho do Super Laranja

Sexta-feira, às 16h

Local: Palco da praça de alimentação

Endereço:Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz

Ingressos: Grátis



Circo dos Dinossauros

Sexta, às 20h; sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h

Local: Estacionamento do Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 20



Shopping Boulevard – Férias com o Jujuba

Sábado, das 13h às 18h, e domingo, às 16h

Local: Palco Boulevard – Praça de Alimentação, 3º piso

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel

Ingressos: Grátis

Feijoada do Francês

Sábado, a partir das 14h

Local: Sheraton Grand Rio Hotel & Resort

Endereço: Av. Niemeyer, 121, Leblon

Ingresso: R$ 350 + taxa (open bar e food)