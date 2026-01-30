Ivete SangaloReprodução / Instagram

Rio - O clima de Carnaval já domina o Rio de Janeiro. O fim de semana promete ruas cheias, arquibancadas lotadas e uma agenda variada, que inclui ensaios técnicos do Grupo Especial 2026, megablocos no Centro, comandados por Léo Santana e Ivete Sangalo, além de shows e eventos gratuitos.
No sábado (31), o "Bloco da Gold" volta a ocupar a Rua Primeiro de Março, no Centro, com concentração a partir das 7h. Pelo terceiro ano consecutivo, Léo Santana comanda o trio elétrico e aposta em um repertório que mistura sucessos da carreira e músicas cotadas para embalar o Carnaval. 

"Cantar no Rio de Janeiro é sempre especial e poder levar a energia do Carnaval de Salvador para os cariocas é bom demais. Estou muito feliz que terei ainda Melody e Yan juntos comigo, para fazermos uma manhã única nas ruas do Rio. Tenho certeza que será muito bom!", adianta o artista.

No domingo (1°), no mesmo local, a partir das 8h, Ivete Sangalo assume o comando do megabloco "SeráQAbre?" e faz sua estreia no circuito de rua do Rio. "Vai ser muito especial e quero todo mundo lá comigo", convida a cantora. A expectativa é de cerca de 50 mil foliões. No setlist, estão confirmadas músicas como "Vampirinha", "Arerê", "Cria de Ivete" e "Tempo de Alegria".

Os foliões também poderão curtir os blocos espalhados pelos diversos pontos da cidade maravilhosa. Mais de 30 desfilam neste fim de semana. A programação carnavalesca nas ruas segue até 22 de fevereiro e está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial.

Ensaios ténicos do Grupo Especial

Os ensaios técnicos continuam movimentando a Marquês de Sapucaí, com entrada gratuita. Desta vez, é o Grupo Especial que ocupa a Avenida e mostra uma palinha do que vai levar para os desfiles. Na sexta-feira (30), passam pela avenida Acadêmicos de Niterói, Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira de Mangueira e Unidos da Tijuca. No sábado, é a vez de Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela. Domingo ensaiam: Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis.

Shows e mais

O roteiro cultural inclui, ainda, apresentações musicais fora do circuito carnavalesco. Em São João de Meriti, a 8ª edição do Sesc Verão 2026 ocupa a Vila Olímpica com shows de Lexa e Ludmilla. Nesta sexta e sábado, Fábio Jr. sobe ao palco do Vivo Rio com a turnê "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos", que revisita momentos marcantes da carreira dele. "Cada show é único, e sempre tem uma emoção diferente, E o Rio?! Ah o Rio é demais, né?! A gente tá sempre aqui e é sempre uma delícia", celebra o artista.
Uma opção para a criançada é curtir o show do Bloco dos Rosa, com os youtubers Emilly Vick, Leozinho, Katlen, Void e Robson, na Farmasi Arena, neste sábado (31). O espetáculo, para toda família, tem no repertório hits como "Chiclete", "Funk dos Rosa", "Duas Princesas" e mais. Outra dica conferir o Circo dos Dinossauros, localizado no estacionamento do Via Parque. 
Se empolgou? Confira, então, a programação completa:
Blocos

"Bloco da Gold" (Megabloco)
Sábado, às 8h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33

"Desliga da Justiça"
Sábado, às 10h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes

"Nosso Bloquinho Oficial"
Sábado, às 10h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Cmte. Xavier de Brito, 14

"Metcom Wod"
Sábado, às 10h
Local: Grajaú
Concentração: Av. Júlio Furtado, 10

"SPD – Samba Pra Deus"
Sábado, às 11h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Av. Lúcio Costa, 3360

"Spanta Neném"
Sábado, às 12h
Local: Lagoa
Concentração: Av. Epitácio Pessoa, 1005

"Foliões do Rio"
Sábado, às 13h
Local: Jardim Guanabara
Concentração: Praça Jerusalém, 39

"Bloco do Moreno"
Sábado, às 13h
Local: Tijuca
Concentração: R. Urbano Duarte, 30

"Põe na Quentinha"
Sábado, às 13h
Local: Maracanã
Concentração: Praça Niterói, 18

"Pega Rex"
Sábado, às 15h
Local: Centro
Concentração: R. do Mercado, 37

"Vou Treinar e Volto Já"
Sábado, às 15h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Castilhos França, 33

"Bloco Calma, Amor"
Sábado, às 16h
Local: Irajá
Concentração: Av. Monsenhor Félix, 710

"Piranhas do BDS"
Sábado, às 16h
Local: Santo Cristo
Concentração: Tv. Silva Baião, 8

"Acadêmicos do Engenho de Dentro"
Sábado, às 16h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: R. Venâncio Ribeiro, 290

"Atabloco"
Sábado, às 16h
Local: Gamboa
Concentração: R. Barão de São Félix, 8

"Bloco Gordelícia"
Sábado, às 16h
Local: Piedade
Concentração: Rua Bernardino de Campos, 93

"Associação Bloco Carnavalesco e Cultural Canetas de Ouro"
Sábado, às 16h
Local: Vila Isabel
Concentração: R. Visconde de Abaeté, 139

"Tecnomacumba"
Sábado, às 17h
Local: Saúde
Concentração: Av. Barão de Tefé, 74

"Fala Meu Loro"
Sábado, às 17h
Local: Santo Cristo
Concentração: R. Waldemar Dutra, 19

"Nem Muda Nem Sai de Cima"
Sábado, às 18h
Local: Tijuca
Concentração: Av. Maracanã, 838

"Mistura de Santa"
Sábado, às 18h
Local: Santa Teresa
Concentração: R. Aprazível, 85

"Bloco Tá Chegando a Hora"
Sábado, às 19h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 464

"SeráQAbre?" (Megabloco)
Domingo, a partir das 8h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33

"Ensaio Técnico do Multibloco"
Domingo, às 9h
Local: Centro
Concentração: R. do Senado, 88 – Loja A

"Bloco Maravilhosas"
Domingo, às 9h
Local: Ipanema
Concentração: Av. Vieira Souto, 594

"Mini Seres do Mar"
Domingo, às 9h
Local: Laranjeiras
Concentração: R. Gen. Glicério, 326 – sala 101

"Piratas"
Domingo, às 10h
Local: Saúde
Concentração: Largo São Francisco da Prainha, s/n

"Bloco Kids2gether"
Domingo, às 9h
Local: Jardim Botânico
Concentração: Praça Pio XI, 174

"Bloco Vira Lata"
Domingo, às 10h
Local: São Conrado
Concentração: Av. Pref. Mendes de Morais, 808

"Bloco Me Esquece"
Domingo, às 10h
Local: Jardim Botânico
Concentração: Rua Pacheco Leão, 20

"Se Cair Eu Como"
Domingo, às 11h
Local: Freguesia (Ilha do Governador)
Concentração: Av. Paranapuã, 35

"Fanfarra Festiva Tricolor"
Domingo, às 11h
Local: Laranjeiras
Concentração: Praça Duque Costa, 20

"Morena do Dom"
Domingo, às 14h
Local: Centro
Concentração: Rua André Cavalcanti, 44
"Amigos da Barra"
Domingo, às 15h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Av. Lúcio Costa, 3800
"Banda Cultural do Jiló"
Domingo, às 15h
Local: Tijuca
Concentração: R. Pinto de Figueiredo, 26A

"Associação Bloco Carnavalesco Coração das Meninas"
Domingo, às 15h
Local: Gamboa
Concentração: Gamboa

"Bloco das Gambas"
Domingo, às 16h
Local: Rio Comprido
Concentração: R. Aristídes Lôbo, 217

"Festival Porto Folia"
Domingo, às 17h
Local: Gamboa
Concentração: Rua do Livramento, 36

"Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade"
Domingo, às 17h
Local: Piedade
Concentração: R. Leopoldina, 213

"G.R.B.C. Turma do Gato Futebol e Samba"
Domingo, às 17h
Local: Pilares
Concentração: R. Djalma Dutra, 262

"Máfia do Pandolfi"
Domingo, às 17h
Local: Sepetiba
Concentração: Praia de Sepetiba, 1408

Ensaio técnico do Grupo Especial
Sexta, a partir das 21h: Acadêmicos de Niterói, Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira de Mangueira e Unidos da Tijuca
Sábado, a partir das 20h:Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela
Domingo, a partir das 18h: Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis
Local: Marquês de Sapucaí
Endereço: Avenida Marquês de Sapucaí, Centro/Cidade Nova, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

Shows
CasaBloco - Festival no Jockey
Sexta-feira, a partir das 16h: Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares, Lenine e SpokFrevo Orquestra + Guerreiros do Passo e mais
Sábado, a partir das 15h: Samuel Rosa, Fernanda Abreu + Bateria da Portela e mais
Local: Jockey
Endereço: Praça Santos Dumont, n° 31 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 120

Conexão Favela – Cantor Yan
Sexta, às 19h
Local: Vila Joaniza
Endereço: Estrada da Lagoa, 586 – Vila Joaniza – Ilha do Governador
Ingressos: Grátis

Jesuton – “Hoje – O Baile”
Sexta, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Subsolo – Centro
Ingressos: a partir de R$ 50

Roberto Menescal e Cris Delanno
Sexta, às 20h e 22h30
Local: Blue Note Rio
Endereço: Avenida Atlântica, 1910 – Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 70

Geriatricus
Sexta, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 60

Resenha do Imperador – Cantos Yan
Sexta, às 21h
Local: Magé Tênis Clube
Endereço: Rua Ocaí, 2-70 – Flexeiras – Magé
Ingressos: a partir de R$ 30

Fábio Jr. – Turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”
Sexta e sábado, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo
Ingressos: a partir de R$ 120

Rock 80 Festival – edição CarnaRock
Sábado e domingo, das 14h às 23h
Local: Praça do Lido
Endereço: Copacabana – Rio de Janeiro
Ingressos: grátis

Bloco do Rosa
Sábado, às 18h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 – Barra Olímpica
Ingressos: a partir de R$ 100

MPB4 e Rival – A Arte de Cantar
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Subsolo – Centro
Ingressos: a partir de R$ 50

Sesc Verão 2026 – Lexa e Ludmilla
Sábado e domingo, às 20h
Local: Vila Olímpica – São João de Meriti
Endereço: Rua Milton, s/n – Grande Rio – São João de Meriti
Ingressos: Grátis
Flerte Flamingo
Sábado, às 20h
Local: Audio Rebel
Endereço: Rua Visconde de Silva, 55 - Botafogo
Ingresso: a partir de R$ 40

Demônios da Garoa – 80 anos de carreira
Sábado, às 21h
Local: Teatro Opus Città
Endereço: Avenida das Américas, 700 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 110

Noites de Verão – Lagum e convidados
Sábado, às 22h
Local: Morro da Urca
Endereço: Praça General Tibúrcio – Praia Vermelha – Urca
Ingressos: a partir de R$ 120

Só VVamo – Marvvila convida Jorginho Faria, Yan, Fabinho, BG e Caio no Pagode
Domingo, às 15h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Itanhangá – Rio de Janeiro
Ingressos: a partir de R$ 55

Espetáculos

Festival Humor Contra-Ataca – Rodrigo Marques e Júnior Chicó
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 47,50

"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"
Sábado e domingo, às 16h30
Local: Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 60

"Minha Vida em Marte", com Mônica Martelli
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Multiplan – VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 90

"Só e Bem Acompanhado", com Paulinho Gogó
Sábado, às 21h; domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping – Avenida Dom Hélder Câmara, 5.474
Ingressos: a partir de R$ 50

"A Sabedoria dos Pais", com Natália do Vale e Herson Capri
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Vanucci
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – 3º andar – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 80

"Djavan – O Musical"
Sábado, às 16h30 e 20h30; domingo, às 18h
Local: Teatro Claro MAIS RJ
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 – 2º piso – Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 140

Mais opções

Magic World Experience
Sexta-feira, das 16h às 22h30
Local: Magic World Experience
Endereço: Estrada do Cabuçu, 1.654 – Campo Grande
Ingressos: a partir de R$ 50

"Chaves – A Exposição" (Replay)
Sexta e domingo, a partir das 12h; sábado, a partir das 10h
Local: Via Parque Shopping – 2º piso
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 20

Shopping Nova Iguaçu – Teatrinho do Super Laranja
Sexta-feira, às 16h
Local: Palco da praça de alimentação
Endereço:Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz
Ingressos: Grátis

Circo dos Dinossauros
Sexta, às 20h; sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h
Local: Estacionamento do Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 20

Shopping Boulevard – Férias com o Jujuba
Sábado, das 13h às 18h, e domingo, às 16h
Local: Palco Boulevard – Praça de Alimentação, 3º piso
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingressos: Grátis
Feijoada do Francês
Sábado, a partir das 14h
Local: Sheraton Grand Rio Hotel & Resort
Endereço: Av. Niemeyer, 121, Leblon
Ingresso: R$ 350 + taxa (open bar e food)