No sábado (31), o "Bloco da Gold" volta a ocupar a Rua Primeiro de Março, no Centro, com concentração a partir das 7h. Pelo terceiro ano consecutivo, Léo Santana comanda o trio elétrico e aposta em um repertório que mistura sucessos da carreira e músicas cotadas para embalar o Carnaval.
"Cantar no Rio de Janeiro é sempre especial e poder levar a energia do Carnaval de Salvador para os cariocas é bom demais. Estou muito feliz que terei ainda Melody e Yan juntos comigo, para fazermos uma manhã única nas ruas do Rio. Tenho certeza que será muito bom!", adianta o artista.
No domingo (1°), no mesmo local, a partir das 8h, Ivete Sangalo assume o comando do megabloco "SeráQAbre?" e faz sua estreia no circuito de rua do Rio. "Vai ser muito especial e quero todo mundo lá comigo", convida a cantora. A expectativa é de cerca de 50 mil foliões. No setlist, estão confirmadas músicas como "Vampirinha", "Arerê", "Cria de Ivete" e "Tempo de Alegria".
Os foliões também poderão curtir os blocos espalhados pelos diversos pontos da cidade maravilhosa. Mais de 30 desfilam neste fim de semana. A programação carnavalesca nas ruas segue até 22 de fevereiro e está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial.
Ensaios ténicos do Grupo Especial
Os ensaios técnicos continuam movimentando a Marquês de Sapucaí, com entrada gratuita. Desta vez, é o Grupo Especial que ocupa a Avenida e mostra uma palinha do que vai levar para os desfiles. Na sexta-feira (30), passam pela avenida Acadêmicos de Niterói, Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira de Mangueira e Unidos da Tijuca. No sábado, é a vez de Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela. Domingo ensaiam: Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis.
Shows e mais
O roteiro cultural inclui, ainda, apresentações musicais fora do circuito carnavalesco. Em São João de Meriti, a 8ª edição do Sesc Verão 2026 ocupa a Vila Olímpica com shows de Lexa e Ludmilla. Nesta sexta e sábado, Fábio Jr. sobe ao palco do Vivo Rio com a turnê "Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos", que revisita momentos marcantes da carreira dele. "Cada show é único, e sempre tem uma emoção diferente, E o Rio?! Ah o Rio é demais, né?! A gente tá sempre aqui e é sempre uma delícia", celebra o artista.
"Bloco da Gold" (Megabloco)
Sábado, às 8h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33
"Desliga da Justiça"
Sábado, às 10h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes
"Nosso Bloquinho Oficial"
Sábado, às 10h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Cmte. Xavier de Brito, 14
"Metcom Wod"
Sábado, às 10h
Local: Grajaú
Concentração: Av. Júlio Furtado, 10
"SPD – Samba Pra Deus"
Sábado, às 11h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Av. Lúcio Costa, 3360
"Spanta Neném"
Sábado, às 12h
Local: Lagoa
Concentração: Av. Epitácio Pessoa, 1005
"Foliões do Rio"
Sábado, às 13h
Local: Jardim Guanabara
Concentração: Praça Jerusalém, 39
"Bloco do Moreno"
Sábado, às 13h
Local: Tijuca
Concentração: R. Urbano Duarte, 30
"Põe na Quentinha"
Sábado, às 13h
Local: Maracanã
Concentração: Praça Niterói, 18
"Pega Rex"
Sábado, às 15h
Local: Centro
Concentração: R. do Mercado, 37
"Vou Treinar e Volto Já"
Sábado, às 15h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Castilhos França, 33
"Bloco Calma, Amor"
Sábado, às 16h
Local: Irajá
Concentração: Av. Monsenhor Félix, 710
"Piranhas do BDS"
Sábado, às 16h
Local: Santo Cristo
Concentração: Tv. Silva Baião, 8
"Acadêmicos do Engenho de Dentro"
Sábado, às 16h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: R. Venâncio Ribeiro, 290
"Atabloco"
Sábado, às 16h
Local: Gamboa
Concentração: R. Barão de São Félix, 8
"Bloco Gordelícia"
Sábado, às 16h
Local: Piedade
Concentração: Rua Bernardino de Campos, 93
"Associação Bloco Carnavalesco e Cultural Canetas de Ouro"
Sábado, às 16h
Local: Vila Isabel
Concentração: R. Visconde de Abaeté, 139
"Tecnomacumba"
Sábado, às 17h
Local: Saúde
Concentração: Av. Barão de Tefé, 74
"Fala Meu Loro"
Sábado, às 17h
Local: Santo Cristo
Concentração: R. Waldemar Dutra, 19
"Nem Muda Nem Sai de Cima"
Sábado, às 18h
Local: Tijuca
Concentração: Av. Maracanã, 838
"Mistura de Santa"
Sábado, às 18h
Local: Santa Teresa
Concentração: R. Aprazível, 85
"Bloco Tá Chegando a Hora"
Sábado, às 19h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 464
"SeráQAbre?" (Megabloco)
Domingo, a partir das 8h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33
"Ensaio Técnico do Multibloco"
Domingo, às 9h
Local: Centro
Concentração: R. do Senado, 88 – Loja A
"Bloco Maravilhosas"
Domingo, às 9h
Local: Ipanema
Concentração: Av. Vieira Souto, 594
"Mini Seres do Mar"
Domingo, às 9h
Local: Laranjeiras
Concentração: R. Gen. Glicério, 326 – sala 101
"Piratas"
Domingo, às 10h
Local: Saúde
Concentração: Largo São Francisco da Prainha, s/n
"Bloco Kids2gether"
Domingo, às 9h
Local: Jardim Botânico
Concentração: Praça Pio XI, 174
"Bloco Vira Lata"
Domingo, às 10h
Local: São Conrado
Concentração: Av. Pref. Mendes de Morais, 808
"Bloco Me Esquece"
Domingo, às 10h
Local: Jardim Botânico
Concentração: Rua Pacheco Leão, 20
"Se Cair Eu Como"
Domingo, às 11h
Local: Freguesia (Ilha do Governador)
Concentração: Av. Paranapuã, 35
"Fanfarra Festiva Tricolor"
Domingo, às 11h
Local: Laranjeiras
Concentração: Praça Duque Costa, 20
"Morena do Dom"
Domingo, às 14h
Local: Centro
Concentração: Rua André Cavalcanti, 44
Domingo, às 15h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Av. Lúcio Costa, 3800
Domingo, às 15h
Local: Tijuca
Concentração: R. Pinto de Figueiredo, 26A
"Associação Bloco Carnavalesco Coração das Meninas"
Domingo, às 15h
Local: Gamboa
Concentração: Gamboa
"Bloco das Gambas"
Domingo, às 16h
Local: Rio Comprido
Concentração: R. Aristídes Lôbo, 217
"Festival Porto Folia"
Domingo, às 17h
Local: Gamboa
Concentração: Rua do Livramento, 36
"Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade"
Domingo, às 17h
Local: Piedade
Concentração: R. Leopoldina, 213
"G.R.B.C. Turma do Gato Futebol e Samba"
Domingo, às 17h
Local: Pilares
Concentração: R. Djalma Dutra, 262
"Máfia do Pandolfi"
Domingo, às 17h
Local: Sepetiba
Concentração: Praia de Sepetiba, 1408
Ensaio técnico do Grupo Especial
Sábado, a partir das 20h:Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela
Domingo, a partir das 18h: Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis
Local: Marquês de Sapucaí
Endereço: Avenida Marquês de Sapucaí, Centro/Cidade Nova, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Shows
Sexta-feira, a partir das 16h: Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares, Lenine e SpokFrevo Orquestra + Guerreiros do Passo e mais
Sábado, a partir das 15h: Samuel Rosa, Fernanda Abreu + Bateria da Portela e mais
Local: Jockey
Endereço: Praça Santos Dumont, n° 31 - Gávea
Ingresso: a partir de R$ 120
Conexão Favela – Cantor Yan
Sexta, às 19h
Local: Vila Joaniza
Endereço: Estrada da Lagoa, 586 – Vila Joaniza – Ilha do Governador
Ingressos: Grátis
Jesuton – “Hoje – O Baile”
Sexta, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Subsolo – Centro
Ingressos: a partir de R$ 50
Roberto Menescal e Cris Delanno
Sexta, às 20h e 22h30
Local: Blue Note Rio
Endereço: Avenida Atlântica, 1910 – Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 70
Geriatricus
Sexta, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 60
Resenha do Imperador – Cantos Yan
Sexta, às 21h
Local: Magé Tênis Clube
Endereço: Rua Ocaí, 2-70 – Flexeiras – Magé
Ingressos: a partir de R$ 30
Fábio Jr. – Turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”
Sexta e sábado, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo
Ingressos: a partir de R$ 120
Rock 80 Festival – edição CarnaRock
Sábado e domingo, das 14h às 23h
Local: Praça do Lido
Endereço: Copacabana – Rio de Janeiro
Ingressos: grátis
Bloco do Rosa
Sábado, às 18h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 – Barra Olímpica
Ingressos: a partir de R$ 100
MPB4 e Rival – A Arte de Cantar
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 – Subsolo – Centro
Ingressos: a partir de R$ 50
Sesc Verão 2026 – Lexa e Ludmilla
Sábado e domingo, às 20h
Local: Vila Olímpica – São João de Meriti
Endereço: Rua Milton, s/n – Grande Rio – São João de Meriti
Ingressos: Grátis
Sábado, às 20h
Local: Audio Rebel
Endereço: Rua Visconde de Silva, 55 - Botafogo
Ingresso: a partir de R$ 40
Demônios da Garoa – 80 anos de carreira
Sábado, às 21h
Local: Teatro Opus Città
Endereço: Avenida das Américas, 700 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 110
Noites de Verão – Lagum e convidados
Sábado, às 22h
Local: Morro da Urca
Endereço: Praça General Tibúrcio – Praia Vermelha – Urca
Ingressos: a partir de R$ 120
Só VVamo – Marvvila convida Jorginho Faria, Yan, Fabinho, BG e Caio no Pagode
Domingo, às 15h
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 – Itanhangá – Rio de Janeiro
Ingressos: a partir de R$ 55
Espetáculos
Festival Humor Contra-Ataca – Rodrigo Marques e Júnior Chicó
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 47,50
"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"
Sábado e domingo, às 16h30
Local: Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 60
"Minha Vida em Marte", com Mônica Martelli
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Multiplan – VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3.900 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 90
"Só e Bem Acompanhado", com Paulinho Gogó
Sábado, às 21h; domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping – Avenida Dom Hélder Câmara, 5.474
Ingressos: a partir de R$ 50
"A Sabedoria dos Pais", com Natália do Vale e Herson Capri
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Vanucci
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – 3º andar – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 80
"Djavan – O Musical"
Sábado, às 16h30 e 20h30; domingo, às 18h
Local: Teatro Claro MAIS RJ
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 – 2º piso – Copacabana
Ingressos: a partir de R$ 140
Mais opções
Magic World Experience
Sexta-feira, das 16h às 22h30
Local: Magic World Experience
Endereço: Estrada do Cabuçu, 1.654 – Campo Grande
Ingressos: a partir de R$ 50
"Chaves – A Exposição" (Replay)
Sexta e domingo, a partir das 12h; sábado, a partir das 10h
Local: Via Parque Shopping – 2º piso
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 20
Shopping Nova Iguaçu – Teatrinho do Super Laranja
Sexta-feira, às 16h
Local: Palco da praça de alimentação
Endereço:Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz
Ingressos: Grátis
Circo dos Dinossauros
Sexta, às 20h; sábado e domingo, às 17h, 19h e 21h
Local: Estacionamento do Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 20
Shopping Boulevard – Férias com o Jujuba
Sábado, das 13h às 18h, e domingo, às 16h
Local: Palco Boulevard – Praça de Alimentação, 3º piso
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel
Ingressos: Grátis
Sábado, a partir das 14h
Local: Sheraton Grand Rio Hotel & Resort
Endereço: Av. Niemeyer, 121, Leblon
Ingresso: R$ 350 + taxa (open bar e food)