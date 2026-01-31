Flávia Reis estrela o espetáculo 'Neurótica' - Tercianne Melo / Divulgação

Publicado 31/01/2026 12:44

A comédia “Neurótica”, estrelada pela atriz Flávia Reis, estará em cartaz em Niterói neste sábado (31), às 21h, e no domingo (1º), às 19h, na Sala Nelson Pereira dos Santos.

Há mais de 15 anos pesquisando o humor no universo feminino, Flávia se apropria da figura da mulher popularmente chamada de “neurótica” para satirizar, com ironia e acidez, os pequenos dramas do cotidiano, sempre com olhar crítico e identificação imediata do público.