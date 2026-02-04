Mumuzinho celebra 10 anos do projeto ’Resenha do Mumu’ com turnê especialReprodução / Instagram
Outras cidades que fazem parte da turnê são: Belo Horizonte (25/04), Recife (26/07), São Paulo (29/08), Florianópolis (05/09), Belém (12/09), Salvador (20/09), Curitiba (17/10) e Vitória (14/11).
"Estou muito animado pra correr uma boa parte do país com esse projeto que sempre foi muito bem recebido pelo público por onde já passou. Estamos preparando um show com mais de quatro horas, para a galera curtir essa resenha especial", vibra Mumuzinho.
O repertório da turnê inclui grandes sucessos do artista, como "Fulminante", "Curto Circuito", "Fala", "Eu Mereço Ser Feliz" e "A Três".
Em edições anteriores do evento, Mumuzinho recebeu Ferrugem, Jorge Aragão, Ludmilla, Menos É Mais, Bruno (Sorriso Maroto), Dilsinho, Suel, Marvilla, L7nnon, entre outros.
