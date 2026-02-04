Leon Leiden / Divulgação
Sábado, às 21h
Local: Teatro Opus Città
Endereço: Avenida das Américas, 700 – Barra da Tijuca
Horário: 21h
Ingresso: a partir de R$ 100 + taxas
Christian Chávez promete show 'inesquecível' no Rio: 'Intenso e pessoal'
Artista, conhecido pelo trabalho no RBD, se apresenta neste sábado no Teatro Opus Città
