- Leon Leiden / Divulgação

Leon Leiden / Divulgação

Publicado 04/02/2026 14:22

Rio - Conhecido pelo trabalho no RBD, Christian Chávez realiza o show da turnê "Para Siempre" no Teatro Opus Città, na Zona Sudoeste do Rio, neste sábado (7), às 21h. O artista volta a agitar o público carioca após ser uma das atrações do Bloco Chá da Alice , no Centro, no último dia 24.

"Tem um significado muito especial para mim. Depois de viver a energia única do Carnaval, de sentir o calor das ruas, dos sorrisos e do carinho no bloquinho, subir ao palco na capital carioca é como se fosse uma prova de amor", afirma o artista, ao DIA.

"O Rio sempre me recebeu de braços abertos e esse reencontro com os fãs, agora em um show tão intenso e pessoal, promete ser inesquecível. Essa tour é uma celebração da nossa conexão, da alegria de estarmos juntos novamente e da emoção que só essa cidade sabe provocar. Vai ser um show lindo demais!", completa.

O repertório da apresentação de Christian inclui canções autorais como "Sexy Boy", "Almas Transparentes", "En Donde Estás", além de faixas como "Si Mañana Me Voy", "Si Te Hablara de Él", "Para Siempre" e "Libertad". O artista também revisita o repertório do RBD, com músicas como "Tu Amor", "Un Poco de Tu Amor", "Solo Quédate en Silencio", "Aún Hay Algo", "Bésame Sin Miedo" e "Rebelde".

Serviço:

"Christian Chávez Para Siempre Tour"

Sábado, às 21h

Local: Teatro Opus Città

Endereço: Avenida das Américas, 700 – Barra da Tijuca

Horário: 21h

Ingresso: a partir de R$ 100 + taxas