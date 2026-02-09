Jorge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho - Reprodução do Instagram

Jorge Aragão, Alcione e Zeca PagodinhoReprodução do Instagram

Publicado 09/02/2026 07:32

Rio - Ícones da música, Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho realizarão uma turnê, intitulada "O Maior Encontro do Samba", juntos neste ano. A apresentação no Rio de Janeiro acontecerá no Maracanã, localizado na Zona Norte, dia 6 de junho. Martinho da Vila será o convidado especial. A abertura do espetáculo ficará por conta de Arlindinho. A venda dos ingressos começa nesta quarta-feira (11), às 12h.

"Vou mais admirar os dois do que contar", afirmou Jorge sobre a turnê, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo. "Vai ser uma honra para mim. Um prazer. Um show que vai dar prazer", destacou Alcione. Zeca, por sua vez, brincou: "Se fosse eu sozinho, não ia não. Mas nós três eu vou".

Além do Rio, os artistas também passarão por passará por São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.

Confira as datas e locais:

6/6 – Rio de Janeiro – Maracanã (com Martinho da Vila)

20/6 – São Paulo – Allianz Parque (com Martinho da Vila)

19/9 – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha (com Seu Jorge)

7/11 – Curitiba – Ligga Arena (com Martinho da Vila e Alexandre Pires)

14/11 – Porto Alegre – Estádio Beira Rio (com Péricles)

28/11 – Belo Horizonte – Estádio Mineirão (convidado será anunciado em breve)

19/12 – Salvador – Casa de Apostas Arena Fonte Nova (com Martinho da Vila)







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por 30e (@30ebr)

