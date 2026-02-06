Terreirão do Samba terá show de Mumuzinho, Dilsinho e RevelaçãoDivulgação

Isabelle Rosa
Letícia Montrezor
Letícia Montrezor
Rio - Um dos espaços mais tradicionais e populares da folia carioca, o Terreirão do Samba Nelson Sargento, no Centro, abre a temporada de shows, neste fim de semana, e receberá grandes nomes do samba e pagode. Mumuzinho, Dilsinho e os grupos Tá na Mente e Di Propósito estão entre as atrações confirmadas e prometem agitar o público ao som dos maiores sucessos. 
A programação começa nesta sexta-feira (6), a partir das 22h, com shows de Rodrigo Costa, Mumuzinho e Dilsinho. No sábado (7), a partir das 20h, sobem ao palco Flavia Saolli, Intimistas, Tá Na Mente e Thiago Soares. Domingo (8), no mesmo horário, é a vez de Brunna Oliveira, Robinho, Di Propósito, Revelação e Nada Combinado colocar todo mundo pra dançar. Os ingressos custam R$ 30.
"Estou muito empolgado para esse show no Terreirão do Samba, um lugar que tem uma energia muito especial e onde eu vou encontrar o meu povo. Tenho certeza que será uma noite com muito pagode e uma energia lá em cima! Vamos abrir essa programação que está incrível, com uma galera boa do samba e do pagode", diz Mumuzinho.
Nas ruas cariocas, a temporada pré-carnavalesca continua. No sábado, o Bloco da Favorita transforma a Rua Primeiro de Março, no Circuito Preta Gil, em um grande baile funk a céu aberto. No domingo (8), o Cordão do Boitatá celebra 30 anos de história e estreia entre os megablocos da cidade maravlhosa, mantendo seu tradicional desfile sem trio elétrico, conduzido por uma orquestra e com repertório que mistura sambas, marchinhas, frevos e afoxés. Outros blocos como o "Céu na Terra", em Santa Teresa, e "Chora Me Liga", na Glória, também farão a alegria dos foliões. 
Outra boa é curtir os ensaios técnicos do Grupo Especial, com entrada franca, na Marquês de Sapucaí. Na sexta-feira, a Acadêmicos de Niterói, Mocidade Independente de Padre Miguel, Mangueira e Unidos da Tijuca dão uma palinha do que será visto nos desfiles oficiais. No sábado, entram na Avenida Vila Isabel, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela. Já no domingo, o público confere o ensaio da Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Grande Rio e Beija-Flor.
A criançada, claro, também tem vez. A EcoVilla Ri Happy, no Jardim Botânico, recebe o projeto “Grandes Músicos para Pequenos”, com clássicos da MPB em ritmo de folia. No domingo (8), o Multiplan Hall, no ParkJacarepaguá, sedia o Carnaval da Saturno, com Kysha e Mine e o elenco da Casa Saturno, em um evento voltado ao público infantojuvenil e às famílias.
Para quem quer fugir da folia
Fora do circuito tradicional do Carnaval, a cidade também oferece opções variadas. O projeto “Verão #TônoRio” leva shows gratuitos à praia de Copacabana, sempre às 18h. Na sexta, Cassiano Andrade apresenta sucessos gravados por grandes nomes da música brasileira. No sábado, Twigg sobe ao palco com um repertório que passeia pelo jazz, blues e R&B, e faz homenagem ao pai, Paulinho, do Roupa Nova. No domingo, o BloQueen anima o público com versões carnavalescas dos clássicos da banda Queen.
No Espaço Hall, Ludmilla comanda o "Fervo da Lud", nesta sexta, a partir das 22h. Já o evento "Eu Amo Baile Funk" comemora 20 anos de resistência e encontros no Museu de Arte Moderna (MAM), no Flamengo, neste sábado (7), com shows de  Stevie B, MC Poze do Rodo, Tati Quebra Barraco, Mc Cidinho, Mc Duda do Borel, Mc Neném e Mc Amaro. A entrada é franca até às 20h.
A agenda inclui ainda atrações em outros pontos da Região Metropolitana. Em São João de Meriti, o Sesc Verão 2026 ocupa a Vila Olímpica com shows de Xamã e Os Paralamas do Sucesso. Já na Barra da Tijuca, o cantor e ator mexicano Christian Chávez, do RBD, se apresenta no sábado, no Teatro Opus Città.
Se animou? Confira, então, a programação completa:
Terreirão do Samba
Sexta, a partir das 22h: Rodrigo Costa, Mumuzinho e Dilsinho;
Sábado, a partir das 20h: Flavia Saolli, Intimistas, Tá Na Mente e Thiago Soares;
Domingo, a partir das 20h: Brunna Oliveira, Robinho, Di Propósito, Revelação e Nada Combinado.
Local: Terreirão do Samba Nelson Sargento
Endereço: Rua Benedito Hipólito, 66 – Praça Onze, Centro
Valores: a partir de R$ 15

Blocos e megablocos
"Zona Mental"
Sexta-feira, às 16h
Local: Bangu
Concentração: R. Sidnei, 96

"Marabloco"
Sexta-feira, às 16h
Local: Santo Cristo
Concentração: Av. Prof. Pereira Reis, 76

"Vila Mimosa – Eu Também Tenho C"*
Sexta-feira, às 17h
Local: Praça da Bandeira
Concentração: R. Sotero dos Reis, 66

"B.C. Leão da Pedra"
Sexta-feira, às 17h
Local: Santo Cristo
Concentração: R. da América, 235

"Chroma aqui na minha mão"
Sexta-feira, às 18h
Local: Centro
Concentração: R. do Rezende, 10

"Inova que eu gosto"
Sexta-feira, às 18h
Local: Flamengo
Concentração: R. Barão do Flamengo, 4

"Bloco Carnavalesco Molha o Pé das Oito"
Sexta-feira, às 18h
Local: Centro
Concentração: R. São José

"Bloco Rolado"
Sexta-feira, às 18h
Local: Maracanã
Concentração: Praça Niterói, 17

"Bloco Virtual"
Sexta-feira, às 18h
Local: Leme
Concentração: Praça Almirante Júlio de Noronha, 86

"Educa Que Liberta ou Cordão do Paulo Freire e Ôh! Darcy"
Sexta-feira, às 19h
Local: Centro
Concentração: R. Pedro Lessa, 35 – sala 1003


"Bloco da Favorita"
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33

"Céu na Terra"
Sábado, às 7h
Local: Santa Teresa
Concentração: R. Almirante Alexandrino, 89

"Infantil Sá Pereira"
Sábado, às 8h
Local: Botafogo
Concentração: R. Capistrano de Abreu, 29

"Bloco do E.C.J.G"
Sábado, às 8h
Local: Jardim Guanabara
Concentração: Praça Jerusalém, 33

"Imaginou? Agora Amassa"
Sábado, às 8h
Local: Leblon
Concentração: R. José Linhares, 245

"Bloco Estratégia"
Sábado, às 8h
Local: Glória
Concentração: Via interna do Aterro do Flamengo, 33

"Só o Cume Interessa"
Sábado, às 9h
Local: Urca
Concentração: Praça General Tibúrcio, s/n

"S.C.R. Bloco Xupa Mas Não Baba"
Sábado, às 9h
Local: Laranjeiras
Concentração: R. Alice, 34

"Tijuca Para Cães"
Sábado, às 9h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Saenz Peña, 344

"Mini Bloco"
Sábado, às 9h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Saenz Peña, 344

"Pérola da Guanabara"
Sábado, às 9h
Local: Paquetá
Concentração: Paquetá, Rio de Janeiro

"Lambabloco"
Sábado, às 10h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula, 50

"Bloco Urubuzada"
Sábado, às 12h
Local: Tijuca
Concentração: R. Martins Pena, 55

"Bloco Okê"
Sábado, às 12h
Local: Flamengo
Concentração: Parque do Flamengo, 278

"Butano na Bureta"
Sábado, às 12h
Local: Praça da Bandeira
Concentração: R. Senador Furtado, 15-B

"Lavou Tá Limpo"
Sábado, às 12h
Local: Praça Seca
Concentração: R. Cândido Benício, 2235

"Bloco da Saara"
Sábado, às 13h
Local: Centro
Concentração: R. Buenos Aires, 271

"Confraria da Bebidinha"
Sábado, às 13h
Local: Abolição
Concentração: Travessa Coari, 06

"Bloco Fla Master"
Sábado, às 14h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Av. Lúcio Costa, 3604

"Bloco do Rock"
Sábado, às 14h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes

"Bloco Alegria do Sapê"
Sábado, às 14h
Local: Bento Ribeiro
Concentração: R. Camoropim, 132

"Bloco Bunda Rachada"
Sábado, às 14h
Local: Ramos
Concentração: Rua Romero Zander, 358

"B.C. Batuke de Ciata"
Sábado, às 15h
Local: Saúde
Concentração: R. Tia Ciata, 235

"Ih, É Carnaval!"
Sábado, às 15h
Local: Urca
Concentração: Av. Pasteur, 250

"Bloco Olha Pá Mim"
Sábado, às 15h
Local: Tijuca
Concentração: R. Martins Pena, 43

"Bloco Serrote Afiado"
Sábado, às 15h
Local: Engenho da Rainha
Concentração: Rua Mário Ferreira, 217

"Bloco da Mamadeira"
Sábado, às 15h
Local: Parque General Leandro
Concentração: Redondo do parque, atrás da Rua Lauro Müller, 66

"Bloco do Balde Sulacap"
Sábado, às 16h
Local: Jardim Sulacap
Concentração: R. Antônio de Mendonça

"Bloco Parei de Beber, Não de Mentir"
Sábado, às 16h
Local: Curicica
Concentração: Praça do Bandolim, 33241

"Banda da Praia da Bica"
Sábado, às 16h
Local: Jardim Guanabara
Concentração: Praia da Bica, 1191

"Bloco Calma Amor"
Sábado, às 16h
Local: Irajá
Concentração: Av. Monsenhor Félix, 710

"Dig Dig Joy"
Sábado, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Comandante Xavier de Brito, 14

"Bloco Seu Kuka e Eu do Grajaú"
Sábado, às 16h
Local: Grajaú
Concentração: Praça Professor Francisco Daurea

"Bloco H Romeu Pinto"
Sábado, às 16h
Local: Realengo
Concentração: R. da Gazela, 204

"Banda Bandida"
Sábado, às 16h
Local: Copacabana
Concentração: Rua Inhangá, 11

"Bloco Carnavalesco Amigos da Esquina"
Sábado, às 16h
Local: Encantado
Concentração: R. Pernambuco, 886

"Fuzuê... Só Alegria Pra Você!!"
Sábado, às 16h
Local: Higienópolis
Concentração: R. Tamiarana, 4

"Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Banda do Pechincha Jacarepaguá"
Sábado, às 16h
Local: Pechincha
Concentração: Estr. do Pau-Ferro, 9

"Bloco Eu Amo a Lapa"
Sábado, às 17h
Local: Lapa
Concentração: Praça Cardeal Câmara, 71

"B.C. Quem For Corno Me Acompanhe"
Sábado, às 18h
Local: Quintino Bocaiúva
Concentração: R. Saçu, 25

"Bailinho do Capitão Trombeta"
Domingo, às 8h
Local: Ribeira
Concentração: R. Maldonado, 293

"Chora Me Liga"
Domingo, às 8h
Local: Glória
Concentração: Av. Infante Dom Henrique, 75

"Cordão do Boitatá"
Domingo, às 8h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33

"Universibloco"
Domingo, às 8h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes, 28

"Batuke do Pretinho da Serrinha"
Domingo, às 9h
Local: Flamengo
Concentração: Parque do Flamengo, 278

"Bloco da Balanço"
Domingo, às 9h
Local: Ipanema
Concentração: Praça Nossa Senhora da Paz

"Blocão de Copacabana"
Domingo, às 9h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica

"Bloquinho do Sem Ribalta"
Domingo, às 9h
Local: Tijuca
Concentração: R. Dr. Satamini, 160

"Bloco Carnavalesco Escoteiros na Folia"
Domingo, às 10h
Local: Méier
Concentração: Travessa Miracema, 148

"Pode Provar que Não Tem Veneno"
Domingo, às 10h
Local: Recreio dos Bandeirantes
Concentração: Praça Augusto Ruschi

"Fogo e Paixão"
Domingo, às 10h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula

"Gigantes da Lira"
Domingo, às 10h
Local: Laranjeiras
Concentração: Glicério, Laranjeiras

"Suvaco de Cristo"
Domingo, às 10h
Local: Jardim Botânico
Concentração: R. Jardim Botânico, 594

"Batucar Pra Ser Feliz"
Domingo, às 11h
Local: Freguesia (Jacarepaguá)
Concentração: Estr. dos Três Rios, 002

"Sementes do Samba I (infantil)"
Domingo, às 11h
Local: Vila Isabel
Concentração: Blvd. 28 de Setembro, 226

"Ginga Tropical"
Domingo, às 11h
Local: Centro
Concentração: R. da Alfândega, 19

"Banda do Arrxo"
Domingo, às 11h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica, 1230

"Me Perco na Reta, Me Acho na Curva"
Domingo, às 11h
Local: Méier
Concentração: Praça Agripino Grieco

"Se Não Quiser Me Dar, Me Empresta"
Domingo, às 11h
Local: Ipanema
Concentração: Av. Vieira Souto, s/n

"Bloco Bigodinho Esticado"
Domingo, às 12h
Local: Todos os Santos
Concentração: R. Adriano, 144

"Bloco Acorda e Vem Brincar"
Domingo, às 12h
Local: Vila Valqueire
Concentração: R. das Dálias, 137

"Boêmios da Pracinha e Vital"
Domingo, às 12h
Local: Curicica
Concentração: R. Guamaré, 21

"Carijó"
Domingo, às 12h
Local: Freguesia (Ilha do Governador)
Concentração: Av. Paranapuã, 304

"Unidos da Ribeira"
Domingo, às 13h
Local: Ribeira
Concentração: Praça Iaiá Garcia

"Bloco Fuzuê da Ilha"
Domingo, às 13h
Local: Jardim Guanabara
Concentração: R. Uçá, 392

"Chegou Pilares"
Domingo, às 13h
Local: Pilares
Concentração: R. Soares Meireles, 10A

"Empolga às 9"
Domingo, às 13h
Local: Ipanema
Concentração: Av. Vieira Souto, 370

"Panela da Folia"
Domingo, às 13h
Local: Realengo
Concentração: R. Belisário de Sousa, 779

"Banda da Barra"
Domingo, às 14h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Av. Lúcio Costa, 3646

"Banda do Anil"
Domingo, às 14h
Local: Anil
Concentração: Estr. da Uruçanga, 20

"Morena do Dom"
Domingo, às 14h
Local: Centro
Concentração: R. André Cavalcanti, 44

"No Rabo do Pavão"
Domingo, às 14h
Local: Riachuelo
Concentração: R. 24 de Maio, 527 (esq. R. Vítor Meireles)

"Quem Num Guenta Bebe Água"
Domingo, às 14h
Local: Laranjeiras
Concentração: R. Gago Coutinho, 37

"Rodopiando no Tombo do Copo"
Domingo, às 14h
Local: Rio Comprido
Concentração: R. Citisso, 38

"Vai Tomar no Grajaú"
Domingo, às 14h
Local: Grajaú
Concentração: Av. Eng. Richard, 116

"Alegria de Vila Isabel"
Domingo, às 15h
Local: Vila Isabel
Concentração: R. Visconde de Abaeté, 139

"Bloco da Chaleira do Vidigal"
Domingo, às 15h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1034

"Eu Choro Curto mas Rio Comprido"
Domingo, às 15h
Local: Rio Comprido
Concentração: R. Aristídes Lôbo, 150

"Banda da Zulmira"
Domingo, às 16h
Local: Maracanã
Concentração: R. Almirante João Cândido Brasil, 251

"Bloco 8&80"
Domingo, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Comandante Xavier de Brito, 14

"Foliões da ABRACES"
Domingo, às 16h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica, 2964

"Tá Pirando, Pirado, Pirou!"
Domingo, às 16h
Local: Botafogo
Concentração: Av. Pasteur, 404

"Banda da Praça Afonso Pena"
Domingo, às 17h
Local: Tijuca
Concentração: R. Campos Sales, 67

"Xodó da Piedade"
Domingo, às 17h
Local: Piedade
Concentração: R. Leopoldina, 213

"Larga Onça Alfredo"
Domingo, às 17h
Local: Laranjeiras
Concentração: Praça São Salvador, 6

"Majorzão da Tijuca"
Domingo, às 17h
Local: Tijuca
Concentração: R. Major Ávila, 132

"Tamo Junto in Folia"
Domingo, às 18h
Local: Bangu
Concentração: R. F Iapi, 171

"Unidos do Engenho de Dentro"
Domingo, às 18h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: R. Adolfo Bergamini, 370

Ensaio técnico do Grupo Especial
Sexta, a partir das 21h: Acadêmicos de Niterói, Mocidade Independente de Padre Miguel, Estação Primeira de Mangueira e Unidos da Tijuca
Sábado, a partir das 20h:Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela
Domingo, a partir das 18h: Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis
Local: Marquês de Sapucaí
Endereço: Avenida Marquês de Sapucaí, Centro/Cidade Nova, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Shows

Verão #TônoRio
Sexta, sábado e domingo, às 18h
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Av. Atlântica, próximo ao Posto 4
Ingresso: Grátis

Roupa Nova
Sexta-a partir das 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 30

"Fervo da Lud" - Ludmilla
Sexta-feira, às 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50

Jazz no Sobrado – Especial Bossa Nova
Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro
Ingresso: R$ 15 (couvert artístico por pessoa)

Agita NorteShopping - Banda Folia
Sábado e domingo, das 16h às 19h
Local: NorteShopping – Pátio
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Cachambi
Ingresso: Grátis

Festival A GIRA
Atrações: Marcelo Amaro, João Martins, Luz Fogaça, Roda de Capoeira Cult’Ori e Marcos Esguleba
Sábado, às 17h
Local: MUHCAB – Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira
Endereço: Rua Pedro Ernesto, 80 – Gamboa
Ingresso: grátis até às 17h; após, R$ 40

Daniel Giga - West Musical
Sábados, às 19h
Local: West Shopping – Praça de Alimentação
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande
Ingresso: Grátis

Sesc Verão 2026 – Xamã e Paralamas do Sucesso
Sábado e domingo, às 20h
Local: Vila Olímpica – São João de Meriti
Endereço: Rua Milton, s/n – Grande Rio – São João de Meriti
Ingresso: Grátis

Christian Chávez – Para Siempre Tour
Sábado, às 21h
Local: Teatro Opus Città
Endereço: Av. das Américas, 700 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 100

Noites de Verão – Os Paralamas do Sucesso
Sábado, às 22h
Local: Morro da Urca
Endereço: Praça General Tibúrcio – Praia Vermelha – Urca
Ingresso: a partir de R$ 120
Espetáculos

Djavan – O Musical
Sexta, às 20h; sábado, às 16h30 e 20h30; domingo, às 18h
Local: Teatro Claro MAIS RJ
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 – 2º piso – Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 90

Fala Sério, Mãe! – Elas Só Mudam de Endereço
Sábado e domingo, às 16h30
Local: Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 60

A Sabedoria dos Pais, com Natália do Vale e Herson Capri
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Vanucci
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – 3º andar – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 80

Só e Bem Acompanhado, com Paulinho Gogó
Sábado, às 21h; domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping – Av. Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: a partir de R$ 50

Festival Humor Contra-Ataca – Luana Zucoloto
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 47,50


Mais opções

Escola Mirim Sonho do Beija-Flor
Sexta, a partir das 17h
Local: Shopping Nilópolis Square – Praça de Alimentação
Endereço: Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 – Centro, Nilópolis
Ingresso: Grátis

Bailinho de Pré-Carnaval Kids
Sexta e sábado, das 17h às 21h
Local: Shopping Nilópolis Square – Praça de Alimentação
Endereço: Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 – Centro, Nilópolis
Ingresso: Grátis

Bailinho do Foguinho
Sábado e domingo, das 14h às 17h
Local: Botafogo Praia Shopping – Espaço Vista (3º piso)
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingresso: Grátis

Bailinho de Carnaval do Shopping Jardim Guadalupe
Sábado, às 15h
Local: Shopping Jardim Guadalupe – Praça de Alimentação (Piso L2)
Endereço: Av. Brasil, 22155 – Guadalupe
Ingresso: Grátis

ABC dos Grandes Músicos para Pequenos
Sábado e domingo, às 16h
Local: EcoVilla Ri Happy!
Endereço: Espaço Tom Jobim – Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingressos: a partir de R$ 45

Carnaval da Saturno com Kysha e Mine
Domingo, às 16h
Local: Multiplan Hall – ParkJacarepaguá
Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069
Ingresso: a partir de R$ 130

Bloco da Pracinha
Sábado, das 10h às 14h
Local: Praça Pio XI – Jardim Botânico
Endereço: acesso pelo posto de gasolina em frente ao Hospital da Lagoa, entre as ruas Oliveira Castro e Conde Afonso Celso
Ingressos: Grátis