Terreirão do Samba terá show de Mumuzinho, Dilsinho e RevelaçãoDivulgação
Sábado, a partir das 20h: Flavia Saolli, Intimistas, Tá Na Mente e Thiago Soares;
Domingo, a partir das 20h: Brunna Oliveira, Robinho, Di Propósito, Revelação e Nada Combinado.
Local: Terreirão do Samba Nelson Sargento
Endereço: Rua Benedito Hipólito, 66 – Praça Onze, Centro
Valores: a partir de R$ 15
Blocos e megablocos
Sexta-feira, às 16h
Local: Bangu
Concentração: R. Sidnei, 96
"Marabloco"
Sexta-feira, às 16h
Local: Santo Cristo
Concentração: Av. Prof. Pereira Reis, 76
"Vila Mimosa – Eu Também Tenho C"*
Sexta-feira, às 17h
Local: Praça da Bandeira
Concentração: R. Sotero dos Reis, 66
"B.C. Leão da Pedra"
Sexta-feira, às 17h
Local: Santo Cristo
Concentração: R. da América, 235
"Chroma aqui na minha mão"
Sexta-feira, às 18h
Local: Centro
Concentração: R. do Rezende, 10
"Inova que eu gosto"
Sexta-feira, às 18h
Local: Flamengo
Concentração: R. Barão do Flamengo, 4
"Bloco Carnavalesco Molha o Pé das Oito"
Sexta-feira, às 18h
Local: Centro
Concentração: R. São José
"Bloco Rolado"
Sexta-feira, às 18h
Local: Maracanã
Concentração: Praça Niterói, 17
"Bloco Virtual"
Sexta-feira, às 18h
Local: Leme
Concentração: Praça Almirante Júlio de Noronha, 86
"Educa Que Liberta ou Cordão do Paulo Freire e Ôh! Darcy"
Sexta-feira, às 19h
Local: Centro
Concentração: R. Pedro Lessa, 35 – sala 1003
"Bloco da Favorita"
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33
"Céu na Terra"
Sábado, às 7h
Local: Santa Teresa
Concentração: R. Almirante Alexandrino, 89
"Infantil Sá Pereira"
Sábado, às 8h
Local: Botafogo
Concentração: R. Capistrano de Abreu, 29
"Bloco do E.C.J.G"
Sábado, às 8h
Local: Jardim Guanabara
Concentração: Praça Jerusalém, 33
"Imaginou? Agora Amassa"
Sábado, às 8h
Local: Leblon
Concentração: R. José Linhares, 245
"Bloco Estratégia"
Sábado, às 8h
Local: Glória
Concentração: Via interna do Aterro do Flamengo, 33
"Só o Cume Interessa"
Sábado, às 9h
Local: Urca
Concentração: Praça General Tibúrcio, s/n
"S.C.R. Bloco Xupa Mas Não Baba"
Sábado, às 9h
Local: Laranjeiras
Concentração: R. Alice, 34
"Tijuca Para Cães"
Sábado, às 9h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Saenz Peña, 344
"Mini Bloco"
Sábado, às 9h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Saenz Peña, 344
"Pérola da Guanabara"
Sábado, às 9h
Local: Paquetá
Concentração: Paquetá, Rio de Janeiro
"Lambabloco"
Sábado, às 10h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula, 50
"Bloco Urubuzada"
Sábado, às 12h
Local: Tijuca
Concentração: R. Martins Pena, 55
"Bloco Okê"
Sábado, às 12h
Local: Flamengo
Concentração: Parque do Flamengo, 278
"Butano na Bureta"
Sábado, às 12h
Local: Praça da Bandeira
Concentração: R. Senador Furtado, 15-B
"Lavou Tá Limpo"
Sábado, às 12h
Local: Praça Seca
Concentração: R. Cândido Benício, 2235
"Bloco da Saara"
Sábado, às 13h
Local: Centro
Concentração: R. Buenos Aires, 271
"Confraria da Bebidinha"
Sábado, às 13h
Local: Abolição
Concentração: Travessa Coari, 06
"Bloco Fla Master"
Sábado, às 14h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Av. Lúcio Costa, 3604
"Bloco do Rock"
Sábado, às 14h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes
"Bloco Alegria do Sapê"
Sábado, às 14h
Local: Bento Ribeiro
Concentração: R. Camoropim, 132
"Bloco Bunda Rachada"
Sábado, às 14h
Local: Ramos
Concentração: Rua Romero Zander, 358
"B.C. Batuke de Ciata"
Sábado, às 15h
Local: Saúde
Concentração: R. Tia Ciata, 235
"Ih, É Carnaval!"
Sábado, às 15h
Local: Urca
Concentração: Av. Pasteur, 250
"Bloco Olha Pá Mim"
Sábado, às 15h
Local: Tijuca
Concentração: R. Martins Pena, 43
"Bloco Serrote Afiado"
Sábado, às 15h
Local: Engenho da Rainha
Concentração: Rua Mário Ferreira, 217
"Bloco da Mamadeira"
Sábado, às 15h
Local: Parque General Leandro
Concentração: Redondo do parque, atrás da Rua Lauro Müller, 66
"Bloco do Balde Sulacap"
Sábado, às 16h
Local: Jardim Sulacap
Concentração: R. Antônio de Mendonça
"Bloco Parei de Beber, Não de Mentir"
Sábado, às 16h
Local: Curicica
Concentração: Praça do Bandolim, 33241
"Banda da Praia da Bica"
Sábado, às 16h
Local: Jardim Guanabara
Concentração: Praia da Bica, 1191
"Bloco Calma Amor"
Sábado, às 16h
Local: Irajá
Concentração: Av. Monsenhor Félix, 710
"Dig Dig Joy"
Sábado, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Comandante Xavier de Brito, 14
"Bloco Seu Kuka e Eu do Grajaú"
Sábado, às 16h
Local: Grajaú
Concentração: Praça Professor Francisco Daurea
"Bloco H Romeu Pinto"
Sábado, às 16h
Local: Realengo
Concentração: R. da Gazela, 204
"Banda Bandida"
Sábado, às 16h
Local: Copacabana
Concentração: Rua Inhangá, 11
"Bloco Carnavalesco Amigos da Esquina"
Sábado, às 16h
Local: Encantado
Concentração: R. Pernambuco, 886
"Fuzuê... Só Alegria Pra Você!!"
Sábado, às 16h
Local: Higienópolis
Concentração: R. Tamiarana, 4
"Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Banda do Pechincha Jacarepaguá"
Sábado, às 16h
Local: Pechincha
Concentração: Estr. do Pau-Ferro, 9
"Bloco Eu Amo a Lapa"
Sábado, às 17h
Local: Lapa
Concentração: Praça Cardeal Câmara, 71
"B.C. Quem For Corno Me Acompanhe"
Sábado, às 18h
Local: Quintino Bocaiúva
Concentração: R. Saçu, 25
"Bailinho do Capitão Trombeta"
Domingo, às 8h
Local: Ribeira
Concentração: R. Maldonado, 293
"Chora Me Liga"
Domingo, às 8h
Local: Glória
Concentração: Av. Infante Dom Henrique, 75
"Cordão do Boitatá"
Domingo, às 8h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33
"Universibloco"
Domingo, às 8h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes, 28
"Batuke do Pretinho da Serrinha"
Domingo, às 9h
Local: Flamengo
Concentração: Parque do Flamengo, 278
"Bloco da Balanço"
Domingo, às 9h
Local: Ipanema
Concentração: Praça Nossa Senhora da Paz
"Blocão de Copacabana"
Domingo, às 9h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica
"Bloquinho do Sem Ribalta"
Domingo, às 9h
Local: Tijuca
Concentração: R. Dr. Satamini, 160
"Bloco Carnavalesco Escoteiros na Folia"
Domingo, às 10h
Local: Méier
Concentração: Travessa Miracema, 148
"Pode Provar que Não Tem Veneno"
Domingo, às 10h
Local: Recreio dos Bandeirantes
Concentração: Praça Augusto Ruschi
"Fogo e Paixão"
Domingo, às 10h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula
"Gigantes da Lira"
Domingo, às 10h
Local: Laranjeiras
Concentração: Glicério, Laranjeiras
"Suvaco de Cristo"
Domingo, às 10h
Local: Jardim Botânico
Concentração: R. Jardim Botânico, 594
"Batucar Pra Ser Feliz"
Domingo, às 11h
Local: Freguesia (Jacarepaguá)
Concentração: Estr. dos Três Rios, 002
"Sementes do Samba I (infantil)"
Domingo, às 11h
Local: Vila Isabel
Concentração: Blvd. 28 de Setembro, 226
"Ginga Tropical"
Domingo, às 11h
Local: Centro
Concentração: R. da Alfândega, 19
"Banda do Arrxo"
Domingo, às 11h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica, 1230
"Me Perco na Reta, Me Acho na Curva"
Domingo, às 11h
Local: Méier
Concentração: Praça Agripino Grieco
"Se Não Quiser Me Dar, Me Empresta"
Domingo, às 11h
Local: Ipanema
Concentração: Av. Vieira Souto, s/n
"Bloco Bigodinho Esticado"
Domingo, às 12h
Local: Todos os Santos
Concentração: R. Adriano, 144
"Bloco Acorda e Vem Brincar"
Domingo, às 12h
Local: Vila Valqueire
Concentração: R. das Dálias, 137
"Boêmios da Pracinha e Vital"
Domingo, às 12h
Local: Curicica
Concentração: R. Guamaré, 21
"Carijó"
Domingo, às 12h
Local: Freguesia (Ilha do Governador)
Concentração: Av. Paranapuã, 304
"Unidos da Ribeira"
Domingo, às 13h
Local: Ribeira
Concentração: Praça Iaiá Garcia
"Bloco Fuzuê da Ilha"
Domingo, às 13h
Local: Jardim Guanabara
Concentração: R. Uçá, 392
"Chegou Pilares"
Domingo, às 13h
Local: Pilares
Concentração: R. Soares Meireles, 10A
"Empolga às 9"
Domingo, às 13h
Local: Ipanema
Concentração: Av. Vieira Souto, 370
"Panela da Folia"
Domingo, às 13h
Local: Realengo
Concentração: R. Belisário de Sousa, 779
"Banda da Barra"
Domingo, às 14h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Av. Lúcio Costa, 3646
"Banda do Anil"
Domingo, às 14h
Local: Anil
Concentração: Estr. da Uruçanga, 20
"Morena do Dom"
Domingo, às 14h
Local: Centro
Concentração: R. André Cavalcanti, 44
"No Rabo do Pavão"
Domingo, às 14h
Local: Riachuelo
Concentração: R. 24 de Maio, 527 (esq. R. Vítor Meireles)
"Quem Num Guenta Bebe Água"
Domingo, às 14h
Local: Laranjeiras
Concentração: R. Gago Coutinho, 37
"Rodopiando no Tombo do Copo"
Domingo, às 14h
Local: Rio Comprido
Concentração: R. Citisso, 38
"Vai Tomar no Grajaú"
Domingo, às 14h
Local: Grajaú
Concentração: Av. Eng. Richard, 116
"Alegria de Vila Isabel"
Domingo, às 15h
Local: Vila Isabel
Concentração: R. Visconde de Abaeté, 139
"Bloco da Chaleira do Vidigal"
Domingo, às 15h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1034
"Eu Choro Curto mas Rio Comprido"
Domingo, às 15h
Local: Rio Comprido
Concentração: R. Aristídes Lôbo, 150
"Banda da Zulmira"
Domingo, às 16h
Local: Maracanã
Concentração: R. Almirante João Cândido Brasil, 251
"Bloco 8&80"
Domingo, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Comandante Xavier de Brito, 14
"Foliões da ABRACES"
Domingo, às 16h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica, 2964
"Tá Pirando, Pirado, Pirou!"
Domingo, às 16h
Local: Botafogo
Concentração: Av. Pasteur, 404
"Banda da Praça Afonso Pena"
Domingo, às 17h
Local: Tijuca
Concentração: R. Campos Sales, 67
"Xodó da Piedade"
Domingo, às 17h
Local: Piedade
Concentração: R. Leopoldina, 213
"Larga Onça Alfredo"
Domingo, às 17h
Local: Laranjeiras
Concentração: Praça São Salvador, 6
"Majorzão da Tijuca"
Domingo, às 17h
Local: Tijuca
Concentração: R. Major Ávila, 132
"Tamo Junto in Folia"
Domingo, às 18h
Local: Bangu
Concentração: R. F Iapi, 171
"Unidos do Engenho de Dentro"
Domingo, às 18h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: R. Adolfo Bergamini, 370
Ensaio técnico do Grupo Especial
Sábado, a partir das 20h:Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela
Domingo, a partir das 18h: Unidos do Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Grande Rio e Beija-Flor de Nilópolis
Local: Marquês de Sapucaí
Endereço: Avenida Marquês de Sapucaí, Centro/Cidade Nova, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Verão #TônoRio
Sexta, sábado e domingo, às 18h
Local: Praia de Copacabana
Endereço: Av. Atlântica, próximo ao Posto 4
Ingresso: Grátis
Roupa Nova
Sexta-a partir das 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 30
"Fervo da Lud" - Ludmilla
Sexta-feira, às 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 50
Jazz no Sobrado – Especial Bossa Nova
Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro
Ingresso: R$ 15 (couvert artístico por pessoa)
Agita NorteShopping - Banda Folia
Sábado e domingo, das 16h às 19h
Local: NorteShopping – Pátio
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Cachambi
Ingresso: Grátis
Festival A GIRA
Atrações: Marcelo Amaro, João Martins, Luz Fogaça, Roda de Capoeira Cult’Ori e Marcos Esguleba
Sábado, às 17h
Local: MUHCAB – Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira
Endereço: Rua Pedro Ernesto, 80 – Gamboa
Ingresso: grátis até às 17h; após, R$ 40
Daniel Giga - West Musical
Sábados, às 19h
Local: West Shopping – Praça de Alimentação
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande
Ingresso: Grátis
Sesc Verão 2026 – Xamã e Paralamas do Sucesso
Sábado e domingo, às 20h
Local: Vila Olímpica – São João de Meriti
Endereço: Rua Milton, s/n – Grande Rio – São João de Meriti
Ingresso: Grátis
Christian Chávez – Para Siempre Tour
Sábado, às 21h
Local: Teatro Opus Città
Endereço: Av. das Américas, 700 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 100
Noites de Verão – Os Paralamas do Sucesso
Sábado, às 22h
Local: Morro da Urca
Endereço: Praça General Tibúrcio – Praia Vermelha – Urca
Ingresso: a partir de R$ 120
Djavan – O Musical
Sexta, às 20h; sábado, às 16h30 e 20h30; domingo, às 18h
Local: Teatro Claro MAIS RJ
Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 – 2º piso – Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 90
Fala Sério, Mãe! – Elas Só Mudam de Endereço
Sábado e domingo, às 16h30
Local: Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 – Copacabana
Ingresso: a partir de R$ 60
A Sabedoria dos Pais, com Natália do Vale e Herson Capri
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Vanucci
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – 3º andar – Gávea
Ingressos: a partir de R$ 80
Só e Bem Acompanhado, com Paulinho Gogó
Sábado, às 21h; domingo, às 20h
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Norte Shopping – Av. Dom Hélder Câmara, 5474
Ingresso: a partir de R$ 50
Festival Humor Contra-Ataca – Luana Zucoloto
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 47,50
Mais opções
Escola Mirim Sonho do Beija-Flor
Sexta, a partir das 17h
Local: Shopping Nilópolis Square – Praça de Alimentação
Endereço: Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 – Centro, Nilópolis
Ingresso: Grátis
Bailinho de Pré-Carnaval Kids
Sexta e sábado, das 17h às 21h
Local: Shopping Nilópolis Square – Praça de Alimentação
Endereço: Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 – Centro, Nilópolis
Ingresso: Grátis
Bailinho do Foguinho
Sábado e domingo, das 14h às 17h
Local: Botafogo Praia Shopping – Espaço Vista (3º piso)
Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo
Ingresso: Grátis
Bailinho de Carnaval do Shopping Jardim Guadalupe
Sábado, às 15h
Local: Shopping Jardim Guadalupe – Praça de Alimentação (Piso L2)
Endereço: Av. Brasil, 22155 – Guadalupe
Ingresso: Grátis
ABC dos Grandes Músicos para Pequenos
Sábado e domingo, às 16h
Local: EcoVilla Ri Happy!
Endereço: Espaço Tom Jobim – Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico
Ingressos: a partir de R$ 45
Carnaval da Saturno com Kysha e Mine
Domingo, às 16h
Local: Multiplan Hall – ParkJacarepaguá
Endereço: Estrada de Jacarepaguá, 6069
Ingresso: a partir de R$ 130
Bloco da Pracinha
Sábado, das 10h às 14h
Local: Praça Pio XI – Jardim Botânico
Endereço: acesso pelo posto de gasolina em frente ao Hospital da Lagoa, entre as ruas Oliveira Castro e Conde Afonso Celso
Ingressos: Grátis