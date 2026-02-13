Megabloco ’Cordão do Boitatá’Reprodução / Instagram
Nesta sexta-feira (13), o "Carmelitas", "Órfãos do Brizola", "Embaixadores da Folia", "Boêmios da Lapa", "Te Vejo Por Dentro… Sou da Radiologia" estão entre os blocos levam a energia carnavalesca para as ruas do Centro. Já no sábado (14) a festança começa cedo, a partir das 7h, com o megabloco "Cordão da Bola Preta", na Rua Primeiro de Março.
Para quem não quiser se jogar no bloquinho, o Terreirão do Samba Nelson Sargento, localizado no Centro, entra no segundo fim de semana da temporada 2026, a partir desta sexta-feira (13), com a Velha Guarda Musical da escola de samba Vila Isabel iniciando a festa. Fabinho e Suel se apresentarão no mesmo dia.
No sábado (14), é a vez de Gamadinho, Davi Quaresma e Pedro Menezes tomarem conta do espaço. Já no domingo (15), Vitinho e Ferrugem prometem animar o público com um repertório recheado de sucessos. Ícone do pagode desde a década de 1990, Belo é um dos nomes mais esperados e comandará o palco com seus hits românticos na segunda-feira (16), assim como Gabrielzinho e Família Diniz. Na terça-feira (17), Yan, Arlindinho, Karinah e Vou Zuar encerram o evento com chave de ouro.
"O Terreirão do Samba vem se reafirmando como um dos maiores palcos do Carnaval por mais um ano. A Riotur tem orgulho de organizar esse espaço, que é um dos mais representativos do samba carioca. Em mais um final de semana, o público vai poder conferir o melhor da música, com ingressos acessíveis", destaca o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.
Se animou? Confira, então, a programação completa abaixo:
Blocos e Megablocos
Sexta-feira, às 13h
Local: Santa Teresa
Concentração: Ladeira Santa Teresa
Sexta-feira, às 13h
Local: Saúde
Concentração: Rua Sacadura Cabral, 355
Sexta-feira, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Pinto de Figueiredo, 26a
Sexta-feira, às 16h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes
Sexta-feira, às 17h
Local: Lapa
Concentração: Praça Cardeal Câmara, 71
Sexta-feira, às 17h
Local: Centro
Concentração: Estátua Marielle Franco - Terminal Menezes Cortes
"Te Vejo Por Dentro… Sou da Radiologia"
Sexta-feira, às 17h
Local: Lapa
Concentração: Rua Joaquim Silva, 15, Baixo Lapa (Entre o Beco do Rato e o Bar do Adalto)
Sexta-feira, às 17h
Local: Grajaú
Concentração: Praça Nobel
Sexta-feira, às 17h
Local: Saúde
Concentração: Rua Sacadura Cabral, 335 - Saúde (Praça da Harmonia)
Sexta-feira, às 18h
Local: Grajaú
Concentração: Avenida Júlio Furtado, 84
"Embaixadores da Folia"
Sexta-feira, às 18h
Local: Centro
Concentração: Esquina da Avenida Graça Aranha com a Avenida Nilo Peçanha (Próximo à Praça Mario Lago)
Sexta-feira, às 18h
Local: Ipanema
Concentração: Rua Maria Quitéria, 136
"Senta que Eu Empurro"
Sexta-feira, às 18h
Local: Catete
Concentração: Largo do Machado
"Vai Tomar no Azul"
Sexta-feira, às 18h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: Praça Rio Grande do Norte
"Bloco das Piranhas do Jefinho"
Sexta-feira, às 18h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão
Sexta-feira, às 18h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua Castelo de Guimarães
"Meia dúzia de Gatos Pingados"
Sexta-feira, às 18h
Local: Bangu
Concentração: Av. Cônego Vasconcelos, 30 (Calçadão de Bangu, ao lado da escada rolante. Em Frente ao Bradesco)
"Cordão da Bola Preta"
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: Rua Primeira de Março, 33
"Multibloco"
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: Avenida Henrique Valadares, 75
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula, 50
"Céu na Terra"
Sábado, às 7h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Alm. Alexandrino, 89
"Amigos da Onça"
Sábado, a partir das 7h
Local: Flamengo
Concentração: Calçadão da Praia do Flamengo, 3
"Blocobuster"
Sábado, às 7h
Local: Leme
Concentração: Praça Almirante Júlio de Noronha
"Escangalha"
Sábado, às 8h
Local: Jardim Botânico
Concentração: Rua Pacheco Leão, 20
"Blocão da Barra"
Sábado, às 9h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Praça do Ó
"Cantinho do Urubu"
Sábado, às 9h
Local: Turiaçu
Concentração: Rua Manuel Marques, 45
"Cordão da Bola Laranja"
Sábado, às 9h
Local: Campo Grande
Concentração: Rua Jerônimo Barbalho
"Verde e Branco do Zumbi"
Sábado, às 9h
Local: Zumbi
Concentração: Rua Peixoto de Carvalho
"Beco do Rato"
Sábado, às 10h
Local: Lapa
Concentração: Rua Joaquim Silva, 11
"Exaltação ao Samba de Enredo"
Sábado, às 10h
Local: Centro
Concentração: Av. Gomes Freire, 256
Sábado, às 11h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua D, 19
"Alta Pressão"
Sábado, às 12h
Local: Campo Grande
Concentração: Rua Coronel Agostinho, 161
"Banda do Choppinho da Paula Freitas"
Sábado, 12h
Local: Copacabana
Concentração: Avenida Atlântica, 2134
"Bloco dos Serragens"
Sábado, às 12h
Local: Paquetá
Concentração: R. Adelaíde Alambari, 85
"Enredo do Meu Samba"
Sábado, às 12h
Local: Flamengo
Concentração: Travessa dos Tamoios, 45
"Fogo na Cueca"
Sábado, às 12h
Local: Copacabana
Concentração: Praça Edmundo Bitencourt, 721
"Bloco do Barbas"
Sábado, às 12h
Local: Botafogo
Concentração: Rua Arnaldo Quintela, 120
Sábado, às 12h
Local: São Cristóvão
Concentração: Quinta da Boa Vista - Avenida Pedro II, S/N
Sábado, às 13h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes, 28
Sábado, às 13h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula
Sábado, às 13h
Local: Zumbi
Concentração: Praia do Zumbi, 25
Sábado, às 13h
Local: Flamengo
Concentração: Av. Infante Dom Henrique, 10
Sábado, às 13h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1
Sábado, às 14h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: Rua Afonso Ferreira, 270
Sábado, às 14h
Local: Blvd. 28 de Setembro
Concentração: Vila Isabel
Sábado, às 14h
Local: Botafogo
Concentração: Rua da Passagem, 69
Sábado, às 14h
Local: Pilares
Concentração: Rua Djalma Dutra, 262
Sábado, às 14h
Local: Méier
Concentração: Travessa Miracema, 29
Sábado, às 14h
Local: Centro
Concentração: Praça Pres. Aguirre Cerda, 17
Sábado, às 15h
Local: Ipanema
Concentração: Rua Gomes Carneiro, 55
Sábado, às 15h
Local: Glória
Concentração: Rua Cândido Mendes, 320
Sábado, às 15h
Local: Lapa
Concentração: Rua dos Arcos, 24
Sábado, às 15h
Local: Madureira
Concentração: Estrada do Portela, 165
Sábado, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Conde de Bonfim, 25
Sábado, às 16h
Local: Encantado
Concentração: Rua Pernambuco, 886
Sábado, às 16h
Local: São Cristóvão
Concentração: Rua Curuzu
Sábado, às 16h
Local: Paquetá
Concentração: Praia José Bonifácio, 83
Sábado, às 16h
Local: Paquetá
Concentração: Rua Pinheiro Freire, 40
Sábado, às 16h
Local: Barra Olímpica
Concentração: Rua Mário Agostinelli, 155
Sábado, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua São Miguel, 430
Sábado, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Afonso Pena, 10 - Condomínio do Edifício Santo Afonso
Sábado, às 16h
Local: Gamboa
Concentração: Praça da Harmonia
Sábado, às 16h
Local: Santa Teresa
Concentração: Largo das Neves, 412
Sábado, às 16h
Local: Vila Isabel
Concentração: Boulevard 28 de Setembro, 238
Sábado, às 17h
Local: Olaria
Concentração: Rua Paranhos, 726
Sábado, às 17h
Local: Padre Miguel
Concentração: Travessa Santo Agostinho 17
Sábado, às 17h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 283
Sábado, às 18h
Local: Engenho Novo
Concentração: Rua Baronesa do Engenho Novo, 318
Sábado, às 18h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Barão de Mesquita, 1032
Sábado, às 19h
Local: Sepetiba
Concentração: Praia Recôncavo, 432
Domingo, às 7h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1034
Domingo, às 7h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula, 49
"Charanga Talismã"
Domingo, às 7h
Local: Vila Kosmos
Concentração: Avenida Meriti, 18
"Laranjada Samba Clube"
Domingo, às 7h
Local: Laranjeiras
Concentração: Rua General Glicério, 224
Domingo, às 7h
Local: Freguesia (Jacarepaguá)
Concentração: Estrada dos Três Rios, 271
"Divinas Tretas"
Domingo, às 8h
Local: Flamengo
Concentração: Praia do Flamengo, 340
Domingo, às 8h
Local: Ipanema
Concentração: Rua Garcia D'Avila, 173
Domingo, às 8h
Local: Bangu
Concentração: Rua Irerê, 107
"Bloco pra Iaiá"
Domingo, às 9h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86
"Buda da Barra"
Domingo, às 9h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Avenida Lúcio Costa, 3646
"É Tudo ou Nada"
Domingo, às 9h
Local: Centro
Concentração: Rua do Lavradio, 75
"Vermelho e Branco da Z10"
Domingo, às 9h
Local: Cacuia
Concentração: Rua Alexandre Rosa, 1
"Bangalafumenga"
Domingo, às 9h
Local: Glória
Concentração: Avenida Infante Dom Henrique, 75
"Ai, que Vergonha"
Domingo, às 10h
Local: São Conrado
Concentração: Avenida Pref. Mendes de Morais, 808
"Banda do Bairro de Fátima"
Domingo, às 10h
Local: Centro
Concentração: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 88
"Cordão do Boitatá"
Domingo, às 10h
Local: Centro
Concentração: Largo do Paço (Praça XV)
"Quer Swingar vem pra Cá"
Domingo, às 11h
Local: Vila Isabel
Concentração: Praça Barão de Drummond
"Arrastão da Barra de Guaratiba"
Domingo, 11h
Local: Barra de Guaratiba
Concentração: Estrada da Vendinha, 871
"Suvaco do Gato"
Domingo, às 12h
Local: Paciência
Concentração: Rua Sargento Newton Nascimento, 33
"Empolga às 9"
Domingo, às 12h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86
"Marcha Nerd"
Domingo, às 12h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco, S/N
"Vou te Pescar"
Domingo, às 12h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua C Dois Conjunto Iapi Padre Miguel, 138
Domingo, às 13h
Local: Centro
Concentração: Praça Cardeal Câmara, 71
Domingo, às 13h
Local: Copacabana
Concentração: Avenida Atlântica, 2150
Domingo, às 13h
Local: Saúde
Concentração: Largo São Francisco da Prainha, 5
Domingo, às 13h
Local: Tauá
Concentração: Estrada do Dendê, 213
"Eu Amo Cerveja"
Domingo, às 13h
Local: Centro
Concentração: Rua do Carioca, 5
Domingo, às 13h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes
Domingo, às 13h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua C, 193
Domingo, às 14h
Local: Gamboa
Concentração: Rua do Livramento, 12
Domingo, às 14h
Local: Bangu
Concentração: Rua São Cristiano, 178
Domingo, às 14h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Travessa do Desterro, 7
Domingo, às 14h
Local: Praia de Guaratiba
Concentração: Condomínio Praia da Guanabara
Domingo, às 14h
Local: Vargem Grande
Concentração: Estrada do Pacuí, 892
Domingo, às 14h
Local: Ipanema
Concentração: Rua Teixeira de Melo, 37
Domingo, às 15h
Local: Copacabana
Concentração: Praça do Lido
Domingo, às 15h
Local: Madureira
Concentração: Avenida Min. Edgard Romero, 114
Domingo, às 15h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 230
Domingo, às 15h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Monte Alegre
Domingo, às 16h
Local: Catete
Concentração: Largo do Machado, 311
Domingo, às 16h
Local: Glória
Concentração: Rua da Glória, 190
Domingo, às 16h
Local: Olaria
Concentração: Rua Conselheiro Paulino, 567
Domingo, às 16h
Local: São Cristóvão
Concentração: Rua Curuzu
Domingo, às 16h
Local: Grajaú
Concentração: Praça Edmundo Rêgo - Próximo ao 12
Domingo, às 16h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: Rua Pernambuco, 179
Domingo, às 16h
Local: Praça da Bandeira
Concentração: Praça da Bandeira, 43
"P*r*nh*s Da Senador Nabuco De Vila Isabel"
Domingo, às 16h
Local: Vila Isabel
Concentração: Blvd. 28 de Setembro, 223
Domingo, às 16h
Local: Sepetiba
Concentração: Rua da Floresta, 905
Domingo, às 17h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Pinto Figueiredo, 26
Domingo, às 17h
Local: Saúde
Concentração: Praça Maj. Valo, 87
GRBC Virilha de Minhoca
Domingo, às 17h
Local: Bangu
Concentração: Rua Fonseca, 798 - Loja C
"Mau Mau de Bangu"
Domingo, às 17h
Local: Bangu
Concentração: Rua Minuanos
"MSS Mangueirão"
Domingo, às 17h
Local: Santa Cruz
Concentração: Rua Auristela, 471a
"Toma Uma"
Domingo, às 18h
Local: Paquetá
Concentração: Praia Dr. Aristao, 88
"Cordão da Tia Juca"
Domingo, às 18h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Saens Peña, Rua Conde de Bonfim
Segunda-feira, às 7h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1111
"Que Pena Amor"
Segunda-feira, às 7h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes, 69
"A Rocha da Gávea"
Segunda-feira, às 8h
Local: Jardim Botânico
Concentração: Rua Pacheco Leão, 20
"Bloco do Sargento Pimenta"
Segunda-feira, às 8h
Local: Glória
Concentração: Av. Infante Dom Henrique, 75
"Bloco Virtual"
Segunda-feira, às 8h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica, 656
"Brasília Amarela"
Segunda-feira, às 8h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula, s/n
"Vem Cá Minha Flor"
Segunda-feira, às 8h
Local: Centro
Concentração: Av. Mal. Câmara, 196-216
"Banda Polvo da Ilha"
Segunda-feira, às 9h
Local: Ribeira
Concentração: Praça Iaiá García
"Nova Geração do Zumbi"
Segunda-feira, às 9h
Local: Zumbi
Concentração: Rua Peixoto de Carvalho
"Bloca da InsanaRJ"
Segunda-feira, às 9h
Local: Centro
Concentração: Av. Henrique Valadares, 46
"Bloco Fica Comigo"
Segunda-feira, às 9h
Local: São Conrado
Concentração: Av. Pref. Mendes de Morais, 808
"Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho" (infantil)
Segunda-feira, às 9h
Local: Catete
Concentração: Largo do Machado, 020
"Bafo da Onça"
Segunda-feira, às 10h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Monte Alegre, 306
"Carvalho em Pé"
Segunda-feira, às 10h
Local: Botafogo
Concentração: Rua Visconde de Caravelas, 14
"Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto"
Segunda-feira, às 11h
Local: Copacabana
Concentração: Praça Edmundo Bitencourt, 721
"Bloco das Divas"
Segunda-feira, às 12h
Local: Recreio dos Bandeirantes
Concentração: Av. Lúcio Costa, 16360
"Bloco Olha Pra Quem Te Ama"
Segunda-feira, às 12h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua D, 340
"Seca Copo"
Segunda-feira, às 12h
Local: Pitangueiras
Concentração: Rua do Monjolo, 546
"Dinos Associação Carnavalesca"
Segunda-feira, às 12h
Local: Centro
Concentração: Largo de São Francisco de Paula S/N
"Turbilhão Carioca"
Segunda-feira, às 12h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86
Segunda-feira, às 13h
Local: Centro
Concentração: Largo Alexandre Herculano
"Banda da Amizade"
Segunda-feira, às 13h
Local: Centro
Concentração: Rua Tadeu Kosciusco - Próximo ao 79
"Grupo Maracutaia"
Segunda-feira, às 13h
Local: Praça Virgílio de Melo Franco, 85
Concentração: Centro
"Vem Delícia"
Segunda-feira, às 13h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes, 40
"Bloco Carnavalesco Tudo Bom"
Segunda-feira, às 14h
Local: Bangu
Concentração: Rua Figueiredo Camargo, 351
"Peru Sadio"
Segunda-feira, às 14h
Local: Leme
Concentração: Av. Atlântica, 958
"Traz a Caçamba"
Segunda-feira, às 14h
Local: Glória
Concentração: Condomínio do Edifício Auser - Av. Augusto Severo, 202
"Carrossel de Emoções"
Segunda-feira, às 14h
Local: Glória
Concentração: Av. Infante Dom Henrique, 75
"Comuna Que Pariu!"
Segunda-feira, às 14h
Local: Centro
Concentração: Av. Henrique Valadares, 28
"Estica do Flamengo"
Segunda-feira, às 14h
Local: Flamengo
Concentração: Rua Marquês de Abrantes
"Império da Cruzada"
Segunda-feira, às 14h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 12
"Banda do Riviera"
Segunda-feira, às 15h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Rua Rosalina Brand, 200
"Banda dos Inválidos"
Segunda-feira, às 16h
Local: Centro
Concentração: Rua dos Inválidos, 138
"Balanço do Jamelão"
Segunda-feira, às 16h
Local: Grajaú
Concentração: Rua Rosa e Silva, 19
"Papo de Cachaça"
Segunda-feira, às 16h
Local: Meiér
Concentração: Rua Dias da Cruz, 269
"G.R.B.C. Aconteceu"
Segunda-feira, às 16h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Alm. Alexandrino, 89
"B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria"
Segunda-feira, às 17h
Local: Olaria
Concentração: Rua Paranhos, 726
"Unidos do Largo da Bica"
Segunda-feira, às 17h
Local: Santa Cruz
Concentração: R. Mal. Galdino, 394
"Bloco da Colonia"
Segunda-feira, às 17h
Local: Paquetá
Concentração: Praia José Bonifácio, 175
"Tigre do Coqueiro"
Segunda-feira, às 17h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 283
"Grilo de Bangu"
Segunda-feira, às 18h
Local: Bangu
Concentração: Rua Francisco Franco, 314
Terça-feira, às 7h
Local: Copacabana
Concentração: Condomínio do Edifício Palace - R. Duvivier, 24
"Camisa 7"
Terça-feira, às 7h
Local: Maracanã
Concentração: Praça Maracanã, 10 - Maracanã
"Fervo da Lud"
Terça-feira, às 7h
Local: Centro
Concentração: Rua Primeiro de Março, 33
"Bloco das Carmelitas" (desfile)
Terça-feira, às 8h
Local: Santa Teresa
Concentração: Largo do Curvelo
"Bloco Quizomba"
Terça-feira, às 8h
Local: Glória
Concentração: Av. Infante Dom Henrique
"Vagalume O Verde"
Terça-feira, às 8h
Local: Jardim Botânico
Concentração: Rua Pacheco Leão, 20
"Bagunça Meu Coreto"
Terça-feira, às 9h
Local: Flamengo
Concentração: Rua São Salvador, 56
"Cachorro Cansado"
Terça-feira, às 9h
Local: Flamengo
Concentração: Praça José de Alencar, 1414
"Clube do Samba"
Terça-feira, às 9h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica, 2634
"GRBC Cardosão de Laranjeiras"
Terça-feira, às 9h
Local: Laranjeiras
Concentração: Rua Cardoso Júnior, 746
"Batuke de Batom"
Terça-feira, às 10h
Local: Zumbi
Concentração: Praia do Zumbi
"Vamo ET"
Terça-feira, às 10h
Local: Glória
Concentração: Memorial Municipal Getúlio Vargas - subsolo, Praça Luiz de Camões, s/n
"Cheiro na Testa"
Terça-feira, às 11h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Paschoal Carlos Magno, 141
"Alô, Produção!"
Terça-feira, às 12h
Local: Glória
Concentração: Praça Luiz de Camões
"Banda do Peru Pelado"
Terça-feira, às 12h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica, 1976
"Banda do Recreio"
Terça-feira, às 12h
Local: Recreio dos Bandeirantes
Concentração: Av. Lúcio Costa, 16360
"Bloqueen"
Terça-feira, às 12h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula, 49
"Arrastão da Barra de Guaratiba"
Terça-feira, às 12h
Local: Barra de Guaratiba
Concentração: Estr. da Vendinha, 871
"Empurra Que Pega do Leblon"
Terça-feira, às 12h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1034
"Rio Maracatu"
Terça-feira, às 12h
Local: Lapa
Concentração: R. do Rezende, 17
"Banda da Amizade"
Terça-feira, às 13h
Local: Centro
Concentração: Rua Tadeu Kosciusko - Próximo ao 79
"Tudo Nosso"
Terça-feira, às 13h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: Galpão do Engenhão
"Enxota Que Eu Vou"
Terça-feira, às 13h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes
"Samba de Caboclo"
Terça-feira, às 13h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua Figueiredo Camargo, 331
"Embalo do Engenho Novo"
Terça-feira, às 14h
Local: Méier
Concentração: Rua Manuela Barbosa, 10
"Se Me Der, Eu Como!"
Terça-feira, às 14h
Local: Rio Comprido
Concentração: Praça Medalha Milagrosa
"Sereias da Guanabara"
Terça-feira, às 14h
Local: Flamengo
Concentração: Praia do Flamengo, 340
"Cornos e Simpatizantes"
Terça-feira, às 15h
Local: Manguinhos
Concentração: Av. dos Democráticos, 30
"Banda de Ipanema"
Terça-feira, às 15h
Local: Ipanema
Concentração: Rua Gomes Carneiro, 55
"Teimosos do Maracanã"
Terça-feira, às 15h
Local: Maracanã
Concentração: Rua Visc. de Itamarati, 42
"Pegada de Malandro"
Terça-feira, às 15h
Local: Bangu
Concentração: Rua Figueiredo Camargo, 351
"Bloco do Limão do Picareta"
Terça-feira, às 15h
Local: Honório Gurgel
Concentração: Rua Jurubaiba
"Bloco dos Primos"
Terça-feira, às 15h
Local: Paquetá
Concentração: Rua Dr. Aristão, 108
"Cordinha"
Terça-feira, às 15h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 230
"G.R.B.C. Peru do Méier"
Terça-feira, às 15h
Local: Méier
Concentração: Rua Manuela Barbosa, 12
"Embalo de Santa Teresa"
Terça-feira, às 15h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Alm. Alexandrino, 1250
"Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo"
Terça-feira, às 15h
Local: Catete
Concentração: Largo do Machado, 19
"Orquestra Voadora"
Terça-feira, às 15h
Local: Glória
Concentração: Av. Infante Dom Henrique, 735
"A Banda do Largo da Segunda-feira"
Terça-feira, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Conde de Bonfim, 25 - Loja B
"Banda das Quengas"
Terça-feira, às 16h
Local: Centro
Concentração: Rua Washington Luiz 10
"Banda da Glória"
Terça-feira, às 16h
Local: Glória
Concentração: Rua da Glória, 190, 502
"Banda da Saens Pena"
Terça-feira, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Dr. Pereira dos Santos, 6854
"Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria"
Terça-feira, às 16h
Local: Olaria
Concentração: Rua Conselheiro Paulino, 567
"Bloco do Galho"
Terça-feira, às 16h
Local: Guaratiba
Concentração: Rua Abílio Barreto, 170
"Jardim América do Rio de Janeiro"
Terça-feira, às 16h
Local: Jardim América
Concentração: Rua Monsenhor Castelo Branco, 336
"Bloco Gambá Cheiroso"
Terça-feira, às 16h
Local: Barra Olímpica
Concentração: Rua Bruno Giorgi, S/N
"Bloco Tribo Cacuia"
Terça-feira, às 16h
Local: Cacuia
Concentração: Rua Sargento João Lópes, 54
"Cata Latas do Grajaú"
Terça-feira, às 16h
Local: Grajaú
Concentração: Rua Sá Viana, 442
"Último Gole"
Terça-feira, às 16h
Local: Gávea
Concentração: Praça Santos Dumont, 100
"Rock N Roll"
Terça-feira, às 17h
Local: Ribeira
Concentração: Rua Fernandes da Fonseca, 33
"Amigos da Mocidade"
Terça-feira, às 17h
Local: Bangu
Concentração: Rua Figueiredo Camargo, 292A
"Foliões do Verdun"
Terça-feira, às 17h
Local: Grajaú
Concentração: Largo do Verdun
Mais opções
Rio Capital do Carnaval Fan Fest
Sexta-feira, a partir das 17h:DJ Cris Panttoja,O Corpo do Samba, Ala Das Passistas eRoda de samba Terreiro de Crioulo
Sábado, a partir das 14h: DJ Cris Panttoja, O Corpo do Samba, Ala Das Passistas, Mini Bateria, Jorge Aragão samba com Gilsons e Os Garotin; e Roda de samba: Cacique de Ramos
Domingo, a partir das 17h: DJ Nicolle Neumann, Roda de samba: Casuarina, O Corpo do Samba, Ala Das Passistas e Transmissão Desfile do Grupo Especial
Segunda-feira, a partir das 17h: DJ Cris Panttoja, Roda de samba: Awurê, O Corpo do Samba, Ala Das Passistas e Transmissão Desfile Grupo Especial
Terça-feira, a partir das 17h: DJ Nicolle Neumann, Roda de samba: Samba do Sacramento, O Corpo do Samba, Ala Das Passistas e Transmissão do Desfile Grupo Especial
Local: Praia de Copacabana
Ingressos: Grátis
Sábado, a partir das 20h: Juninho Thybau, Roda de Samba Beco do Rato, Davi Quaresma, Gamadinho e Pedro Menezes
Domingo: Ferrugem, Branka, Vitinho e Primeiro Amor
Segunda-feira: Belo, RDN, Família Diniz, Gabrielzinho e Grupo Existência
Terça-feira: Vou Zuar, Karinah, Pagodelas, Yan e Arlindinho
Local: Terreirão do Samba Nelson Sargento
Endereço: Rua Benedito Hipólito, 66 – Praça Onze, Centro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
Grupo Arruda
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Beco do Rato
Endereço: Rua Joaquim Silva, 11, Lapa, Centro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 30
Sábado, domingo e segunda-feira, a partir das 12h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho
Ingressos: Grátis
Sábado, domingo e segunda-feira e terça-feira, a partir das 14h
Local: Shopping Nova América (Rua do Rio)
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Ingressos: Grátis (prato da iguaria vai de R$ 29,50 a R$ 129,90)
Sábado, domingo e segunda-feira, a partir das 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu, RJ
Ingressos: Grátis
Domingo, às 17h
Local: Terraço da Vila
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo e segunda-feira, às 18h30
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu, RJ
Ingressos: Grátis