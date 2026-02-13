Megabloco ’Cordão do Boitatá’Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Prepara a fantasia e o glitter porque o carnaval começou, oficialmente, e mais de 200 blocos e megablocos desfilarão pela Cidade Maravilhosa garantindo a alegria dos foliões até a próxima terça-feira (17). O agito ainda conta com o segundo fim de semana do Terreirão do Samba, no Centro, com shows de Belo, Ferrugem, Suel, Arlindinho, Karinah e mais artistas.
fotogaleria
Ludmilla comanda 'Fervo da Lud' - Reprodução de vídeo / Instagram
Belo canta sucessos em apresentação no Terreirão do Samba, Centro do Rio - Reprodução / Instagram
Ferrugem é uma das atrações do Terreirão do Samba - Reprodução / Instagram
Suel se apresenta no Terreirão do Samba - Reprodução / Instagram
Jorge Aragão se apresenta no Fan Fest Rio Capital - Reprodução / Instagram
Terreirão do samba terá shows e transmissão do desfile do Grupo Especial - Divulgação
Megabloco 'Cordão do Boitatá' - Reprodução / Instagram

Nesta sexta-feira (13), o "Carmelitas", "Órfãos do Brizola", "Embaixadores da Folia", "Boêmios da Lapa", "Te Vejo Por Dentro… Sou da Radiologia" estão entre os blocos levam a energia carnavalesca para as ruas do Centro. Já no sábado (14) a festança começa cedo, a partir das 7h, com o megabloco "Cordão da Bola Preta", na Rua Primeiro de Março.
Na mesma região, o "Multibloco", "Exagerado" e "Forró da Taylor" agitam os cariocas. O "Amigos da Onça", no Flamengo, Zona Sul, "Blocão da Barra", na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, "Cordão da Bola Laranja", em Campo Grande, Zona Oeste, entre outros, também vão colocar os blocos na rua. 
Domingo (15), é a vez do "Bloco Areia", no Leblon, Zona Sul, "Bloco do J", no Centro, "Charanga Talismã", em Vila Kosmos, na Zona Norte, comandarem a folia. Na segunda-feira (16) tem o desfile do "Corre Atrás", no Leblon, "Que Pena Amor", no Centro, "A Rocha da Gávea", no Jardim Botânico e mais.
A cantora Ludmilla é a grande atração de terça (17) ao comandar o megabloco "Fervo da Lud", no Centro, às 7h. O "Beco das Garrafas", em Copacabana, "Camisa 7", no Maracanã, Zona Norte, "Amigos da Mocidade", em Bangu, na Zona Oeste também integram o roteiro do dia. 
Terreirão do Samba

Para quem não quiser se jogar no bloquinho, o Terreirão do Samba Nelson Sargento, localizado no Centro, entra no segundo fim de semana da temporada 2026, a partir desta sexta-feira (13), com a Velha Guarda Musical da escola de samba Vila Isabel iniciando a festa. Fabinho e Suel se apresentarão no mesmo dia.

No sábado (14), é a vez de Gamadinho, Davi Quaresma e Pedro Menezes tomarem conta do espaço. Já no domingo (15), Vitinho e Ferrugem prometem animar o público com um repertório recheado de sucessos.  Ícone do pagode desde a década de 1990, Belo é um dos nomes mais esperados e comandará o palco com seus hits românticos na segunda-feira (16), assim como Gabrielzinho e Família Diniz. Na terça-feira (17), Yan, Arlindinho, Karinah e Vou Zuar encerram o evento com chave de ouro.

"O Terreirão do Samba vem se reafirmando como um dos maiores palcos do Carnaval por mais um ano. A Riotur tem orgulho de organizar esse espaço, que é um dos mais representativos do samba carioca. Em mais um final de semana, o público vai poder conferir o melhor da música, com ingressos acessíveis", destaca o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Se animou? Confira, então, a programação completa abaixo:

Blocos e Megablocos
"Carmelitas"
Sexta-feira, às 13h
Local: Santa Teresa
Concentração: Ladeira Santa Teresa
"O.A.B.C Harmonia"
Sexta-feira, às 13h
Local: Saúde
Concentração: Rua Sacadura Cabral, 355
"Banda Cultural do Jiló"
Sexta-feira, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Pinto de Figueiredo, 26a
"Órfãos do Brizola"
Sexta-feira, às 16h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes
"Boêmios da Lapa"
Sexta-feira, às 17h
Local: Lapa
Concentração: Praça Cardeal Câmara, 71
"Dos Bancários Vestiu Uma Camisinha Listrada e Saiu Por Aí"
Sexta-feira, às 17h
Local: Centro
Concentração: Estátua Marielle Franco - Terminal Menezes Cortes

"Te Vejo Por Dentro… Sou da Radiologia"
Sexta-feira, às 17h
Local: Lapa
Concentração: Rua Joaquim Silva, 15, Baixo Lapa (Entre o Beco do Rato e o Bar do Adalto)
"Cata Latas do Grajaú"
Sexta-feira, às 17h
Local: Grajaú
Concentração: Praça Nobel
"Escorrega Mas Não Cai"
Sexta-feira, às 17h
Local: Saúde
Concentração: Rua Sacadura Cabral, 335 - Saúde (Praça da Harmonia)
"Banda dos 300"
Sexta-feira, às 18h
Local: Grajaú
Concentração: Avenida Júlio Furtado, 84

"Embaixadores da Folia"
Sexta-feira, às 18h
Local: Centro
Concentração: Esquina da Avenida Graça Aranha com a Avenida Nilo Peçanha (Próximo à Praça Mario Lago)
"Rola Preguiçosa Tarda Mas Não Falha"
Sexta-feira, às 18h
Local: Ipanema
Concentração: Rua Maria Quitéria, 136

"Senta que Eu Empurro"
Sexta-feira, às 18h
Local: Catete
Concentração: Largo do Machado

"Vai Tomar no Azul"
Sexta-feira, às 18h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: Praça Rio Grande do Norte

"Bloco das Piranhas do Jefinho"
Sexta-feira, às 18h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão
"Vermelho e Preto e Coirmãos"
Sexta-feira, às 18h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua Castelo de Guimarães

"Meia dúzia de Gatos Pingados"
Sexta-feira, às 18h
Local: Bangu
Concentração: Av. Cônego Vasconcelos, 30 (Calçadão de Bangu, ao lado da escada rolante. Em Frente ao Bradesco)

"Cordão da Bola Preta"
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: Rua Primeira de Março, 33

"Multibloco"
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: Avenida Henrique Valadares, 75
"Exagerado"
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes
"Forró da Taylor"
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula, 50

"Céu na Terra"
Sábado, às 7h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Alm. Alexandrino, 89

"Amigos da Onça"
Sábado, a partir das 7h
Local: Flamengo
Concentração: Calçadão da Praia do Flamengo, 3

"Blocobuster"
Sábado, às 7h
Local: Leme
Concentração: Praça Almirante Júlio de Noronha

"Escangalha"
Sábado, às 8h
Local: Jardim Botânico
Concentração: Rua Pacheco Leão, 20

"Blocão da Barra"
Sábado, às 9h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Praça do Ó

"Cantinho do Urubu"
Sábado, às 9h
Local: Turiaçu
Concentração: Rua Manuel Marques, 45

"Cordão da Bola Laranja"
Sábado, às 9h
Local: Campo Grande
Concentração: Rua Jerônimo Barbalho

"Verde e Branco do Zumbi"
Sábado, às 9h
Local: Zumbi
Concentração: Rua Peixoto de Carvalho

"Beco do Rato"
Sábado, às 10h
Local: Lapa
Concentração: Rua Joaquim Silva, 11

"Exaltação ao Samba de Enredo"
Sábado, às 10h
Local: Centro
Concentração: Av. Gomes Freire, 256
"Bloco do Tamanco"
Sábado, às 11h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua D, 19

"Alta Pressão"
Sábado, às 12h
Local: Campo Grande
Concentração: Rua Coronel Agostinho, 161

"Banda do Choppinho da Paula Freitas"
Sábado, 12h
Local: Copacabana
Concentração: Avenida Atlântica, 2134

"Bloco dos Serragens"
Sábado, às 12h
Local: Paquetá
Concentração: R. Adelaíde Alambari, 85

"Enredo do Meu Samba"
Sábado, às 12h
Local: Flamengo
Concentração: Travessa dos Tamoios, 45

"Fogo na Cueca"
Sábado, às 12h
Local: Copacabana
Concentração: Praça Edmundo Bitencourt, 721

"Bloco do Barbas"
Sábado, às 12h
Local: Botafogo
Concentração: Rua Arnaldo Quintela, 120
"Bloco da Terreirada"
Sábado, às 12h
Local: São Cristóvão
Concentração: Quinta da Boa Vista - Avenida Pedro II, S/N
"Batuquebato"
Sábado, às 13h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes, 28
"Flor de Lis"
Sábado, às 13h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula
"GRBC Quem Me Viu Mentiu"
Sábado, às 13h
Local: Zumbi
Concentração: Praia do Zumbi, 25
"Ordinários Elétricos"
Sábado, às 13h
Local: Flamengo
Concentração: Av. Infante Dom Henrique, 10
"Bloco Brasil"
Sábado, às 13h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 1
"Vinil Social da Abolição"
Sábado, às 14h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: Rua Afonso Ferreira, 270
"Pombo Correio"
Sábado, às 14h
Local: Blvd. 28 de Setembro
Concentração: Vila Isabel
"Rebarbas"
Sábado, às 14h
Local: Botafogo
Concentração: Rua da Passagem, 69
"G.R.B.C Turma do Gato Futebol e Samba"
Sábado, às 14h
Local: Pilares
Concentração: Rua Djalma Dutra, 262
"Tigre do Meier"
Sábado, às 14h
Local: Méier
Concentração: Travessa Miracema, 29
"Roda Mas Não Sai"
Sábado, às 14h
Local: Centro
Concentração: Praça Pres. Aguirre Cerda, 17
"Banda de Ipanema"
Sábado, às 15h
Local: Ipanema
Concentração: Rua Gomes Carneiro, 55
"Quilombo da Glória"
Sábado, às 15h
Local: Glória
Concentração: Rua Cândido Mendes, 320
"Carioca da Gema"
Sábado, às 15h
Local: Lapa
Concentração: Rua dos Arcos, 24
"DNA Suburbano"
Sábado, às 15h
Local: Madureira
Concentração: Estrada do Portela, 165
"A Banda do Largo da Segunda-feira"
Sábado, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Conde de Bonfim, 25
"Amigos da Esquina"
Sábado, às 16h
Local: Encantado
Concentração: Rua Pernambuco, 886
"Bambas do Curuzu"
Sábado, às 16h
Local: São Cristóvão
Concentração: Rua Curuzu
"Bloco do Camelo"
Sábado, às 16h
Local: Paquetá
Concentração: Praia José Bonifácio, 83
"Bloco do Corso"
Sábado, às 16h
Local: Paquetá
Concentração: Rua Pinheiro Freire, 40
"Rio2amores"
Sábado, às 16h
Local: Barra Olímpica
Concentração: Rua Mário Agostinelli, 155
"Chora 10"
Sábado, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua São Miguel, 430
"Cordão Alegria da Tijuca"
Sábado, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Afonso Pena, 10 - Condomínio do Edifício Santo Afonso
"Cordão do Prata Preta"
Sábado, às 16h
Local: Gamboa
Concentração: Praça da Harmonia
"G.R.B.C. Aconteceu"
Sábado, às 16h
Local: Santa Teresa
Concentração: Largo das Neves, 412
"Mulheres Brilhantes"
Sábado, às 16h
Local: Vila Isabel
Concentração: Boulevard 28 de Setembro, 238
"B. C. Ciganas Feiticeiras de Olaria"
Sábado, às 17h
Local: Olaria
Concentração: Rua Paranhos, 726
"Esquenta de Padre Miguel"
Sábado, às 17h
Local: Padre Miguel
Concentração: Travessa Santo Agostinho 17
"Tigre do Coqueiro"
Sábado, às 17h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 283
"Cachaceiros do Único"
Sábado, às 18h
Local: Engenho Novo
Concentração: Rua Baronesa do Engenho Novo, 318
"Seu Kuka E Eu do Grajau"
Sábado, às 18h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Barão de Mesquita, 1032
"Bloco da Amizade"
Sábado, às 19h
Local: Sepetiba
Concentração: Praia Recôncavo, 432
"Bloco Areia"
Domingo, às 7h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1034
"Bloco do J"
Domingo, às 7h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula, 49

"Charanga Talismã"
Domingo, às 7h
Local: Vila Kosmos
Concentração: Avenida Meriti, 18

"Laranjada Samba Clube"
Domingo, às 7h
Local: Laranjeiras
Concentração: Rua General Glicério, 224
"Fregobloco"
Domingo, às 7h
Local: Freguesia (Jacarepaguá)
Concentração: Estrada dos Três Rios, 271

"Divinas Tretas"
Domingo, às 8h
Local: Flamengo
Concentração: Praia do Flamengo, 340
"Que M*rd* é Essa?"
Domingo, às 8h
Local: Ipanema
Concentração: Rua Garcia D'Avila, 173
"GRBC Piratas de Padre Miguel"
Domingo, às 8h
Local: Bangu
Concentração: Rua Irerê, 107

"Bloco pra Iaiá"
Domingo, às 9h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86

"Buda da Barra"
Domingo, às 9h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Avenida Lúcio Costa, 3646

"É Tudo ou Nada"
Domingo, às 9h
Local: Centro
Concentração: Rua do Lavradio, 75

"Vermelho e Branco da Z10"
Domingo, às 9h
Local: Cacuia
Concentração: Rua Alexandre Rosa, 1

"Bangalafumenga"
Domingo, às 9h
Local: Glória
Concentração: Avenida Infante Dom Henrique, 75

"Ai, que Vergonha"
Domingo, às 10h
Local: São Conrado
Concentração: Avenida Pref. Mendes de Morais, 808

"Banda do Bairro de Fátima"
Domingo, às 10h
Local: Centro
Concentração: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 88

"Cordão do Boitatá"
Domingo, às 10h
Local: Centro
Concentração: Largo do Paço (Praça XV)

"Quer Swingar vem pra Cá"
Domingo, às 11h
Local: Vila Isabel
Concentração: Praça Barão de Drummond

"Arrastão da Barra de Guaratiba"
Domingo, 11h
Local: Barra de Guaratiba
Concentração: Estrada da Vendinha, 871

"Suvaco do Gato"
Domingo, às 12h
Local: Paciência
Concentração: Rua Sargento Newton Nascimento, 33

"Empolga às 9"
Domingo, às 12h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86

"Marcha Nerd"
Domingo, às 12h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco, S/N

"Vou te Pescar"
Domingo, às 12h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua C Dois Conjunto Iapi Padre Miguel, 138
"Agytoê"
Domingo, às 13h
Local: Centro
Concentração: Praça Cardeal Câmara, 71
"Banda do Lido Copacabana"
Domingo, às 13h
Local: Copacabana
Concentração: Avenida Atlântica, 2150
"Bloco 442"
Domingo, às 13h
Local: Saúde
Concentração: Largo São Francisco da Prainha, 5
"Cabrito Mamador"
Domingo, às 13h
Local: Tauá
Concentração: Estrada do Dendê, 213

"Eu Amo Cerveja"
Domingo, às 13h
Local: Centro
Concentração: Rua do Carioca, 5
"Bloco Toca Rauuul"
Domingo, às 13h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes
"Vem Que Eu Te Abraço"
Domingo, às 13h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua C, 193
"Afoxé Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro"
Domingo, às 14h
Local: Gamboa
Concentração: Rua do Livramento, 12
"Alegria do São Bento"
Domingo, às 14h
Local: Bangu
Concentração: Rua São Cristiano, 178
"Piranha P*rr* Loka"
Domingo, às 14h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Travessa do Desterro, 7
"GRBC Cultural Zimbauê"
Domingo, às 14h
Local: Praia de Guaratiba
Concentração: Condomínio Praia da Guanabara
"Grêmio Recreativo Bloco Asa Temperada"
Domingo, às 14h
Local: Vargem Grande
Concentração: Estrada do Pacuí, 892
"Simpatia É Quase Amor"
Domingo, às 14h
Local: Ipanema
Concentração: Rua Teixeira de Melo, 37
"Banda do Lidinho Copacabana"
Domingo, às 15h
Local: Copacabana
Concentração: Praça do Lido
"Bloco Afro Batikum"
Domingo, às 15h
Local: Madureira
Concentração: Avenida Min. Edgard Romero, 114
"Coroinha"
Domingo, às 15h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 230
"G.R.B.C. Badalo de Santa Teresa"
Domingo, às 15h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Monte Alegre
"A.R.B.E.C.C. Império da Folia - Catete"
Domingo, às 16h
Local: Catete
Concentração: Largo do Machado, 311
"Arteiros da Gloria"
Domingo, às 16h
Local: Glória
Concentração: Rua da Glória, 190
"Bonecas Deslumbradas de Olaria"
Domingo, às 16h
Local: Olaria
Concentração: Rua Conselheiro Paulino, 567
"Bambas de Curuzu"
Domingo, às 16h
Local: São Cristóvão
Concentração: Rua Curuzu
"Perereca do Grajaú"
Domingo, às 16h
Local: Grajaú
Concentração: Praça Edmundo Rêgo - Próximo ao 12
"Tchetcheca"
Domingo, às 16h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: Rua Pernambuco, 179
"Clube do Samba Enredo"
Domingo, às 16h
Local: Praça da Bandeira
Concentração: Praça da Bandeira, 43

"P*r*nh*s Da Senador Nabuco De Vila Isabel"
Domingo, às 16h
Local: Vila Isabel
Concentração: Blvd. 28 de Setembro, 223
"Lama O Bloco"
Domingo, às 16h
Local: Sepetiba
Concentração: Rua da Floresta, 905
"Balanço do Pinto"
Domingo, às 17h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Pinto Figueiredo, 26
"G.R Banda da Conceição"
Domingo, às 17h
Local: Saúde
Concentração: Praça Maj. Valo, 87

GRBC Virilha de Minhoca
Domingo, às 17h
Local: Bangu
Concentração: Rua Fonseca, 798 - Loja C

"Mau Mau de Bangu"
Domingo, às 17h
Local: Bangu
Concentração: Rua Minuanos

"MSS Mangueirão"
Domingo, às 17h
Local: Santa Cruz
Concentração: Rua Auristela, 471a

"Toma Uma"
Domingo, às 18h
Local: Paquetá
Concentração: Praia Dr. Aristao, 88

"Cordão da Tia Juca"
Domingo, às 18h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Saens Peña, Rua Conde de Bonfim
"Bloco Corre Atrás"
Segunda-feira, às 7h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1111

"Que Pena Amor"
Segunda-feira, às 7h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes, 69

"A Rocha da Gávea"
Segunda-feira, às 8h
Local: Jardim Botânico
Concentração: Rua Pacheco Leão, 20

"Bloco do Sargento Pimenta"
Segunda-feira, às 8h
Local: Glória
Concentração: Av. Infante Dom Henrique, 75

"Bloco Virtual"
Segunda-feira, às 8h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica, 656

"Brasília Amarela"
Segunda-feira, às 8h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula, s/n

"Vem Cá Minha Flor"
Segunda-feira, às 8h
Local: Centro
Concentração: Av. Mal. Câmara, 196-216

"Banda Polvo da Ilha"
Segunda-feira, às 9h
Local: Ribeira
Concentração: Praça Iaiá García

"Nova Geração do Zumbi"
Segunda-feira, às 9h
Local: Zumbi
Concentração: Rua Peixoto de Carvalho

"Bloca da InsanaRJ"
Segunda-feira, às 9h
Local: Centro
Concentração: Av. Henrique Valadares, 46

"Bloco Fica Comigo"
Segunda-feira, às 9h
Local: São Conrado
Concentração: Av. Pref. Mendes de Morais, 808

"Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho" (infantil)
Segunda-feira, às 9h
Local: Catete
Concentração: Largo do Machado, 020

"Bafo da Onça"
Segunda-feira, às 10h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Monte Alegre, 306

"Carvalho em Pé"
Segunda-feira, às 10h
Local: Botafogo
Concentração: Rua Visconde de Caravelas, 14

"Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto"
Segunda-feira, às 11h
Local: Copacabana
Concentração: Praça Edmundo Bitencourt, 721

"Bloco das Divas"
Segunda-feira, às 12h
Local: Recreio dos Bandeirantes
Concentração: Av. Lúcio Costa, 16360

"Bloco Olha Pra Quem Te Ama"
Segunda-feira, às 12h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua D, 340

"Seca Copo"
Segunda-feira, às 12h
Local: Pitangueiras
Concentração: Rua do Monjolo, 546

"Dinos Associação Carnavalesca"
Segunda-feira, às 12h
Local: Centro
Concentração: Largo de São Francisco de Paula S/N

"Turbilhão Carioca"
Segunda-feira, às 12h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86
"Associação Carnavalesca Infiéis"
Segunda-feira, às 13h
Local: Centro
Concentração: Largo Alexandre Herculano

"Banda da Amizade"
Segunda-feira, às 13h
Local: Centro
Concentração: Rua Tadeu Kosciusco - Próximo ao 79

"Grupo Maracutaia"
Segunda-feira, às 13h
Local: Praça Virgílio de Melo Franco, 85
Concentração: Centro

"Vem Delícia"
Segunda-feira, às 13h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes, 40

"Bloco Carnavalesco Tudo Bom"
Segunda-feira, às 14h
Local: Bangu
Concentração: Rua Figueiredo Camargo, 351

"Peru Sadio"
Segunda-feira, às 14h
Local: Leme
Concentração: Av. Atlântica, 958

"Traz a Caçamba"
Segunda-feira, às 14h
Local: Glória
Concentração: Condomínio do Edifício Auser - Av. Augusto Severo, 202

"Carrossel de Emoções"
Segunda-feira, às 14h
Local: Glória
Concentração: Av. Infante Dom Henrique, 75

"Comuna Que Pariu!"
Segunda-feira, às 14h
Local: Centro
Concentração: Av. Henrique Valadares, 28

"Estica do Flamengo"
Segunda-feira, às 14h
Local: Flamengo
Concentração: Rua Marquês de Abrantes

"Império da Cruzada"
Segunda-feira, às 14h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 12

"Banda do Riviera"
Segunda-feira, às 15h
Local: Barra da Tijuca
Concentração: Rua Rosalina Brand, 200

"Banda dos Inválidos"
Segunda-feira, às 16h
Local: Centro
Concentração: Rua dos Inválidos, 138

"Balanço do Jamelão"
Segunda-feira, às 16h
Local: Grajaú
Concentração: Rua Rosa e Silva, 19

"Papo de Cachaça"
Segunda-feira, às 16h
Local: Meiér
Concentração: Rua Dias da Cruz, 269

"G.R.B.C. Aconteceu"
Segunda-feira, às 16h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Alm. Alexandrino, 89

"B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria"
Segunda-feira, às 17h
Local: Olaria
Concentração: Rua Paranhos, 726

"Unidos do Largo da Bica"
Segunda-feira, às 17h
Local: Santa Cruz
Concentração: R. Mal. Galdino, 394

"Bloco da Colonia"
Segunda-feira, às 17h
Local: Paquetá
Concentração: Praia José Bonifácio, 175

"Tigre do Coqueiro"
Segunda-feira, às 17h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 283

"Grilo de Bangu"
Segunda-feira, às 18h
Local: Bangu
Concentração: Rua Francisco Franco, 314
"Beco das Garrafas"
Terça-feira, às 7h
Local: Copacabana
Concentração: Condomínio do Edifício Palace - R. Duvivier, 24

"Camisa 7"
Terça-feira, às 7h
Local: Maracanã
Concentração: Praça Maracanã, 10 - Maracanã

"Fervo da Lud"
Terça-feira, às 7h
Local: Centro
Concentração: Rua Primeiro de Março, 33

"Bloco das Carmelitas" (desfile)
Terça-feira, às 8h
Local: Santa Teresa
Concentração: Largo do Curvelo

"Bloco Quizomba"
Terça-feira, às 8h
Local: Glória
Concentração: Av. Infante Dom Henrique

"Vagalume O Verde"
Terça-feira, às 8h
Local: Jardim Botânico
Concentração: Rua Pacheco Leão, 20

"Bagunça Meu Coreto"
Terça-feira, às 9h
Local: Flamengo
Concentração: Rua São Salvador, 56

"Cachorro Cansado"
Terça-feira, às 9h
Local: Flamengo
Concentração: Praça José de Alencar, 1414

"Clube do Samba"
Terça-feira, às 9h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica, 2634

"GRBC Cardosão de Laranjeiras"
Terça-feira, às 9h
Local: Laranjeiras
Concentração: Rua Cardoso Júnior, 746

"Batuke de Batom"
Terça-feira, às 10h
Local: Zumbi
Concentração: Praia do Zumbi

"Vamo ET"
Terça-feira, às 10h
Local: Glória
Concentração: Memorial Municipal Getúlio Vargas - subsolo, Praça Luiz de Camões, s/n

"Cheiro na Testa"
Terça-feira, às 11h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Paschoal Carlos Magno, 141

"Alô, Produção!"
Terça-feira, às 12h
Local: Glória
Concentração: Praça Luiz de Camões

"Banda do Peru Pelado"
Terça-feira, às 12h
Local: Copacabana
Concentração: Av. Atlântica, 1976

"Banda do Recreio"
Terça-feira, às 12h
Local: Recreio dos Bandeirantes
Concentração: Av. Lúcio Costa, 16360

"Bloqueen"
Terça-feira, às 12h
Local: Centro
Concentração: Largo São Francisco de Paula, 49

"Arrastão da Barra de Guaratiba"
Terça-feira, às 12h
Local: Barra de Guaratiba
Concentração: Estr. da Vendinha, 871

"Empurra Que Pega do Leblon"
Terça-feira, às 12h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1034

"Rio Maracatu"
Terça-feira, às 12h
Local: Lapa
Concentração: R. do Rezende, 17

"Banda da Amizade"
Terça-feira, às 13h
Local: Centro
Concentração: Rua Tadeu Kosciusko - Próximo ao 79

"Tudo Nosso"
Terça-feira, às 13h
Local: Engenho de Dentro
Concentração: Galpão do Engenhão

"Enxota Que Eu Vou"
Terça-feira, às 13h
Local: Centro
Concentração: Praça Tiradentes

"Samba de Caboclo"
Terça-feira, às 13h
Local: Padre Miguel
Concentração: Rua Figueiredo Camargo, 331

"Embalo do Engenho Novo"
Terça-feira, às 14h
Local: Méier
Concentração: Rua Manuela Barbosa, 10

"Se Me Der, Eu Como!"
Terça-feira, às 14h
Local: Rio Comprido
Concentração: Praça Medalha Milagrosa

"Sereias da Guanabara"
Terça-feira, às 14h
Local: Flamengo
Concentração: Praia do Flamengo, 340

"Cornos e Simpatizantes"
Terça-feira, às 15h
Local: Manguinhos
Concentração: Av. dos Democráticos, 30

"Banda de Ipanema"
Terça-feira, às 15h
Local: Ipanema
Concentração: Rua Gomes Carneiro, 55

"Teimosos do Maracanã"
Terça-feira, às 15h
Local: Maracanã
Concentração: Rua Visc. de Itamarati, 42

"Pegada de Malandro"
Terça-feira, às 15h
Local: Bangu
Concentração: Rua Figueiredo Camargo, 351

"Bloco do Limão do Picareta"
Terça-feira, às 15h
Local: Honório Gurgel
Concentração: Rua Jurubaiba

"Bloco dos Primos"
Terça-feira, às 15h
Local: Paquetá
Concentração: Rua Dr. Aristão, 108

"Cordinha"
Terça-feira, às 15h
Local: Pedra de Guaratiba
Concentração: Rua Barros de Alarcão, 230

"G.R.B.C. Peru do Méier"
Terça-feira, às 15h
Local: Méier
Concentração: Rua Manuela Barbosa, 12

"Embalo de Santa Teresa"
Terça-feira, às 15h
Local: Santa Teresa
Concentração: Rua Alm. Alexandrino, 1250

"Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo"
Terça-feira, às 15h
Local: Catete
Concentração: Largo do Machado, 19

"Orquestra Voadora"
Terça-feira, às 15h
Local: Glória
Concentração: Av. Infante Dom Henrique, 735

"A Banda do Largo da Segunda-feira"
Terça-feira, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Conde de Bonfim, 25 - Loja B

"Banda das Quengas"
Terça-feira, às 16h
Local: Centro
Concentração: Rua Washington Luiz 10

"Banda da Glória"
Terça-feira, às 16h
Local: Glória
Concentração: Rua da Glória, 190, 502

"Banda da Saens Pena"
Terça-feira, às 16h
Local: Tijuca
Concentração: Rua Dr. Pereira dos Santos, 6854

"Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria"
Terça-feira, às 16h
Local: Olaria
Concentração: Rua Conselheiro Paulino, 567

"Bloco do Galho"
Terça-feira, às 16h
Local: Guaratiba
Concentração: Rua Abílio Barreto, 170

"Jardim América do Rio de Janeiro"
Terça-feira, às 16h
Local: Jardim América
Concentração: Rua Monsenhor Castelo Branco, 336

"Bloco Gambá Cheiroso"
Terça-feira, às 16h
Local: Barra Olímpica
Concentração: Rua Bruno Giorgi, S/N

"Bloco Tribo Cacuia"
Terça-feira, às 16h
Local: Cacuia
Concentração: Rua Sargento João Lópes, 54

"Cata Latas do Grajaú"
Terça-feira, às 16h
Local: Grajaú
Concentração: Rua Sá Viana, 442

"Último Gole"
Terça-feira, às 16h
Local: Gávea
Concentração: Praça Santos Dumont, 100

"Rock N Roll"
Terça-feira, às 17h
Local: Ribeira
Concentração: Rua Fernandes da Fonseca, 33

"Amigos da Mocidade"
Terça-feira, às 17h
Local: Bangu
Concentração: Rua Figueiredo Camargo, 292A

"Foliões do Verdun"
Terça-feira, às 17h
Local: Grajaú
Concentração: Largo do Verdun

Mais opções

Rio Capital do Carnaval Fan Fest
Sexta-feira, a partir das 17h:DJ Cris Panttoja,O Corpo do Samba, Ala Das Passistas eRoda de samba Terreiro de Crioulo
Sábado, a partir das 14h: DJ Cris Panttoja, O Corpo do Samba, Ala Das Passistas, Mini Bateria, Jorge Aragão samba com Gilsons e Os Garotin; e Roda de samba: Cacique de Ramos
Domingo, a partir das 17h: DJ Nicolle Neumann, Roda de samba: Casuarina, O Corpo do Samba, Ala Das Passistas e Transmissão Desfile do Grupo Especial
Segunda-feira, a partir das 17h: DJ Cris Panttoja, Roda de samba: Awurê, O Corpo do Samba, Ala Das Passistas e Transmissão Desfile Grupo Especial
Terça-feira, a partir das 17h: DJ Nicolle Neumann, Roda de samba: Samba do Sacramento, O Corpo do Samba, Ala Das Passistas e Transmissão do Desfile Grupo Especial
Local: Praia de Copacabana
Ingressos: Grátis
"Terreirão do Samba"
Sexta-feira, a partir das 20h: Fabinho, Velha Guarda Vila Isabel, Bokaloka e Suel
Sábado, a partir das 20h: Juninho Thybau, Roda de Samba Beco do Rato, Davi Quaresma, Gamadinho e Pedro Menezes
Domingo: Ferrugem, Branka, Vitinho e Primeiro Amor
Segunda-feira: Belo, RDN, Família Diniz, Gabrielzinho e Grupo Existência
Terça-feira: Vou Zuar, Karinah, Pagodelas, Yan e Arlindinho
Local: Terreirão do Samba Nelson Sargento
Endereço: Rua Benedito Hipólito, 66 – Praça Onze, Centro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15

Grupo Arruda
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Beco do Rato
Endereço: Rua Joaquim Silva, 11, Lapa, Centro - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 30
"Baile do Tijolinho"
Sábado, domingo e segunda-feira, a partir das 12h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 – Del Castilho
Ingressos: Grátis
"Feijoada da Rua do Rio"
Sábado, domingo e segunda-feira e terça-feira, a partir das 14h
Local: Shopping Nova América (Rua do Rio)
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Ingressos: Grátis (prato da iguaria vai de R$ 29,50 a R$ 129,90)
"Bailinho do Super Laranja"
Sábado, domingo e segunda-feira, a partir das 16h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu, RJ
Ingressos: Grátis
"Blocão do Rio Pet Week"
Domingo, às 17h
Local: Terraço da Vila
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 – Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Bloco do Quintal"
Domingo e segunda-feira, às 18h30
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu, RJ
Ingressos: Grátis
*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa