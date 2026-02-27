Isis Valverde abandona cabelo curto e adota novo visual - Divulgação

Isis Valverde abandona cabelo curto e adota novo visualDivulgação

Publicado 27/02/2026 07:48

Rio - Isis Valverde, de 39 anos, abandonou os fios curtos e adotou novo visual ao surgir com o cabelo longo. Através do Instagram, nesta quinta-feira (26), a atriz compartilhou registros num salão de beleza "referência em cor e extensão" capilar.

A artista, que retornou das férias dos Estados Unidos com a família, manteve a franja, o tom castanho - com fios mais iluminados -, mas com as madeixas alongadas. O responsável pela transformação foi o hairstylist Eder Fernando.

"Para a Isis, escolhi um cabelo leve e despojado assim como ela é. A cor das extensões foram feitas para dar mais luminosidade porem que crie um efeito queimado de sol que eu amo", detalhou o profissional, na mesma rede social.



Além da atriz, Eder foi o responsável por mudar o visual de mais famosas, como Juliana Paes, Giovanna Antonelli, Eliana, Bruna Marquezine, Ana Paula Siebert Justus, Simone Mendes, Monica Martelli, Isabella Fiorentino, Bruna Tavares, Bianca Andrade, Viih Tube e mais.