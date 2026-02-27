Isis Valverde abandona cabelo curto e adota novo visualDivulgação
Isis Valverde abandona cabelo curto e adota novo visual
Atriz surgiu com os fios longos ao colocar extensão capilar; confira
Ludmilla encanta ao aparecer com a filha Zuri no colo
Cantora compartilhou o clique da pequena nas redes sociais nesta sexta-feira (27)
Ivete Sangalo mostra rosto após queda: 'Realidade'
Cantora sofrer acidente doméstico em Salvador
Ex-BBB Fernanda Bande revela novo procedimento estético no rosto
Influenciadora deu detalhes da intervenção nas redes sociais
Fernanda Torres vota no Oscar 2026 e brinca sobre escolha: 'Secreto'
Wagner Moura e o longa 'O Agente Secreto' concorrem à premiação mais importante do cinema
Anitta chora ao expor perrengue no trio elétrico: 'Desesperada'
Cantora teve problemas com o som durante o bloco no Rio
Filho de Luana Piovani e Pedro Scooby chama atenção nas redes: 'A cara do pai'
Atriz abriu um álbum de fotos e compartilhou momentos ao lado do primogênito
