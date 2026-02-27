Lucas Lima é vítima de tentativa de assalto - Reprodução de vídeo

Publicado 27/02/2026 14:22

Rio - Lucas Lima viveu momentos de tensão em São Paulo, nesta quinta-feira (26). O músico, que é ex-marido de Sandy, sofreu uma tentativa de assalto enquanto estava em um táxi e ficou ferido. Em uma publicação feita no Instagram Stories, ele relatou que teve "cortes leves no braço, mãos e pescoço", já que o vidro foi quebrado pelos bandidos, que tentaram pegar o celular dele.

"Esse é uma assalto comum aqui: o cara chega, quebra o vidro do carro e pega seu celular. Aproveita que ele esta aberto, porque você esta com o Waze aberto ou mandando mensagem. Tem acesso a todas suas paradas e fud**. Estava vindo de taxi para o aeroporto, e foi isso que aconteceu. Dei sorte porque vi o vulto chegando, vi dando embalo para dar a porrada, segurei o celular firme, ele (bandido) puxou da minha mão, mas não conseguiu pegar. Rolou vidro para todos os lados. Não estou ferradão, só uns cortes chatos, que dói, arde, mas estou bem", relatou Lucas.

Ele disse que ficou nervoso com a situação. "Tremendo para caramba, estou aqui para pegar meu voo. Já acertei o vidro do cara do táxi. Ele se ferra muito mais. Além de ter o prejuízo do vidro, que esse não vai ter, mas é um dia sem trabalhar. Isso custa muito. Ele me falou que fizeram a mesma coisa na semana passada, ele acabou de consertar (o carro), a mina foi roubada e os estilhaços acertaram o olho dela, que quase perdeu a visão".

Lucas contou, ainda, que ficou ferido na ação. "Alguns cortes leves no braço, mãos e pescoço, todo engaçado, mas em pé. Seguimos", escreveu.