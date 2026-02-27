Fidelis Falante e Gabi Martins - Reprodução / Instagram

Fidelis Falante e Gabi MartinsReprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 12:40

Rio - Fim! Gabi Martins utilizou os stories do Instagram, na manhã desta sexta-feira (27), para comunicar o término do namoro com Fidelis Falante. O relacionamento durou 6 meses. A ex-BBB ressaltou que apesar do ponto final, ela e o comediante seguem com "respeito, gratidão e desejando o melhor um ao outro".

"Hoje viemos aqui com carinho e verdade no coração para compartilhar algo com vocês. Depois de 6 meses de história, decidimos seguir caminhos diferentes. Foram meses muito felizes, leves e cheios de momentos que vamos guardar com muito amor. Somos gratos por tudo o que vivemos e por cada aprendizado que compartilhamos", iniciou.



Gabi não poupou elogios ao ex-namorado. "O Fidelis é uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme, e sem dúvida uma das melhores pessoas que já conheci. Sou muito grata por todo carinho, cuidado e respeito que ele sempre teve comigo".



"Também queremos agradecer a cada um de vocês pelo carinho com a gente, pelas mensagens, pela torcida e pelo amor que sempre recebemos. Seguimos com respeito, gratidão e desejando o melhor um ao outro", concluiu a influenciadora digital. O ex-casal tornou o relacionamento público em setembro do ano passado, através da mesma rede social.