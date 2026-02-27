Giovanna Lancellotti e Gabriel David aproveitam viagem na neve - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 27/02/2026 12:06

Rio - Giovanna Lancellotti e Gabriel David estão aproveitando uma viagem na neve após a maratona carnavalesca. Através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (27), o casal compartilhou registros das férias com temperatura negativa. O destino, no entanto, ainda não foi revelado.

"Eu e você", escreveu a atriz na legenda da publicação, ao publicar um vídeo em clima de romance com o marido ao som da música "End of Beginning", do cantor e ator norte-americano Joe Keery. "Uau! Que lindo. Obrigada, meu Deus", celebrou a atriz, dando pulinhos. No entanto, acabou escorregando durante a comemoração: "Primeiro tombo na neve e filmando", brincou Giovanna.

O dois - que oficializaram a união em junho do ano passado - trocaram o verão carioca pelos -6 ºC. No Carnaval 2026, a atriz foi destaque no desfile da Beija-Flor. O pai de Gabriel é o presidente de honra da azul e branca, o bicheiro Aniz Abraão David, mais conhecido como Anísio. Além disso, ele é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).