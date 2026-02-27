Anitta chora ao expor perrengue no trio elétrico em bloco - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 17:39

Rio - Anitta compartilhou, nesta sexta-feira (27), vídeos dos bastidores do Bloco da Anitta, que aconteceu no último sábado (21), no Rio. Em um dos registros, a cantora aparece emocionada após enfrentar problemas técnicos durante a apresentação no trio elétrico.

Logo depois de descer do trio, Anitta desabafou com a equipe. “Nossa, gente… Desesperada”, disse a artista, ao comentar o momento de tensão vivido durante o percurso.

A cantora explicou que o choro aconteceu por causa de falhas no som em alguns trechos do desfile. Segundo ela, o receio de que o problema não fosse resolvido causou insegurança. “Eu chorei porque estava com muito medo. Eu estava com muito medo de o som não voltar. Eu estava desesperada”, afirmou.

Apesar do contratempo, o som voltou a funcionar e a apresentação seguiu até o fim. Nos bastidores, a equipe comemorou o resultado do evento, que reuniu uma multidão no Centro do Rio.