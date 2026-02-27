Marquito, humorista do SBTDivulgação
Marquito, do SBT, passará por cirurgia delicada após acidente de moto em São Paulo
Humorista sofreu um mal súbito na última quarta-feira (25)
Duda Freire, melhor amiga de Virginia, se manifesta sobre prisão do pai por tráfico
Influenciadora desabafou sobre relação com Dyogo Hilario Tocafundo, preso na última quinta-feira (26)
Lucas Lima é vítima de tentativa de assalto
Músico ficou ferido durante a ação dos criminosos
Gabi Martins comunica fim do namoro com Fidelis Falante
Relacionamento da x-BBB com o comediante durou 6 meses
Giovanna Lancellotti e Gabriel David aproveitam viagem na neve
Casal oficializou a união em junho do ano passado
Scheila Carvalho revela que mãe perdeu carrocinha de churros em enchente de Minas Gerais
Ex-dançarina do grupo 'É o Tchan' faz pedido aos fãs: 'Muita oração'
