Marquito, humorista do SBT - Divulgação

Marquito, humorista do SBTDivulgação

Publicado 27/02/2026 16:11

Rio - O humorista Marquito, integrante do elenco do "Programa do Ratinho", permanece internado em um hospital particular de São Paulo após sofrer um acidente de moto na última quarta-feira (25) . De acordo com informações divulgadas pelo SBT, ele será submetido a uma cirurgia delicada na coluna nesta sexta-feira (27).

A atualização sobre o estado de saúde do humorista foi enviada pela emissora ao DIA. "Ele passará por uma cirurgia delicada na coluna nesta tarde. Seguimos acompanhando e informaremos caso haja novas atualizações", informou o SBT em nota.

Segundo a equipe da emissora, Marquito sofreu um mal súbito enquanto pilotava a motocicleta, perdeu o controle do veículo e caiu. Com o impacto, teve ferimentos no rosto e fraturou uma costela. Desde então, permanece internado e em coma induzido.

