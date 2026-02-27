Luana Piovani e o filho Dom - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 16:42

Rio - Dom Vianna, de 13 anos, surpreendeu internautas nas redes sociais após aparecer em novos registros compartilhados por Luana Piovani nesta sexta-feira (27). Filho da atriz com o surfista Pedro Scooby, o adolescente foi um dos destaques do álbum de fotos publicado após a passagem da artista pelo Brasil durante o Carnaval deste ano.

Nos comentários, seguidores reagiram ao crescimento do jovem, que arrancou elogios e comparações com o pai. “Meu Deus, como o Dom está grande, o tempo é uma loucura”, escreveu um seguidor. “Tudo muito lindo! Mas o que dizer de nosso menino Dom, como cresceu, socorro Deus, o tempo voou”, comentou outro. “Nossa, tá com cara de rapaz já!”, observou mais um. “Está a cara do pai”, resumiu outro usuário.Além de Dom, Luana e Scooby são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 10 anos. O ex-casal manteve relacionamento entre 2013 e 2019.Na legenda da publicação, a atriz comentou sobre o período recente no país. “Aí Deus meu! Que se passou? Bem, eu passei 45 dias no Brasil, isso que passou. Esse é o post um e vou chamá-lo de encontros. Sampa, Rio até Minas teve um cadim”, escreveu. Luana vive desde 2019 em Cascais, em Portugal.O retorno ao Brasil também marcou um momento especial no Carnaval. Após duas décadas, Luana voltou a desfilar na Marquês de Sapucaí como destaque de chão da Império Serrano, escola que levou para a Avenida o enredo "Ponciá Evaristo, Flor do Mulungu", em homenagem à escritora Conceição Evaristo.