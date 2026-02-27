Luana Piovani e o filho Dom Reprodução / Instagram
Nos comentários, seguidores reagiram ao crescimento do jovem, que arrancou elogios e comparações com o pai. “Meu Deus, como o Dom está grande, o tempo é uma loucura”, escreveu um seguidor. “Tudo muito lindo! Mas o que dizer de nosso menino Dom, como cresceu, socorro Deus, o tempo voou”, comentou outro. “Nossa, tá com cara de rapaz já!”, observou mais um. “Está a cara do pai”, resumiu outro usuário.
Além de Dom, Luana e Scooby são pais dos gêmeos Bem e Liz, de 10 anos. O ex-casal manteve relacionamento entre 2013 e 2019.
Na legenda da publicação, a atriz comentou sobre o período recente no país. “Aí Deus meu! Que se passou? Bem, eu passei 45 dias no Brasil, isso que passou. Esse é o post um e vou chamá-lo de encontros. Sampa, Rio até Minas teve um cadim”, escreveu. Luana vive desde 2019 em Cascais, em Portugal.
O retorno ao Brasil também marcou um momento especial no Carnaval. Após duas décadas, Luana voltou a desfilar na Marquês de Sapucaí como destaque de chão da Império Serrano, escola que levou para a Avenida o enredo "Ponciá Evaristo, Flor do Mulungu", em homenagem à escritora Conceição Evaristo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.