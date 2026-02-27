Fernanda Bande, do 'BBB 24', faz redução de papada - Reprodução / Instagram

Fernanda Bande, do 'BBB 24', faz redução de papadaReprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 19:13

Rio - Ex-participante do "Big Brother Brasil 24", Fernanda Bande contou aos seguidores, nesta sexta-feira (27), que passou por mais um procedimento estético. A influenciadora realizou uma redução de papada e dividiu detalhes da intervenção por meio dos stories no Instagram.

Nos vídeos, Fernanda apareceu com uma faixa ao redor do maxilar e falou de forma bem-humorada sobre a novidade, que até então havia mantido em sigilo. “Estou viva, gente. Descobriram o que eu fui fazer? A papada da gata”, disse ela. A ex-BBB também destacou a companhia do amigo Michel Nogueira, com quem dividiu a experiência. “Estou acompanhada da melhor pessoa da vida, da melhor pessoa desse mundo todo. Está faltando só a Raquele aqui atrás desse carro”, completou.

Desde que deixou o reality, Fernanda optou por algumas mudanças estéticas. Ela trocou as próteses de silicone, que eram de 220 ml, por novas de 320 ml em cada mama, além de ter realizado uma rinoplastia. A ex-BBB também investiu em procedimentos menos invasivos, com retoques nos lábios e tratamentos voltados para o viço da pele.