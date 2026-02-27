Rio - Ludmilla, de 30 anos, publicou nesta sexta-feira (27) um registro carinhoso ao lado da filha, Zuri, de nove meses. No clique, a cantora aparece com a pequena no colo e fez uma breve declaração: “Amor da vida da mamãe”.
Zuri é fruto do casamento da artista com a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves. A menina nasceu por meio do método de reprodução assistida conhecido como ROPA (Recepção de Óvulos da Parceira), técnica utilizada por casais homoafetivos femininos.
Nos últimos dias, Ludmilla e Brunna comemoraram mais um mesversário da filha com uma festa animada
. O evento aconteceu no mesmo dia da apuração do Carnaval 2026. Brunna integra o time de musas da Grande Rio. Batizada de “Bloquinho da Zuri”, a festa teve referências carnavalescas e clima de folia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.