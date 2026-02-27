Ivete Sangalo revela como ficou o rosto após queda - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2026 21:35 | Atualizado 27/02/2026 21:38

Rio - Ivete Sangalo usou as redes sociais, nesta sexta-feira (27), para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após sofrer um desmaio em casa. Com bom humor, a cantora publicou uma foto mostrando como ficou o rosto depois da queda e ironizou a situação ao brincar com a diferença entre expectativa e realidade. “Só bora”, escreveu.

Na quarta-feira (25), a artista explicou que o mal-estar foi provocado por uma desidratação severa, consequência de um quadro de diarreia. Segundo Ivete, ela passou a noite passando mal e, pela manhã, acabou desmaiando ao ir ao banheiro.

“Essa noite tive uma diarreia, ou virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro. Umas 7 da manhã, nessa ida ao banheiro, desidratei por conta da diarreia, minha pressão baixou, desmaiei e caí no chão com tudo”, relatou.

Deitada em uma maca hospitalar, Ivete Sangalo mostrou pequenos ferimentos, como arranhões na testa e um corte na pálpebra direita, e tratou de tranquilizar o público. “Estou bem assistida, bem atendida por médicos muito competentes. Agradecida pelo carinho, pela preocupação, mas estou bem e vou ficar maravilhosa. Um beijo para vocês, um dia maravilhoso para a gente”, afirmou.