Ana Hickmann e Edu Guedes trocam beijos em InterlagosEduardo Martins / Brazil News

Publicado 28/02/2026 12:34

Rio - Ana Hickmann marcou presença nos boxes do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para acompanhar Edu Guedes, que disputa a etapa da Porsche Cup neste fim de semana. Diante dos fotógrafos, o casal trocou beijos e abraços, em clima descontraído, pouco antes das atividades na pista.

A participação de Edu na prova marca mais um capítulo de seu retorno às competições. O apresentador e chef voltou ao cockpit no fim do ano passado, depois de passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. A liberação médica veio em outubro; em novembro, ele retomou as corridas, em um recomeço acompanhado de emoção e do apoio da família e da equipe.Em julho, Edu passou por um procedimento de cerca de seis horas no Hospital Israelita Albert Einstein, após o diagnóstico identificado em exames complementares. Desde então, o piloto retomou a rotina de treinos e provas.Além da carreira na televisão e na gastronomia, Edu mantém relação antiga com o automobilismo. Ele compete na Porsche Cup há oito anos e soma títulos: campeão da GT3 3.8 em 2021 e da Carrera Rookie em 2023.Ana e Edu oficializaram a união no civil em maio do ano passado. Amigos de longa data, assumiram o namoro em março de 2024 e ficaram noivos três meses depois, durante uma viagem a Portugal. Em Interlagos, entre capacetes e carros, o casal mostrou sintonia fora da pista.