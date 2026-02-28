Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Bruna Marquezine prestigiam sessão especial de ’Velhos Bandidos’ - Roberto Filho / Brazil News

Publicado 28/02/2026 11:38

Rio - Bruna Marquezine, Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e outras personalidades do cinema brasileiro marcaram presença na sessão especial do filme Velhos Bandidos, realizada no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (27). O evento reuniu elenco e convidados para a exibição antecipada da comédia, que chega aos cinemas no dia 26 de março.

Dirigido por Claudio Torres, o longa acompanha a história de Marta e Rodolfo, casal vivido por Fernanda Montenegro e Ary Fontoura, que decide planejar um assalto a banco. Para colocar a ideia em prática, eles se unem a dois jovens assaltantes, Nancy e Sid, interpretados por Bruna Marquezine e Vladimir Brichta. A parceria, marcada por conflitos e diferenças geracionais, conduz a narrativa entre o humor e o drama.Entre os convidados, Bruna Marquezine chamou atenção pelo visual de inspiração retrô, com peças da grife AMI Paris: camisa listrada com babados, suéter verde e saia midi de suede.Presente à sessão, Lázaro Ramos publicou registros do encontro nas redes sociais e comentou a experiência. “Hoje rolou uma sessão especial com a turma de ‘Velhos Bandidos’. Faltou meu irmão, Wlad”, escreveu em um dos stories. Em outra publicação, recomendou o filme ao público: “Assistir ao filme pela primeira vez foi massa! Ri muito e também me emocionei com essa comédia dramática que vai conquistar vocês”.